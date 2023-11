La Banque Scotia verse 1 million de dollars à des instituts de recherche du Canada, des États-Unis et de l'Amérique latine pour explorer les possibilités de décarbonisation

TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui les 10 bénéficiaires de son fonds Net-Zero Research Fund pour 2023. Ce fonds versera des subventions totalisant 10 millions de dollars sur 10 ans à des organisations menant des recherches et des initiatives afin de faciliter la transition vers une économie sobre en carbone. Les bénéficiaires de 2023 du Canada, des États-Unis et d'Amérique latine recevront des subventions totalisant 1 million de dollars pour faire avancer la recherche sur la mesure, le captage et la réduction des émissions de carbone.

L'un des bénéficiaires de cette année, c'est l'Université Memorial de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. L'équipe des sciences environnementales de cette université mène une recherche afin d'établir si l'utilisation d'algues en tant qu'engrais peut à la fois améliorer le stockage du carbone dans le sol et réduire les émissions de GES. Cette recherche est particulièrement intéressante pour les régions éloignées et les endroits où règne l'insécurité alimentaire, comme Terre-Neuve-et-Labrador, où le sol est de qualité variable et généralement pauvre. Le résultat de cette recherche contribuera à faire progresser les approches en matière de décarbonisation agricole, au Canada comme à l'étranger.

« Le besoin continue d'augmenter pour une recherche-développement pertinente en vue d'appuyer les efforts de décarbonisation. Nous sommes fiers de soutenir des organisations qui cherchent de nouvelles approches permettant une meilleure adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs impacts », explique Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia.

Les autres bénéficiaires choisis pour 2023 sont présentés ci-dessous. Le prochain appel de candidatures pour ce fonds de recherche aura lieu au printemps 2024.

Le fonds Net-Zero Research Fund est lié aux objectifs de la Banque sur le climat, qui comprennent la mobilisation de 350 milliards de dollars de capitaux d'ici 2030 pour le financement lié aux enjeux climatiques et le déploiement de 25 millions de dollars sur 10 ans en investissements communautaires pour soutenir des partenariats sans but lucratif et de bienfaisance qui permettent la décarbonisation.

Pour en savoir plus sur le fonds et le soutien qu'offre la Banque Scotia aux partenariats et initiatives facilitant la transition mondiale vers une économie carboneutre, consultez le Centre d'excellence sur les changements climatiques de la Banque Scotia.

Bénéficiaires 2023 du fonds Net-Zero Research Fund : CANADA

Le secteur agricole canadien désire avoir un portrait plus juste du volume d'émissions de gaz à effet de serre (GES) généré par les fermes, les processus de transformation et le transport agricole afin d'accélérer la décarbonisation du secteur. Dans le cadre de ce projet, l'équipe recommandera des améliorations à apporter aux politiques publiques pour aider le gouvernement fédéral à atteindre sa cible de carboneutralité d'ici 2050. Compte tenu du besoin criant de technologies d'élimination du dioxyde de carbone, ce projet vise à quantifier l'efficacité de l'amélioration de l'alcalinité des cours d'eau, une nouvelle voie possible pour éliminer le dioxyde de carbone. Le résultat final du projet : le déploiement et la mise à l'essai à grande échelle d'un protocole de surveillance et de vérification permettant la quantification de l'amélioration de l'alcalinité des cours d'eau en tant que solution innovante de « puits de carbone ». Le Environmental Microbial Bioenergetics Laboratory de l'Université Memorial, au campus Grenfell de Corner Brook, mène actuellement des recherches afin d'établir si l'utilisation d'algues en tant qu'engrais peut à la fois améliorer le stockage du carbone dans le sol et réduire les émissions de GES. Le résultat de cette recherche contribuera à faire progresser les approches en matière de décarbonisation agricole, au Canada comme à l'étranger. L'Université de l'Alberta fait de la recherche sur le développement de nouvelles trajectoires de transition vers la carboneutralité pour l'industrie sidérurgique au Canada, estimée à 15 milliards de dollars. Ces trajectoires seront élaborées de façon à offrir un maximum d'avantages économiques, sociaux et environnementaux pour que le Canada demeure concurrentiel dans la course mondiale pour produire l'acier avec de faibles émissions de carbone. Le projet PEACH (Practical Electrochemical Air Capture and Hydrogen) DAC (Direct Air Capture) est une initiative canadienne qui vise à concevoir une technologie d'élimination du dioxyde de carbone économique et modulable, qui emprisonne et emmagasine le CO 2 en ayant recours à un processus électrochimique de stockage géologique ou océanique. LiteFarm est une plateforme Web gratuite, conviviale et ouverte de gestion agricole, née de la collaboration entre des agriculteurs et des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle permet une évaluation participative de la durabilité sociale, environnementale et économique du secteur agricole. De nouveaux modules assortis de nouvelles fonctionnalités sont en cours d'élaboration afin de permettre aux agriculteurs du monde entier de calculer et déclarer aisément leur empreinte écologique. L'objectif, c'est d'aider les agriculteurs à réduire leurs émissions de CO 2 par l'adoption de pratiques de gestion exemplaires. Le financement servira aux essais et au développement plus poussés du projet en trois étapes GENESIS, qui sera mené par un groupe de recherche de l'Université de Sherbrooke dans la ville de Lac-Mégantic au Québec. La première étape du projet consiste à tester les technologies d'énergie verte utilisées pour transformer les déchets en énergie. La deuxième étape consiste à tester la technologie mobile de réduction des gaz à effet de serre et la troisième et dernière étape, à évaluer comment l'électricité générée à partir de déchets peut produire du diesel.

Amérique latine

Plus de 60 % des transformateurs de café au Costa Rica sont de petites usines qui cherchent à mettre en œuvre des technologies pour réduire leur consommation d'eau et leurs émissions de gaz à effets de serre. Ce projet porte sur la conception d'un système économique d'arrosage des champs qui réduit les répercussions environnementales négatives de la transformation du café et qui pourrait aussi emprisonner le carbone. L'an passé, le Reef Aquaculture Conservancy a reçu un soutien de la part du fonds Net Zero Research Fund pour réaliser la première phase de son Blue Ocean Credits Program (BOCP), qui vise à protéger et à réhabiliter les dunes, les mangroves, les marais, les herbiers marins et les coraux. Avec le financement reçu cette année, l'organisation projette d'accélérer ses efforts de décarbonisation côtière le long de la barrière de corail mésoaméricaine.

États-Unis

Dans le cadre de ce projet, l'expérience et l'expertise des membres de l'équipe seront mises à profit pour faire progresser la carbonatation minérale des scories d'acier au moyen de la conception d'une technologie de carbonatation de nouvelle génération basée sur du CO 2 à son état supercritique.

