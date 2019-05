Sauf indications contraires, tous les montants sont en dollars canadiens et se fondent sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de la Banque pour le trimestre clos le 30 avril 2019 et sur les notes connexes préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS). La version complète du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2019, y compris les états financiers intermédiaires (non audités) pour la période close le 30 avril 2019, est disponible sur le site de SEDAR, au www.sedar.com, et sur la section EDGAR du site de la SEC, au www.sec.gov. De plus, le rapport d'informations financières supplémentaires ainsi que le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2019 sont disponibles à la page Relations avec les investisseurs au www.banquescotia.com.



Faits saillants du deuxième trimestre -- résultats présentés

(comparaison avec T2 2018)

Faits saillants du deuxième trimestre -- résultats ajustés1 (comparaison

avec T2 2018)







• Bénéfice net de 2 259 millions de dollars, comparativement à

2 177 millions de dollars

• Bénéfice net de 2 263 millions de dollars, comparativement

à 2 190 millions de dollars • Bénéfice dilué par action de 1,73 $, comparativement à 1,70 $

• Bénéfice dilué par action de 1,70 $, comparativement à 1,71 $ • Rendement des capitaux propres de 13,8 %, comparativement à

14,9 %

• Rendement des capitaux propres de 13,6 %, comparativement à 15.0 %

TORONTO, le 28 mai 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a affiché un bénéfice net de 2 259 millions de dollars pour son deuxième trimestre, comparativement à 2 177 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 1,73 $, comparativement à 1,70 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres s'est chiffré à 13,8 %, contre 14,9 % pour l'exercice précédent.

Exclusion faite des montants liés aux acquisitions et aux cessions1), le bénéfice net a augmenté de 3 % pour atteindre 2 263 millions de dollars et le bénéfice dilué par action s'est chiffré à 1,70 $, comparativement à 1,71 $ pour l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres s'est élevé à 13,6 %, contre 15,0 % à l'exercice précédent.

« La Banque continue de réaliser des progrès constants dans l'exécution de sa stratégie, comme en témoignent la conclusion annoncée précédemment des acquisitions au Pérou et en République dominicaine et l'annonce de la cession au Salvador. Notre concentration géographique plus pointue, l'amélioration de la composition de nos activités et les progrès réalisés dans les services bancaires numériques renforcent la position de la Banque pour l'avenir », a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

« Nous avons affiché d'excellents résultats d'exploitation dans tous nos secteurs d'activité. Le bénéfice tiré de nos services bancaires aux particuliers et aux entreprises a grimpé de 8 % d'un exercice à l'autre, alors que les Services bancaires et marchés mondiaux ont fortement rebondi.

« Les Opérations internationales ont dégagé de solides résultats pour le trimestre à l'étude, le bénéfice annuel ayant affiché une croissance à deux chiffres. Ces résultats s'expliquent par la robuste croissance des prêts, en particulier dans les pays de l'Alliance du Pacifique, et par l'incidence des acquisitions. Notre force concurrentielle dans ces marchés de croissance de haute qualité nous procure d'importantes possibilités de croissance axée sur la clientèle. Nos activités chiliennes fusionnées nous permettent de gagner des parts de marché tout en créant des synergies considérables et de la valeur pour nos clients et nos actionnaires.

« Le Réseau canadien a dégagé d'excellents résultats pour le trimestre, grâce à la croissance des prêts aux entreprises et du bénéfice tiré des activités de gestion de patrimoine, de même qu'à une meilleure gestion des dépenses. La Banque a poursuivi ses efforts en vue d'améliorer l'expérience client et de faire progresser l'adoption du numérique grâce au lancement de deux nouvelles plateformes au deuxième trimestre : Pro Santé+ Banque Scotia pour médecins et eHOME.

« Nous avons également annoncé notre intention de faire de la Gestion de patrimoine mondiale un secteur d'exploitation autonome à compter de l'exercice 2020 afin de souligner son importance et notre engagement stratégique à accroître nos activités mondiales de gestion de patrimoine.

« Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque s'est établi à 11,1 %, du fait de la forte autogénération de capital et de la gestion prudente de la croissance interne des actifs.

« Dans l'ensemble, nous avons obtenu de solides résultats à l'échelle de la Banque au deuxième trimestre. Nous avons bien progressé dans nos efforts visant à renforcer nos activités et à offrir une expérience client supérieure. Pour l'avenir, nous maintenons le cap sur la réalisation de notre stratégie différenciée et la réalisation d'une croissance durable à long terme ».

_________________ 1 Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 2 pour obtenir plus de renseignements.

Résultats financiers

Résultats financiers Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les



30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril (non audité) (en millions de dollars)

2019

2019

2018

2019

2018 Revenus d'intérêts nets

4 193 $

4 274 $

3 950 $

8 467 $

7 886 $ Revenus autres que d'intérêts

3 610

3 330

3 108

6 940

6 260 Total des revenus

7 803

7 604

7 058

15 407

14 146 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur

créances

873

688

534

1 561

1 078 Charges autres que d'intérêts

4 046

4 171

3 726

8 217

7 224 Charge d'impôt sur le résultat

625

498

621

1 123

1 330 Bénéfice net

2 259 $

2 247 $

2 177 $

4 506 $

4 514 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales

70

111

70

181

128 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres de la Banque

2 189 $

2 136 $

2 107 $

4 325 $

4 386 $ Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de

capitaux propres

64

29

65

93

95 Actionnaires ordinaires

2 125 $

2 107 $

2 042 $

4 232 $

4 291 $ Bénéfice par action ordinaire (en dollars)



















De base

1,74 $

1,72 $

1,70 $

3,46 $

3,58 $ Dilué

1,73 $

1,71 $

1,70 $

3,44 $

3,56 $

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance, la Banque a recours à diverses mesures financières. Certaines d'entre elles ne sont pas calculées selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), ni définies par les PCGR. Ces mesures n'ont aucune signification normalisée qui assurerait qu'elles sont cohérentes et comparables à celles du même nom ou à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La Banque est d'avis que certaines mesures non conformes aux PCGR sont utiles pour évaluer la performance des activités courantes et qu'elles permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures non conformes aux PCGR sont utilisées dans le présent communiqué de presse et elles sont définies dans notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2019.

Résultats ajustés et bénéfice dilué ajusté par action

Les tableaux suivants présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. Les résultats financiers ont été ajustés pour tenir compte des éléments suivants :

Montants liés aux acquisitions et aux cessions - Les montants liés aux acquisitions et aux cessions se définissent comme suit :

A) Coûts liés aux acquisitions

1. Coûts d'intégration - comprennent les coûts engagés dans le cadre d'acquisitions qui sont liés à l'intégration des activités acquises et qui sont comptabilisés dans les secteurs d'exploitation Réseau canadien et Opérations internationales. Ces coûts cesseront d'être engagés une fois l'intégration réalisée. Les coûts se rapportent aux acquisitions suivantes :

Jarislowsky, Fraser Limitée, Canada (conclue au troisième trimestre de 2018)

BBVA, Chili (conclue au troisième trimestre de 2018)

les activités de services aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises de Citibank, Colombie (conclue au troisième trimestre de 2018)

Gestion financière MD, Canada (conclue au quatrième trimestre de 2018)

Banco Dominicano del Progreso, République dominicaine (conclue au deuxième trimestre de 2019)

Banco Cencosud, Pérou (conclue au deuxième trimestre de 2019)

2. Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances initiale sur les instruments financiers productifs acquis, comme l'exige l'IFRS 9, comptabilisée dans les secteurs d'exploitation Réseau canadien et Opérations internationales. La norme ne fait pas de distinction entre les prêts productifs montés et acquis et, en conséquence, elle exige le même traitement comptable pour ces deux types de prêts. Ces pertes sur créances sont considérées comme des coûts liés aux acquisitions pour les périodes applicables. Ces coûts se rapportent à Banco Cencosud au Pérou et à Banco Dominicano del Progreso en République dominicaine pour le deuxième trimestre de 2019.

3. Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exception des logiciels. Ces coûts se rapportent aux six acquisitions susmentionnées ainsi qu'à des acquisitions antérieures et sont comptabilisés dans les secteurs d'exploitation Réseau canadien et Opérations internationales.

B) Profit net sur les cessions - a trait au profit sur les cessions de Scotia Crecer AFP et de Scotia Seguros en République dominicaine conclues au deuxième trimestre de 2019, ainsi qu'à la perte sur la vente des activités d'assurance et de services bancaires au Salvador annoncée au cours de cette période. Ces montants sont inscrits dans le secteur Autres.

Rapprochement des résultats présentés et ajustés et du bénéfice dilué ajusté par action









Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril (en millions de dollars) 2019 2019

2018 2019 2018 Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets

4 193 $

4 274 $

3 950 $

8 467 $

7 886 $ Revenus autres que d'intérêts

3 610

3 330

3 108

6 940

6 260 Total des revenus

7 803

7 604

7 058

15 407

14 146 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur

créances

873

688

534

1 561

1 078 Charges autres que d'intérêts

4 046

4 171

3 726

8 217

7 224 Bénéfice avant impôt sur le résultat

2 884

2 745

2 798

5 629

5 844 Charge d'impôt sur le résultat

625

498

621

1 123

1 330 Bénéfice net

2 259 $

2 247 $

2 177 $

4 506 $

4 514 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales

70

111

70

181

128 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres

2 189

2 136

2 107

4 325

4 386 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

2 125

2 107

2 042

4 232

4 291 Bénéfice dilué par action (en dollars)

1,73 $

1,71 $

1,70 $

3,44 $

3,56 $





















Montants liés aux acquisitions et aux cessions



















Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur

créances initiale sur les instruments financiers productifs

acquis1)

151 $

- $

- $

151 $

- $ Coûts d'intégration2)

25

31

-

56

- Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions, à l'exception des logiciels2)

28

30

18

58

36 Coûts liés aux acquisitions

204

61

18

265

36 Profit net sur les cessions3)

(173)

-

-

(173)

- Montants liés aux acquisitions et aux cessions (avant impôt)

31

61

18

92

36 Charge (économie) d'impôt sur le résultat

(27)

(17)

(5)

(44)

(10) Montants liés aux acquisitions et aux cessions (après impôt)

4

44

13

48

26 Ajustement attribuable aux participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales

(45)

(5)

-

(50)

- Montants liés aux acquisitions et aux cessions (après impôt et

participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales)

(41) $

39 $

13 $

(2) $

26 $





















Résultats ajustés



















Revenus d'intérêts nets

4 193 $

4 274 $

3 950 $

8 467 $

7 886 $ Revenus autres que d'intérêts

3 437

3 330

3 108

6 767

6 260 Total des revenus

7 630

7 604

7 058

15 234

14 146 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur

créances

722

688

534

1 410

1 078 Charges autres que d'intérêts

3 993

4 110

3 708

8,103

7 188 Bénéfice avant impôt sur le résultat

2 915

2 806

2 816

5 721

5 880 Charge d'impôt sur le résultat

652

515

626

1 167

1 340 Bénéfice net

2 263 $

2 291 $

2 190

4 554

4 540 Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales

115

116

70

231

128 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres

2 148

2 175

2 120

4 323

4 412 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires

2 084 $

2 146 $

2 055 $

4 230 $

4 317 $





















Bénéfice dilué ajusté par action



















Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires

2 084 $

2 146 $

2 055 $

4 230 $

4 317 $ Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur

des actions et autres

39

45

2

83

34 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires

(dilué)

2 123 $

2 191 $

2 057 $

4 313 $

4 351 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en

circulation (en millions)

