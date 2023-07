Jacqui Allard assumera les fonctions de chef adjointe, Gestion de patrimoine mondiale à compter du 1er septembre 2023, sous la direction de Glen Gowland

TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui que Glen Gowland, chef de groupe, Gestion de patrimoine mondiale, changera de poste et deviendra vice-président le 1er janvier 2024.

« Glen est un leader exceptionnel, qui se dévoue pour la réussite de la Banque Scotia, explique Scott Thomson, président et chef de la direction, Banque Scotia. Depuis son arrivée à la Banque en 2000, Glen a joué un rôle déterminant dans la croissance de notre unité Gestion de patrimoine mondiale, transformant nos activités en gestion d'actifs et en services-conseils. Résultat : une croissance et une productivité hors pair dans l'industrie. Il a aussi supervisé l'acquisition et l'intégration de Jarislowsky, Fraser Limitée et de Gestion financière MD inc., propulsant nos capacités en matière de gestion de patrimoine au Canada et partout dans le monde où nous exerçons nos activités. »

Sous la direction de Glen, la Gestion de patrimoine mondiale a reçu plusieurs marques de distinction de sociétés externes; par exemple, elle a été nommée récemment meilleure banque privée selon Global Finance et meilleure banque privée au Canada selon Euromoney. Et les activités de gestion de patrimoine internationale de la Banque Scotia continuent d'enregistrer une croissance à deux chiffres.

La Banque annonce également que Jacqui Allard entrera en fonction le 1er septembre 2023 au poste de chef adjointe, Gestion de patrimoine mondiale, puis qu'elle deviendra la chef de groupe, Gestion de patrimoine mondiale le 1er janvier 2024. Jusqu'à tout récemment, Jacqui était vice-présidente directrice, Produits de financement personnel, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises à la Banque Royale du Canada (RBC). À ce poste, elle dirigeait les unités responsables des prêts hypothécaires, du crédit non garanti et du financement automobile, en plus des services bancaires de RBC dans les Antilles et des services bancaires transfrontaliers avec les États-Unis.

« Je suis ravi d'accueillir Jacqui dans l'équipe de direction de la Banque, elle qui compte près de 30 ans d'expérience dans diverses organisations de services financiers dans le monde, souligne M. Thomson. Jacqui est une leader dynamique, qui a une feuille de route impressionnante : elle a su stimuler la croissance et concevoir des modèles opérationnels offrant des possibilités d'expansion et une expérience client exceptionnelle. Je suis persuadé que Jacqui poursuivra le mouvement d'impulsion donné par Glen aux activités de la Gestion de patrimoine mondiale, étant donné que nous voulons poursuivre notre croissance au Canada et dans nos principaux marchés. »

Jacqui a occupé divers postes de direction à RBC, notamment celui de chef, Solutions de gestion de patrimoine et Expérience client, et a dirigé la stratégie, la transformation et le marketing des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Avant de son arrivée à RBC en 2014, Jacqui a été chef des opérations et chef de l'information pour la division des placements de la Financière Manuvie; auparavant, elle avait été présidente de Gestion d'actifs Canada et chef mondiale des opérations de Manuvie. Elle a aussi travaillé précédemment pour State Street et Bank of Ireland, occupant des postes aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande et au Royaume-Uni.

« Au nom du conseil d'administration et de tous les employés de la Banque Scotia, je tiens à remercier personnellement Glen de son leadership remarquable, et je lui suis reconnaissant de continuer à prodiguer des conseils et du soutien dans le cadre de son prochain poste de vice-président, poursuit M. Thomson. Je suis aussi enchanté d'accueillir Jacqui à la Banque Scotia et je me réjouis à l'idée de travailler avec elle au sein de l'équipe de direction dans le cadre de nos efforts pour produire une croissance rentable et durable pour nos actionnaires. »

