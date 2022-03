Une commandite qui fera progresser les capacités en IA et renforcera le leadership de l'Ontario dans le domaine

TORONTO, le 22 mars 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (« RBC ») a prolongé jusqu'en 2027 la commandite de l'Institut Vecteur (« Institut »). Commanditaire-fondateur de l'Institut, RBC participe activement à ses grands axes de travail depuis sa création en 2017, favorisant l'excellence en intelligence artificielle (IA) et faisant progresser le domaine pour améliorer la vie des Canadiens. En collaboration avec des institutions, le secteur privé, de jeunes entreprises, des incubateurs et des accélérateurs, l'Institut fait progresser la recherche en IA et en favorise l'application, l'adoption et la commercialisation partout au Canada.

RBC est un chef de file de l'écosystème d'IA au Canada. En 2016, la Banque a créé le centre de recherche spécialisé en IA, Borealis AI, afin de tirer parti de la puissance de la technologie, de mieux comprendre ses clients, d'offrir des expériences personnalisées et d'accroître la sécurité, l'efficience et l'efficacité de ses activités. RBC et Borealis AI ont mis au point de nouvelles capacités d'IA pour les services financiers, comme Aiden, une plateforme de négociation électronique fondée sur l'IA qui tire parti de l'apprentissage par renforcement profond, et Prévisions NOMI, qui utilise l'IA pour fournir aux clients une prévision sur sept jours de leurs entrées et sorties de fonds.

« L'IA a vu le jour au Canada et c'est en grande partie grâce à l'Institut Vecteur que le pays peut maintenir sa position de leader dans le domaine et se constituer un solide bassin de talents en IA, affirme Foteini Agrafioti, chef, Borealis AI, et scientifique en chef, RBC. Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec cette équipe et de contribuer à bâtir la nouvelle génération de chercheurs, d'ingénieurs et d'experts en produits en IA. »

RBC et Borealis AI collaborent également avec l'Institut pour montrer la voie à suivre en matière d'utilisation responsable et éthique de l'IA. RBC est d'ailleurs à l'avant-garde sur ce point : elle a récemment lancé RESPECT AI, une plateforme en ligne qui, en offrant un code source ouvert, des tutoriels, des publications universitaires et des conférences sur l'IA, contribue à rendre l'IA éthique accessible à tous.

« L'Institut est ravi de poursuivre sa mission avec RBC, qui consiste à faire progresser l'innovation en IA à la Banque et à contribuer à l'enrichissement de l'expérience client tout en créant des solutions faisant appel à l'IA responsable, mentionne Garth Gibson, président et chef de la direction, Institut Vecteur. Notre partenariat a déjà porté des fruits. En continuant de mettre à profit nos forces respectives, nous serons en mesure de libérer le pouvoir transformateur de l'IA et d'en faire profiter tous les Canadiens. »

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde.

Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social .

À propos de Borealis AI

Borealis AI est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus récentes solutions d'apprentissage machine pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini Agrafioti, inventrice et entrepreneure primée, et par des scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan, Boreali AI joue un rôle central dans la stratégie d'innovation de la Banque et tire parti de l'envergure, des données et de la marque de confiance de RBC.

Accordant une attention particulière à la modélisation de séries chronologiques, à l'intégration de l'apprentissage machine aux marchés financiers et à l'intelligence artificielle responsable, Borealis AI s'engage à élaborer des solutions fondées sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur avenir. Dans le cadre de son engagement à promouvoir le développement de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, Borealis AI a mis au point RESPECT AIMC, une plateforme en ligne qui met à la disposition de la communauté de l'IA un code source ouvert, des tutoriels, des publications universitaires et des conférences sur l'IA, contribuant ainsi à rendre l'IA éthique accessible à tous.

À propos de l'Institut Vecteur

Fondé en 2017, l'Institut Vecteur collabore avec le secteur privé, les institutions, les jeunes entreprises et les pouvoirs publics pour développer les talents et favoriser l'excellence de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) en vue de bâtir durablement une innovation fondée sur l'IA pour promouvoir la croissance économique et améliorer la vie des Canadiens. Dans le cadre de sa stratégie triennale, l'Institut compte faire avancer la recherche en IA, stimuler l'adoption de l'IA dans le secteur privé et le milieu de la santé (programmes de formation, de commercialisation et d'application) et orienter le Canada vers une utilisation responsable de l'IA. Dirigés par des spécialistes hors pair, les programmes destinés au secteur privé prévoient ce qui suit : principes élémentaires de l'application dans les produits et processus, conseils adaptés aux entreprises, formations, et mise en contact avec des personnes qualifiées et prêtes à travailler. L'Institut est financé par la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR, et des commanditaires du secteur privé.

