TORONTO, le 8 avril 2025 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé que les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 5 février 2025 ont été élus à titre d'administrateurs de la Banque. Les résultats du scrutin réalisé dans le cadre de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 8 avril 2025 sont détaillés ci-après.

Élection des administrateurs

Chacun des 12 candidats proposés par la direction a été élu administrateur de la Banque :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstentions de vote % d'abstentions Nora A. Aufreiter 562 076 289 98,74 % 7 195 088 1,26 % Guillermo E. Babatz 563 248 431 98,94 % 6 022 946 1,06 % Daniel (Don) H. Callahan 566 526 510 99,52 % 2 744 866 0,48 % W. Dave Dowrich 566 976 060 99,60 % 2 295 317 0,40 % Michael B. Medline 563 477 026 98,98 % 5 794 350 1,02 % Lynn K. Patterson 558 461 860 98,10 % 10 809 517 1,90 % Una M. Power 556 297 706 97,72 % 12 973 671 2,28 % Aaron W. Regent 539 444 009 94,76 % 29 827 368 5,24 % Sandra J. Stuart 534 372 830 93,87 % 34 898 547 6,13 % L. Scott Thomson 566 908 546 99,58 % 2 362 830 0,42 % Steven C. Van Wyk 558 843 992 98,17 % 10 427 384 1,83 % Benita M. Warmbold 556 719 546 97,80 % 12 551 830 2,20 %

Le résultat final du vote portant sur l'ensemble des questions abordées le 8 avril 2025 dans le cadre de l'assemblée annuelle des actionnaires sera bientôt publié sur banquescotia.com/assembleeannuelle, et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de la Banque Scotia

