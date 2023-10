TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que ses résultats présentés du quatrième trimestre de 2023 seront ajustés sur la base de certains éléments notables. L'incidence de ces ajustements sur les résultats de la Banque au quatrième trimestre se chiffrera à environ 590 millions de dollars après impôt (783 millions de dollars avant impôt), soit environ 0,49 dollar par action. L'incidence sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque sera d'environ 10 points de base.

Une charge de restructuration et des provisions pour indemnités de départ d'environ 247 millions de dollars (341 millions de dollars avant impôt) liées à la réduction de l'effectif d'environ 3 % à l'échelle mondiale, laquelle découle des initiatives de numérisation intégrale et d'automatisation de la Banque et des nouvelles préférences des clients pour leurs opérations bancaires courantes, ainsi que des efforts soutenus de la Banque pour rationaliser ses processus opérationnels et rehausser sa capacité d'investir dans des occasions de croissance importantes.

d'environ 247 millions de dollars (341 millions de dollars avant impôt) liées à la réduction de l'effectif d'environ 3 % à l'échelle mondiale, laquelle découle des initiatives de numérisation intégrale et d'automatisation de la Banque et des nouvelles préférences des clients pour leurs opérations bancaires courantes, ainsi que des efforts soutenus de la Banque pour rationaliser ses processus opérationnels et rehausser sa capacité d'investir dans des occasions de croissance importantes. Des coûts de consolidation de biens immobiliers et de contrats de 63 millions de dollars (87 millions de dollars avant impôt) associés à la consolidation de certains biens immobiliers et à la résiliation de certains contrats de service.

Les économies découlant des éléments susmentionnés devraient être réalisées à l'exercice 2024 et les pleins avantages en rythme annualisé devraient être constatés à l'exercice 2025.

Une perte de valeur de 280 millions de dollars (355 millions de dollars avant impôt) liée à l'investissement de la Banque dans Bank of Xi'an Co. Ltd., une société associée dont la valeur de marché est demeurée inférieure à la valeur comptable de la Banque pendant une période prolongée, ainsi qu'à la dépréciation de certaines immobilisations incorporelles dont des logiciels.

De plus amples renseignements seront transmis le 28 novembre 2023, lors de la publication des résultats du quatrième trimestre de la Banque.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias: Jennifer Dillabough, Scotiabank, [email protected]