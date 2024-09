MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination de Jean-François Courville au poste nouvellement créé de président, Québéc, dans lequel il relèvera directement d'Aris Bogdaneris, chef de groupe, Réseau canadien. En occupant ce poste essentiel, qui vise à soutenir l'initiative Croissance au Québec de la Banque, il veillera notamment à tirer parti d'occasions qui s'étendent à l'ensemble des activités du Réseau canadien, de la Gestion de patrimoine mondiale, et des Services bancaires et marchés mondiaux.

« J-F possède une vaste expérience des services financiers au sein de sociétés de premier plan en gestion de patrimoine et d'actifs, services bancaires aux particuliers et marchés des capitaux. Il connaît très bien le paysage des affaires du Québec, du Canada et du monde entier, et il a une feuille de route éloquente en matière d'approche axée sur la clientèle. Il est donc particulièrement bien placé pour soutenir notre initiative Croissance au Québec dans toutes nos unités fonctionnelles du Canada », a déclaré Aris Bogdaneris, chef de groupe, Réseau canadien à la Banque Scotia. « J-F dirigera nos leaders de la haute direction basés au Québec, et soutiendra leurs efforts pour cerner les principales occasions de croissance de la Banque, tirer parti des relations établies avec la clientèle et développer de nouvelles relations à l'échelle du Québec. »

J-F se joint à la Banque Scotia après avoir travaillé pour Purpose Unlimited, une société canadienne de services financiers et technologie financière, où il termine son mandat de président et chef de la clientèle. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Wealthsimple et RBC Gestion de patrimoine. Il a aussi dirigé Gestion d'actifs Manuvie à l'échelle mondiale, ainsi que les activités canadiennes de State Street Corporation. Originaire de Montréal (Québec), J-F est diplômé de l'Université McGill et il a commencé sa carrière dans le domaine de la négociation et la vente de produits financiers à la Banque Nationale du Canada.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les investisseurs seulement : John McCartney, Relations avec les investisseurs, [email protected]; Relations avec les médias seulement : Natalie St-Pierre, Communications mondiales, [email protected]