Phil Thomas, chef de groupe et chef, Stratégie et Exploitation

Shannon McGinnis, cheffe de la gestion du risque

Anique Asher, vice-présidente à la direction, Crédit garanti par un bien immobilier

Tracy Gomes, vice-présidente à la direction et cheffe de la gestion du risque, Réseau canadien, Gestion de patrimoine mondiale et Risque de crédit

Meigan Terry, vice-présidente à la direction et cheffe, Relations publiques et Affaires mondiales de la société

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui des nominations clés qui entreront en vigueur le 2 décembre 2025 pour appuyer ses priorités stratégiques et accélérer les progrès vers l'atteinte de ses objectifs à moyen terme présentés lors de la Journée des investisseurs 2023.

« Ces nominations témoignent de notre engagement continu à perfectionner nos talents exceptionnels et à renforcer notre équipe de la haute direction pour assurer une croissance durable et rentable, explique Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Phil, Shannon, Anique, Tracy et Meigan arrivent dans leurs nouvelles fonctions avec une vaste expertise et un leadership éprouvé, et j'ai hâte de travailler à leurs côtés alors que nous poursuivons sur notre lancée. »

Phil Thomas a été nommé vice-président à la direction et chef, Stratégie et Exploitation. Pendant plus de 20 ans, il a occupé des postes de haute direction au sein de la Gestion de risque global, du Réseau canadien et des Opérations internationales, une expérience fort utile dans son nouveau rôle.

« En tant que chef de groupe et chef de la gestion du risque, Phil a fait progresser la fonction Gestion du risque global (GRG) durant une période marquée par des changements rapides et un contexte macroéconomique difficile, notamment la pandémie et les négociations commerciales en cours dans le monde, affirme M. Thomson. Figure de confiance au sein de notre communauté d'investisseurs, il a fait preuve d'un leadership remarquable qui a permis de préserver la force et la stabilité de la Banque. À son nouveau poste, il mettra à profit ses connaissances approfondies de la Banque et son approche profondément axée sur l'amélioration de l'expérience client et le développement de l'innovation en IA pour diriger les fonctions d'entreprise essentielles à l'exécution de notre stratégie : Données et analytique, Stratégie d'entreprise, Affaires mondiales de la société, Marketing mondial, Exploitation globale, Services d'approvisionnement et Gestion des immeubles. »

Shannon McGinnis a été nommée cheffe de la gestion du risque. Avant son arrivée à la Banque Scotia en 2024 en tant que vice-présidente à la direction et cheffe adjointe, Gestion du risque, Shannon a occupé, pendant plus de 20 ans, des postes de haute direction au sein d'équipes responsables de la gestion du risque, des services bancaires commerciaux, des services bancaires aux particuliers et de l'audit interne. Elle possède également une solide expertise dans l'ensemble des domaines clés du risque.

« Shannon est reconnue dans le secteur comme une leader respectée et digne de confiance. Depuis qu'elle travaille à la Banque, elle a dirigé plusieurs initiatives d'amélioration au sein des équipes Risque de détail et Risque de crédit commercial, et contribué à la transformation de la Gestion du risque global, une transformation axée sur la valorisation des talents et des processus, l'adaptation au contexte réglementaire en évolution et l'atteinte des objectifs stratégiques de la Banque, souligne M. Thomson. J'ai hâte de la retrouver au sein de notre comité d'exploitation à mesure que nous accélérons la mise en œuvre de notre stratégie d'entreprise. »

Anique Asher a été nommée vice-présidente à la direction, Crédit garanti par un bien immobilier (CGBI), et représentera la Banque au conseil d'administration de l'Association des banquiers canadiens à partir du 1er janvier 2026. Forte d'une expérience de plus de 20 ans à des postes de haute direction dans les domaines des finances, de la stratégie, des relations avec les investisseurs et de la gestion des fonds propres, ses réalisations ont eu, de façon constante, une portée considérable à l'échelle de l'entreprise. En tant que cheffe du groupe Stratégie et Exploitation, Anique a été une partenaire de confiance pour nos secteurs d'activité, en menant à bien des initiatives qui ont porté sur les relations bancaires principales, la simplification des opérations pour gagner en ampleur et en efficacité, l'amélioration des capacités liées aux données, à l'analyse et à l'IA ainsi que la consolidation de la marque et de la réputation de la Banque.

« Anique a dirigé la mise en œuvre de notre stratégie d'entreprise et je la considère comme une conseillère de confiance, indique M. Thomson. Alors que nous tirons parti de la puissance du Réseau canadien, principal moteur de croissance, j'ai demandé à Anique de piloter le groupe Crédit garanti par un bien immobilier, qui joue un rôle déterminant dans l'acquisition de la clientèle, le renforcement des relations bancaires principales et la production de rendements solides pour appuyer les objectifs ambitieux que nous avons fixés pour notre Banque. »

Tracy Gomes a été nommée vice-présidente à la direction et cheffe de la gestion du risque, Réseau canadien, Gestion de patrimoine mondiale et Risque de crédit. Tracy compte plus de 20 ans d'expérience à la Banque Scotia au sein de la Gestion du risque global et du Réseau canadien. Plus récemment, elle occupait le poste de vice-présidente principale, Crédit garanti par un bien immobilier.

« À la tête du groupe Crédit garanti par un bien immobilier, Tracy a mené à bien des initiatives clés visant à bâtir la plus grande équipe de vente spécialisée de la Banque et à déployer des solutions, comme notre Programme hypothécaire+, qui soutiennent nos objectifs en matière de relations bancaires principales, déclare M. Thomson. Dans son nouveau rôle de cheffe de la gestion du risque au sein du Réseau canadien, de la Gestion de patrimoine et du Risque de crédit, elle saura mettre à profit son approche axée sur la clientèle et son expérience en gestion de risque du crédit. »

Meigan Terry a été nommée vice-présidente à la direction et cheffe, Relations publiques et Affaires mondiales de la société. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des affaires de la société, du marketing, des politiques publiques et du développement durable. Dans le cadre d'un mandat élargi, elle assumera des responsabilités supplémentaires au sein de l'équipe mondiale des Affaires gouvernementales.

« Au cours des huit dernières années, grâce à son leadership et à sa vision d'entreprise globale, Meigan a permis à la Banque de concevoir des programmes uniques et primés portant sur les communications, la culture, l'impact social, le développement durable et la réconciliation, explique M. Thomson. Dans le cadre de son mandat élargi, j'ai hâte de travailler avec elle alors qu'elle mettra à profit la position de la Banque sur le marché pour créer de la valeur à la clientèle et stimuler la croissance du secteur d'activité, en mobilisant à la fois son leadership fondé sur la réflexion stratégique et ses efforts pour accroître l'engagement de nos clients et clientes. »

« Ces leaders, figures influentes et respectées, ont joué un rôle clé dans notre transformation grâce à leur approche axée sur la clientèle et à leur capacité à développer les talents de haut niveau, poursuit M. Thomson. Je suis heureux de continuer de travailler à leurs côtés pour poursuivre sur notre lancée et faire progresser davantage nos priorités stratégiques. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 juillet 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les médias seulement : Clancy Zeifman, Banque Scotia, [email protected]