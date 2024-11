Ancien chef de l'information de HSBC, M. Van Wyk possède une vaste expérience qui sera très utile au conseil. Au cours de sa brillante carrière, il a occupé plusieurs postes de haute direction dans le domaine des technologies, notamment celui de chef de l'information de PNC Financial Services Group, Inc. et de chef de l'information mondial d'ING Groep N.V. Il a aussi occupé des postes de haute direction chez Morgan Stanley, entre autres ceux de chef de l'information et de chef de l'exploitation des services d'investissement aux particuliers.

« Nous sommes heureux d'accueillir Steven au sein du conseil d'administration de la Banque Scotia. Sa vaste expérience et ses compétences éprouvées en matière de leadership dans le domaine de la technologie au sein de grandes institutions mondiales de services financiers sont un atout inestimable pour notre conseil d'administration, alors que nous continuons de soutenir la stratégie de la Banque et son objectif d'offrir une valeur ajoutée à sa clientèle », a déclaré Aaron Regent, président du conseil d'administration de la Banque Scotia.

M. Van Wyk est titulaire d'un baccalauréat en gestion des affaires et comptabilité de la University of Central Iowa et a reçu un doctorat honorifique en service public du Central College en 2019. Il est détenteur des titres de CPA (Certified Public Accountant), de CIA (Certified Internal Auditor) et de Financial and Operations Principal (examen de la série 27 de la FINRA). Il siège actuellement au conseil du Banking Industry Architecture Network, une association à but non lucratif qui cherche à établir un cadre d'architecture commun pour permettre l'interopérabilité bancaire.

