La plateforme infonuagique privée IA de RBC est la première du genre au Canada à offrir des applications logicielles intelligentes et à accroître l'efficience opérationnelle.

TORONTO, le 23 juill. 2020 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et son institut de recherche en intelligence artificielle Borealis AI se sont associés à Red Hat et à NVIDIA pour mettre au point une nouvelle plateforme informatique d'intelligence artificielle qui transformera l'expérience bancaire des clients et permettra de suivre les avancées technologiques rapides et l'évolution des attentes des clients.

À mesure que les modèles d'intelligence artificielle gagnent en efficacité et en précision, les complexités informatiques qui s'y rattachent évoluent également. C'est pourquoi RBC et Borealis AI ont entrepris de créer une infrastructure interne d'intelligence artificielle qui permettrait de lancer des applications intelligentes transformatrices plus rapidement sur le marché et d'offrir une expérience améliorée aux clients. OpenShift de Red Hat et les systèmes informatiques d'intelligence artificielle DGX de NVIDIA alimentent ce système privé en nuage, qui offre des applications logicielles intelligentes et accroît l'efficience opérationnelle de RBC et de ses clients.

L'infonuagique privée IA de RBC peut exécuter des milliers de simulations et analyser des millions de points de données en une fraction de temps qu'il fallait auparavant. Cette infrastructure libre-service d'une grande fiabilité et flexibilité permettra à RBC de concevoir, de déployer et de tenir à jour des applications bancaires de nouvelle génération fondées sur l'intelligence artificielle.

La plateforme a déjà amélioré l'exécution des opérations et la production d'information, contribué à réduire le nombre d'appels de clients et permis de livrer plus rapidement de nouvelles applications aux clients de RBC. Ses avantages potentiels, non limités à RBC et au secteur des services financiers, s'étendent à l'ensemble de l'écosystème de l'IA au Canada.

RBC est fière d'avoir collaboré avec Red Hat et NVIDIA pour mettre au point une plateforme qui soutient les clients de RBC et permet des interactions clients flexibles fondées sur l'intelligence artificielle.

Mike Tardif, premier vice-président, Infrastructure technologique, Banque Royale du Canada « Dans le marché en pleine mutation d'aujourd'hui, nous devons toujours être à l'avant-garde de l'innovation pour nos clients. Nous sommes fiers d'avoir développé en interne des ressources infonuagiques privées IA en tirant parti de notre solide collaboration avec Red Hat et NVIDIA. L'infonuagique présente des avantages liés à l'accélération des processeurs graphiques et aux plateformes conteneurisées, et nous sommes bien placés pour offrir la meilleure expérience possible à nos clients. »

Chris Wright, premier vice-président et chef de la technologie, Red Hat

« Il est toujours réjouissant de voir les technologies Red Hat à l'œuvre, et nous sommes honorés de voir comment elles ont contribué à la principale plateforme d'intelligence artificielle de RBC. Avec NVIDIA, OpenShift contribue non seulement à assurer une expérience client positive et une excellence opérationnelle globale, mais aussi à permettre à la Banque de s'engager dans des projets de recherche susceptibles d'avoir une influence durable dans le monde. »

Charlie Boyle, vice-président et directeur général, Systèmes DGX, NVIDIA

« Avant que l'intelligence artificielle puisse offrir des possibilités commerciales transformatrices, elle doit d'abord être intégrée en tant que plateforme informatique stratégique. RBC ouvre la voie à l'accélération du développement de l'intelligence artificielle grâce à l'infrastructure haute performance de NVIDIA et de Red Hat. En combinant une technologie novatrice à sa grande expertise en services financiers, l'équipe RBC a créé l'une des infrastructures de développement de l'intelligence artificielle les plus sophistiquées et les plus dynamiques au Canada. »

Foteini Agrafioti, scientifique en chef, RBC, et chef de Borealis AI

« Sans calculs de haute performance, l'intelligence artificielle moderne ne peut exister. Cette collaboration nous permet de mener des recherches à grande échelle et de lancer sur le marché des applications d'apprentissage machine en production avec une efficacité et une vitesse accrues. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

Borealis AI

Borealis AI est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus récentes solutions d'apprentissage machine pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini Agrafioti, inventeur et entrepreneur primé, et par des scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan, Boreali AI joue un rôle central dans la stratégie d'innovation de la Banque et tire parti de l'envergure, des données et de la marque de confiance de RBC. Accordant une attention particulière à l'IA responsable, le traitement du langage naturel et l'apprentissage par renforcement, Borealis AI s'engage à élaborer des solutions fondées sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur avenir. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.borealisai.com.

À propos de Red Hat, Inc.

Red Hat, le plus important fournisseur mondial de solutions logicielles à code source ouvert pour grandes entreprises, mise sur une approche communautaire pour offrir des technologies Linux, de nuage hybride, de conteneur et Kubernetes fiables et hautement performantes. Red Hat aide ses clients à intégrer des applications TI, nouvelles et actuelles, à mettre au point des applications conçues pour le nuage, à normaliser son système d'exploitation de premier plan, et à automatiser, protéger et gérer des environnements complexes. Les services de soutien, de formation et de consultation primés de Red Hat en font un conseiller de confiance auprès d'entreprises Fortune 500. En tant que partenaire stratégique de fournisseurs de services en nuage, d'intégrateurs de systèmes, de fournisseurs d'applications, de nombreux clients et de communautés du logiciel libre, Red Hat permet aux entreprises de se préparer à l'avenir numérique.

Renseignements sur Red Hat

Red Hat, le logo Red Hat et OpenShift sont des marques de commerce ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Renseignements: Stephanie Bannan, RBC, [email protected], 416 524-1827