1 224

1 226

1 198

1 225

1 199 Incidence dilutive des options au titre des paiements fondés sur

des actions et autres (en millions)

28

29

5

28

16 Nombre moyen pondéré dilué ajusté d'actions ordinaires

en circulation (en millions)

1 252

1 255

1 203

1 253

1 215 Bénéfice dilué ajusté par action (en dollars)

1,70 $

1,75 $

1,71 $

3,44 $

3,58 $ Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action (en

dollars)

(0,03) $

0,04 $

0,01 $

- $

0,02 $





(1) Élément comptabilisé au titre de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. (2) Élément comptabilisé au titre des charges autres que d'intérêts. (3) Élément comptabilisé au titre des revenus autres que d'intérêts.

Rapprochement des résultats présentés et ajustés et du bénéfice dilué ajusté par action par secteur d'activité

Réseau canadien1)



Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril (en millions de dollars) 2019 2019

2018 2019 2018





















Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets

1 990 $

2 036 $

1 906 $

4 026 $

3 845 $ Revenus autres que d'intérêts

1 390

1 379

1 325

2 769

2 689 Total des revenus

3 380

3 415

3 231

6 795

6 534 Dotation au compte de correction de valeur pour

pertes sur créances

252

233

205

485

415 Charges autres que d'intérêts

1 711

1 730

1 641

3 441

3 246 Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 417

1 452

1 385

2 869

2 873 Charge d'impôt sur le résultat

369

379

368

748

754 Bénéfice net

1 048 $

1 073 $

1 017 $

2 121 $

2 119 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

-

-

- Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de

capitaux propres

1 048 $

1 073 $

1 017 $

2 121 $

2 119 $





















Ajustements relatifs aux coûts liés aux acquisitions



















Dotation au compte de correction de valeur pour

pertes sur créances initiale sur les instruments

financiers productifs acquis2)

- $

- $

- $

- $

- $ Coûts d'intégration3)

6

7

-

13

- Amortissement des immobilisations incorporelles

liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels3)

14

14

7

28

14 Coûts liés aux acquisitions (avant impôt)

20

21

7

41

14 Charge (économie) d'impôt sur le résultat

(6)

(5)

(2)

(11)

(4) Coûts liés aux acquisitions (après impôt)

14

16

5

30

10 Ajustement attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

-

-

- Coûts liés aux acquisitions (après impôt et

participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales)

14 $

16 $

5 $

30 $

10 $





















Résultats ajustés



















Revenus d'intérêts nets

1 990 $

2 036 $

1 906 $

4 026 $

3 845 $ Revenus autres que d'intérêts

1 390

1 379

1 325

2 769

2 689 Total des revenus

3,380

3 415

3 231

6 795

6 534 Dotation au compte de correction de valeur pour

pertes sur créances

252

233

205

485

415 Charges autres que d'intérêts

1 691

1 709

1 634

3 400

3 232 Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 437

1 473

1 392

2 910

2 887 Charge d'impôt sur le résultat

375

384

370

759

758 Bénéfice net

1 062 $

1 089 $

1 022 $

2 151 $

2 129 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

-

-

- Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres

de capitaux propres

1 062 $

1 089 $

1 022 $

2 151 $

2 129 $

(1) Se reporter à la section Données par secteurs d'exploitation à la page 7. (2) Élément comptabilisé au titre de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. (3) Élément comptabilisé au titre des charges autres que d'intérêts.

