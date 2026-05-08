TORONTO, le 8 mai 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu le meilleur score ESG de S&P Global parmi les banques en Amérique du Nord, selon l'évaluation de la durabilité des entreprises (Corporate Sustainability Assessment - CSA) de S&P Global pour 2025. La Banque a également maintenu son historique de huit années consécutives d'inclusion dans l'indice Dow Jones Best-in-Class Amérique du Nord.

Cet indice fait partie d'un ensemble mondial de références en matière de durabilité distinguant les meilleures entreprises de leur catégorie, basé sur l'évaluation par S&P Global du rendement d'une entreprise et de sa gestion des enjeux de durabilité susceptibles d'avoir une incidence sur la croissance, la rentabilité, l'efficacité du capital et l'exposition aux risques. La Banque a obtenu un score de 67/100, se classant ainsi parmi le premier 11 % des banques à l'échelle mondiale (selon l'évaluation CSA 2025 au 17 mars 2026) et elle est la seule banque canadienne sélectionnée dans l'Annuaire de durabilité 2026 de S&P Global.

« Alors que nous nous efforçons d'être le partenaire financier le plus digne de confiance de nos clients, nous sommes fiers d'être la banque nord-américaine ayant obtenu le meilleur score ESG pour une troisième année consécutive, et de continuer à figurer dans l'indice Dow Jones Best-in-Class Amérique du Nord», a déclaré Meigan Terry, vice-présidente exécutive et cheffe, Affaires corporatives et publiques mondiales à la Banque Scotia. « Cette réalisation témoigne des efforts déployés à l'échelle de la Banque pour intégrer la durabilité dans notre façon de faire des affaires et créer de la valeur à long terme -- ce qui guide non seulement nos actions, mais aussi nos relations avec les clients, contribuant ainsi à bâtir ensemble un avenir plus résilient et durable. »

La Banque Scotia s'est démarquée dans plusieurs dimensions, obtenant des résultats dans le décile supérieur pour les catégories suivantes : gouvernance d'entreprise, stratégie climatique, éthique des affaires et protection de la vie privée.

Consultez la page Responsabilité et impact de la Banque Scotia pour accéder à ces rapports ainsi qu'à d'autres publications liées à la durabilité.

Pour plus de détails sur les méthodologies, les scores et les classements, consultez les sites de l'indice Dow Jones Best-in-Class et du score ESG de S&P Global. S&P Global produit des scores ESG pour environ 13 000 entreprises (en date de mars 2026), et environ 3 600 entreprises participent à l'évaluation CSA. Les indices Dow Jones Best-in-Class constituent une famille de références destinée aux investisseurs souhaitant suivre les marchés boursiers tout en appliquant un processus de sélection axé sur la durabilité.

À propos de la Banque Scotia

La vision de la Banque Scotia est d'être le partenaire financier le plus digne de confiance de ses clients et de générer une croissance durable et rentable. Guidée par sa raison d'être, « pour chaque avenir », elle aide ses clients, leurs familles et leurs collectivités à réussir grâce à une vaste gamme de conseils, de produits et de services, notamment en services bancaires aux particuliers et aux entreprises, en gestion de patrimoine et services bancaires privés, en services bancaires aux entreprises et d'investissement, ainsi qu'en marchés des capitaux. Avec des actifs d'environ 1 500 milliards de dollars (au 31 janvier 2026), la Banque Scotia est l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord en fonction de son actif et est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : BNS) et à la Bourse de New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, visitez le www.scotiabank.com et suivez-nous sur X @Scotiabank.

SOURCE Scotiabank

Pour les demandes des médias : Amarra Mohamed, [email protected], 647-534-1853