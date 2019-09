La Banque Scotia annonce le rachat de débentures subordonnées à 3,036 % venant à échéance en 2024

/AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 9 sept. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia (BNS : TSX, NYSE) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter toutes les débentures subordonnées à 3,036 % en circulation et venant à échéance le 18 octobre 2024 à un prix correspondant à la totalité du capital plus l'intérêt couru à la date du rachat. Ce rachat aura lieu le 18 octobre 2019. Un avis officiel sera transmis aux porteurs de débentures conformément aux conditions établies dans l'acte de fiducie-sûreté y afférent.

Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières et sera financé à même les fonds généraux de la Banque Scotia. Ce rachat s'inscrit dans la gestion continue par la Banque de ses fonds propres de T2.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.



SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les investisseurs seulement : Relations avec les investisseurs, 416-775-0798 investor.relations@scotiabank.com; Relations avec les médias seulement : Clancy Zeifman, Communications mondiales, 416-520-3906, clancy.zeifman@scotiabank.com

Related Links

www.scotiabank.ca