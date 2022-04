TORONTO, le 5 avril 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé que les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 1 février 2022 ont été élus à titre d'administrateurs de la Banque. Les résultats du scrutin réalisé dans le cadre de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 5 avril 2022 sont détaillés ci-après.

Élection des administrateurs

Chacun des 13 candidats proposés par la direction a été élu administrateur de la Banque :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstentions de vote % d'abstentions Nora A. Aufreiter 608 490 951 98,03% 12 232 017 1,97% Guillermo E. Babatz 612 403 329 98,66% 8 319 639 1,34% Scott B. Bonham 613 966 108 98,91% 6 756 860 1,09% Daniel (Don) H. Callahan 619 293 476 99,77% 1 429 492 0,23% Lynn K. Patterson 617 952 335 99,55% 2 770 633 0,45% Michael D. Penner 611 928 595 98,58% 8 794 372 1,42% Brian J. Porter 619 191 126 99,75% 1 531 841 0,25% Una M. Power 606 244 468 97,67% 14 478 500 2,33% Aaron W. Regent 602 495 245 97,06% 18 227 722 2,94% Calin Rovinescu 610 389 563 98,34% 10 333 405 1,66% Susan L. Segal 612 258 284 98,64% 8 464 684 1,36% L. Scott Thomson 601 732 440 96,94% 18 990 527 3,06% Benita M. Warmbold 613 355 588 98,81% 7 367 380 1,19%

Le résultat final du vote portant sur l'ensemble des questions abordées le 5 avril 2022 dans le cadre de l'assemblée annuelle des actionnaires sera bientôt publié sur www.banquescotia.com , et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Relations avec les médias seulement : Laura Mergelas, Communications mondiales, 437-244-7863