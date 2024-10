Gillian Riley prend sa retraite après une carrière de plus de 30 ans à la Banque Scotia.

TORONTO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite prochain de Gillian Riley, présidente et cheffe de la direction de Tangerine, au terme d'une carrière de 31 ans à la Banque. Elle restera jusqu'au 31 décembre 2024 en tant que conseillère stratégique, et demeurera présidente du conseil d'administration de Roynat Capital. Dans la foulée, la Banque Scotia a annoncé que Terri-Lee Weeks sera la nouvelle présidente et cheffe de la direction de Tangerine à compter du 1er novembre 2024.

Gillian Riley est arrivée à la Banque Scotia en 1994 et a occupé divers postes de direction au sein des Services bancaires commerciaux, des Services bancaires aux petites entreprises, des Services bancaires aux particuliers et de la Gestion de patrimoine. Elle a aussi été vice-présidente à la direction, Services bancaires commerciaux et, depuis six ans, elle était la présidente et cheffe de la direction de Tangerine.

« Dans toutes ses fonctions au sein de la Banque Scotia et de Tangerine, Gillian a dirigé en se concentrant sur la croissance des activités, la création de valeur pour la clientèle et le développement de ses équipes, a déclaré Aris Bogdaneris, chef de groupe, Réseau canadien à la Banque Scotia. En plus de ses nombreuses réalisations, elle laisse un héritage durable à la Banque : L'initiative Femmes de la Banque Scotia, qu'elle a fondée, et grâce à laquelle la Banque se démarque de la concurrence par son engagement à aider les femmes à faire croître leur entreprise, à faire progresser leur carrière et à investir dans leur avenir pour réussir à leur manière. »

À propos de sa décision de prendre sa retraite, Mme Riley a déclaré : « Ce fut un honneur et un privilège de diriger Tangerine; je suis très fière d'avoir établi, avec l'équipe, une marque de premier plan sur le marché canadien, qui offre une valeur exceptionnelle à sa clientèle et les meilleures capacités mobiles de leur catégorie. Je sais que j'ai choisi un bon moment pour passer le flambeau à la nouvelle dirigeante, qui poursuivra sur notre belle lancée. »

Terri-Lee Weeks est entrée au service de la Banque Scotia en septembre 2021 à titre de vice-présidente à la direction, Clientèle de détail, poste dans lequel elle a réussi à créer de la valeur pour les clientes et les clients et à les fidéliser grâce à des produits de détail qui procurent une expérience client exceptionnelle dans l'ensemble du Réseau canadien.

« Terri-Lee est une dirigeante chevronnée dotée d'une grande expérience des services bancaires aux particuliers, de la gestion de patrimoine et des marchés des capitaux, a ajouté M. Bogdaneris. Sa vaste expérience des services financiers, sa parfaite connaissance du contexte des services aux particuliers au Canada et sa feuille de route jalonnée de succès - qu'il s'agisse de l'expansion des activités numériques ou de la conception et de la transformation de l'expérience client interactive - en font la personne parfaite pour ce poste important au sein de notre équipe. J'ai pleinement confiance en sa capacité à concrétiser le fort potentiel de croissance de notre banque numérique. »

« Au nom de tout le personnel de la Banque Scotia, je remercie Gillian pour son leadership et son mentorat, qui ont profité tant à la Banque qu'au secteur financier au Canada et nous souhaitons à Terri-Lee beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions », a ajouté M. Bogdaneris.