Opérations internationales1)



Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril (en millions de dollars) 2019 2019

2018 2019 2018





















Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets

2 121 $

2 080 $

1 758 $

4 201 $

3 465 $ Revenus autres que d'intérêts

1 235

1 251

984

2 486

1 981 Total des revenus

3 356

3 331

2 742

6 687

5 446 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

628

470

340

1 098

684 Charges autres que d'intérêts

1 710

1 742

1 438

3 452

2 880 Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 018

1 119

964

2 137

1 882 Charge d'impôt sur le résultat

249

226

219

475

412 Bénéfice net

769 $

893 $

745 $

1 662 $

1 470 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales

69

111

70

180

128 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

700 $

782 $

675 $

1 482 $

1 342 $





















Ajustements relatifs aux coûts liés aux acquisitions



















Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

initiale sur les instruments financiers productifs acquis2)

151 $

- $

- $

151 $

- $ Coûts d'intégration3)

19

24

-

43

- Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à

l'exclusion des logiciels3)

14

16

11

30

22 Coûts liés aux acquisitions (avant impôt)

184

40

11

224

22 Charge (économie) d'impôt sur le résultat

(53)

(12)

(3)

(65)

(6) Coûts liés aux acquisitions (après impôt)

131

28

8

159

16 Ajustement attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales

(44)

(5)

-

(49)

- Coûts liés aux acquisitions (après impôt et participations ne donnant pas

le contrôle dans des filiales)

87 $

23 $

8 $

110 $

16 $





















Résultats ajustés



















Revenus d'intérêts nets

2 121 $

2 080 $

1 758 $

4 201 $

3 465 $ Revenus autres que d'intérêts

1 235

1 251

984

2 486

1 981 Total des revenus

3 356

3 331

2 742

6 687

5 446 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

477

470

340

947

684 Charges autres que d'intérêts

1 677

1 702

1 427

3 379

2 858 Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 202

1 159

975

2 361

1 904 Charge d'impôt sur le résultat

302

238

222

540

418 Bénéfice net

900 $

921 $

753 $

1 821 $

1 486 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales

113

116

70

229

128 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

787 $

805 $

683 $

1 592 $

1 358 $

(1) Se reporter à la section Données par secteurs d'exploitation à la page 7. (2) Élément comptabilisé au titre de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. (3) Élément comptabilisé au titre des charges autres que d'intérêts.

Autres1)



Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril (en millions de dollars) 2019 2019

2018 2019 2018





















Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets

(268) $

(214) $

(76) $

(482) $

(176) $ Revenus autres que d'intérêts

184

(3)

6

181

(3) Total des revenus

(84)

(217)

(70)

(301)

(179) Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

(1)

1

-

-

(1) Charges autres que d'intérêts

31

54

82

85

(39) Bénéfice avant impôt sur le résultat

(114)

(272)

(152)

(386)

(139) Charge d'impôt sur le résultat

(136)

(218)

(120)

(354)

(163) Bénéfice net

22 $

(54) $

(32) $

(32) $

24 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales

1

-

-

1

- Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

21 $

(54) $

(32) $

(33) $

24 $





















Ajustements relatifs au profit net sur les cessions2)

(173) $

- $

- $

(173) $

- $ Charge d'impôt sur le résultat

32

-

-

32

- Profit net sur les cessions (après impôt)

(141)

-

-

(141)

- Ajustement attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

(1)

-

-

(1)

- Profit net sur les cessions (après impôt et les participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales)

(142) $

- $

- $

(142) $

- $





















Résultats ajustés



















Revenus d'intérêts nets

(268) $

(214) $

(76) $

(482) $

(176) $ Revenus autres que d'intérêts

11

(3)

6

8

(3) Total des revenus

(257)

(217)

(70)

(474)

(179) Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

(1)

1

-

-

(1) Charges autres que d'intérêts

31

54

82

85

(39) Bénéfice avant impôt sur le résultat

(287)

(272)

(152)

(559)

(139) Charge d'impôt sur le résultat

(168)

(218)

(120)

(386)

(163) Bénéfice net

(119) $

(54) $

(32) $

(173) $

24 Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales

2

-

-

2

- Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

(121) $

(54) $

(32) $

(175) $

24 $

(1) Se reporter à la section Données par secteurs d'exploitation à la page 7. (2) Élément comptabilisé au titre des revenus autres que d'intérêts.

Rapprochement des résultats présentés et des résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales

Les résultats du secteur Opérations internationales sont présentés en dollars constants. Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit le rapprochement entre les résultats présentés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes.