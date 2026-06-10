La Banque Scotia accélère l'adoption de l'IA à l'échelle de l'entreprise grâce aux nouvelles capacités d'Intelligence Scotia

Gamme d'outils d'IA élargie conçue pour améliorer la rapidité, la collaboration et les résultats pour la clientèle, et soutenir plus de 71 000 employés et employées de la Banque Scotia

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la prochaine étape de son projet d'expansion des outils d'IA à l'échelle de l'entreprise, avec l'ajout de nouvelles capacités à Intelligence Scotia, son approche unifiée en matière de données et d'IA. La gamme d'outils élargie s'articule autour de trois objectifs clés, soit rehausser l'expérience Client, agir avec rapidité et efficacité et renforcer la gestion des risques. Elle aidera un plus grand nombre d'équipes à intégrer l'IA de façon pratique au quotidien.

L'adoption d'Intelligence Scotia continue de croître : plus de 71 000 membres du personnel ont désormais accès à des outils d'assistance propulsés par l'IA, et 5 500 ingénieurs et ingénieures utilisent l'IA afin de soutenir leur productivité en programmation. Intelligence Scotia s'intègre de plus en plus aux flux de travail appuyant le service à la clientèle, les opérations et la prise de décisions au sein de la Banque. D'un trimestre à l'autre, l'utilisation de l'IA pour répondre aux questions de la clientèle a d'ailleurs augmenté de 30 %.

« Nous constatons une adoption soutenue d'Intelligence Scotia dans l'ensemble de l'entreprise, et l'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle avancée dans notre façon de déployer l'IA à grande échelle », déclare Phil Thomas, chef de groupe et chef, Stratégie et Exploitation. À mesure qu'Intelligence Scotia évolue, nous continuons de miser sur l'autonomisation des équipes en offrant un vaste éventail d'outils de pointe capables d'avoir une incidence concrète sur notre personnel et la clientèle que nous servons. »

L'adoption d'Intelligence Scotia produit des résultats concrets pour l'entreprise. Les équipes de la Banque tirent parti des capacités de l'outil en matière de politiques, de processus et d'information pour accéder promptement à des renseignements pertinents. L'outil leur permet de synthétiser, de transformer et de passer en revue des renseignements complexes pour le bien des employés et de la clientèle, et de procéder à du codage pour améliorer les processus et traiter certaines tâches répétitives.

« En tant qu'organisation, nous avons fait des choix délibérés afin de transformer nos investissements en IA en résultats concrets et mesurables », affirme Tim Clark, chef de groupe et chef de l'information. Nous cherchons désormais à amplifier ces résultats et à faire évoluer nos capacités pour générer une valeur durable et significative à long terme. »

Nouvelles fonctions avancées

La gamme d'outils élargie de la Banque Scotia offre de nouvelles façons d'exploiter l'IA : les équipes peuvent aisément regrouper de l'information et des analyses, produire du contenu de marque de qualité supérieure et collaborer pour transformer les idées en livrables soignés et réalisables - le tout de façon plus rapide et cohérente.

Notebooks : Un espace de travail continu où les membres du personnel peuvent regrouper des fichiers, des courriels, des notes de réunion et des données en un seul endroit. Fini les allers-retours et la compilation manuelle : Notebooks utilise l'IA pour analyser l'ensemble des contenus et générer des résumés, des observations et des ébauches qui exigeraient autrement plusieurs heures de travail.

Un espace de travail continu où les membres du personnel peuvent regrouper des fichiers, des courriels, des notes de réunion et des données en un seul endroit. Fini les allers-retours et la compilation manuelle : Notebooks utilise l'IA pour analyser l'ensemble des contenus et générer des résumés, des observations et des ébauches qui exigeraient autrement plusieurs heures de travail. Create : Un outil de contenu visuel qui permet aux équipes de produire des présentations soignées et de transformer rapidement leurs idées en produits finis.

Un outil de contenu visuel qui permet aux équipes de produire des présentations soignées et de transformer rapidement leurs idées en produits finis. Pages : Un canevas interactif qui transforme les réponses générées par l'IA en documents évolutifs et entièrement modifiables. Les équipes peuvent coéditer en temps réel, discuter de leurs idées ensemble et créer des livrables structurés directement dans un environnement partagé.

Favoriser l'utilisation de l'IA

Dans le cadre du déploiement d'Intelligence Scotia, les membres du personnel pouvant utiliser les outils d'Intelligence Scotia ont accès à un portail de ressources, où sont regroupés des modules de formation autonome et de formation progressive qui traitent des notions fondamentales de l'IA et de cas d'utilisation propres au poste occupé. Ces ressources sont accompagnées d'ateliers pratiques offerts à l'échelle de l'organisation, de guides ainsi que d'un modèle de soutien collaboratif mobilisant divers spécialistes. Une formation obligatoire sur le risque lié à l'IA vient également soutenir le personnel dans l'adoption sécuritaire et responsable de ces technologies.

« Intégrer l'IA aux activités quotidiennes ne se limite pas au déploiement de nouvelles technologies : il s'agit aussi d'accompagner notre personnel dans l'acquisition de nouvelles compétences et l'adoption de nouvelles façons de travailler », explique Jenny Poulos, cheffe des Ressources humaines. Grâce à des formations ciblées, à des ressources pratiques et à un encadrement axé sur l'utilisation responsable, nous aidons les membres du personnel de la Banque Scotia à intégrer l'IA avec confiance dans leur travail quotidien. »

L'IA démystifiée

La Banque Scotia présente également sa vision de l'IA dans la série L'IA démystifiée, produite par son équipe Perspectives, qui examine l'incidence des technologies émergentes sur l'avenir des services bancaires. Cette série montre comment la Banque Scotia tire parti de ses outils et capacités d'IA pour soutenir son personnel, accroître la productivité et améliorer l'expérience de la clientèle.

IA responsable

Première banque canadienne à disposer d'une équipe consacrée à l'éthique des données et d'un Engagement public en la matière, la Banque Scotia veille à intégrer des pratiques éthiques à chaque étape du cycle de vie de l'IA. Avant le déploiement, la Banque examine les cas d'utilisation de l'IA en fonction des principes d'équité, de transparence et de responsabilité. Les membres du personnel doivent suivre une formation obligatoire et fournir des attestations annuelles, afin de garantir que les innovations d'Intelligence Scotia sont mises en œuvre dans un cadre axé sur la confiance, la sécurité et l'utilisation responsable.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clientes, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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