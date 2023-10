TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu et signé un accord visant la cession de sa participation de 20 % dans Canadian Tire Financial Services à la Société Canadian Tire. La Banque Scotia continuera de fournir une facilité de crédit avec engagement de 1,1 milliard de dollars à Canadian Tire Financial Services pendant les 18 prochains mois.

À la suite de la cession, la Banque Scotia inscrira un gain après impôt d'environ 319 millions de dollars dans ses résultats du quatrième trimestre de 2023. La transaction rehaussera le ratio de fonds propres CET1 de la Banque d'environ 16 points de base.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les investisseurs seulement : John McCartney, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]; Relations avec les médias seulement : Steve Staley, Communications mondiales, Banque Scotia, [email protected]