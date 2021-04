TORONTO, le 13 avril 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé que les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 9 février 2021 ont été élus à titre d'administrateurs de la Banque. Les résultats du scrutin réalisé dans le cadre de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 13 avril 2021 par webdiffusion et téléconférence sont détaillés ci-après.

Élection des administrateurs



Chacun des 12 candidats proposés par la direction a été élu administrateur de la Banque :

Candidat Votes pour % de

votes

pour Abstentions

de vote % d'abstentions Nora A. Aufreiter 594 334 675 92,63% 47 283 934 7,37% Guillermo E. Babatz 596 773 341 93,01% 44 845 268 6,99% Scott B. Bonham 637 272 498 99,32% 4 346 111 0,68% Lynn K. Patterson 640 401 482 99,82% 1 134 673 0,18% Michael D. Penner 637 554 300 99,38% 3 981 855 0,62% Brian J. Porter 639 593 291 99,70% 1 942 864 0,30% Una M. Power 596 850 416 93,02% 44 762 693 6,98% Aaron W. Regent 592 913 079 92,41% 48 700 030 7,59% Calin Rovinescu 637 052 654 99,29% 4 560 455 0,71% Susan L. Segal 634 028 809 98,82% 7 589 800 1,18% L. Scott Thomson 590 928 923 92,10% 50 689 686 7,90% Benita M. Warmbold 596 771 737 93,01% 44 846 872 6,99%

Le résultat final du vote portant sur l'ensemble des questions abordées le 13 avril 2021 dans le cadre de l'assemblée annuelle des actionnaires sera bientôt publié sur www.banquescotia.com, et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

