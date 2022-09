L'entente crée un gestionnaire de patrimoine de premier plan au Royaume-Uni, dans les îles Anglo-Normandes et en Irlande

TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (« RBC ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition de la société de gestion de patrimoine primée Brewin Dolphin Holdings PLC (« Brewin Dolphin »). Brewin Dolphin, qui sera dorénavant exploitée sous le nom « RBC Brewin Dolphin », fera partie de RBC et continuera d'être dirigée par le chef de la direction, Robin Beer.

Brewin Dolphin a été acquise pour la somme d'environ 2,4 milliards de dollars canadiens (1,6 milliard de livres sterling)¹, après dilution, soit l'équivalent de 515 pence par action.

RBC Gestion de patrimoine est un chef de file mondial de la gestion de patrimoine et d'actifs, en plus d'avoir une position de leadership sur le marché au Canada et une position croissante aux États-Unis. Avec plus de 2 100 employés répartis dans plus de 30 bureaux régionaux, Brewin Dolphin a une longue tradition au chapitre de l'excellence du service à la clientèle privée. Cette acquisition transformatrice, tant pour RBC Gestion de patrimoine que Brewin Dolphin, créé l'un des plus grands fournisseurs de services de gestion de patrimoine du Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes et de l'Irlande avec 58 milliards de livres d'actifs sous gestion au 31 août 2022.

RBC Gestion de patrimoine - International et RBC Brewin Dolphin continueront d'exercer leurs activités à titre d'entreprises distinctes jusqu'à leur intégration dans les prochains mois, et ce, sans modification immédiate des propositions que chaque entreprise offre au premier jour. Les équipes de direction respectives travailleront dorénavant en étroite collaboration afin de produire des résultats exceptionnels pour les clients, les employés et les actionnaires.

Selon Doug Guzman, chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine, RBC Assurances et RBC Services aux investisseurs et de trésorerie : « Le regroupement de ces équipes complémentaires permettra d'établir et d'assurer la position de RBC Gestion de patrimoine en tant que gestionnaire patrimonial de premier plan au Royaume-Uni et en Irlande, tout en offrant des occasions de croissance dans un marché attrayant et consolidé. Cette plateforme améliore la marque mondiale, la portée et la stabilité de notre entreprise, tout en renforçant notre position de chef de file en Amérique du Nord et maintenant au Royaume-Uni. Nous nous réjouissons en particulier de la perspective que procure la réunion de deux organisations motivées par des objectifs communs, qui s'engagent à agir dans l'intérêt de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues. »

David Thomas, chef de la direction, RBC Gestion de patrimoine - International, a déclaré :

« Nous sommes ravis de conclure l'acquisition de Brewin Dolphin et nous nous réjouissons d'accueillir ses clients et ses collègues talentueux à RBC. Brewin Dolphin possède une expérience exceptionnelle et une feuille de route impressionnante sur le plan de la croissance, de l'innovation et du rendement des placements. Nous nous sommes démarqués par notre culture et nos valeurs orientées sur le client au cours des derniers mois, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre en ce sens et d'accroître la portée et l'étendue de notre offre aux clients et aux intermédiaires. »

Robin Beer, chef de la direction, RBC Brewin Dolphin ajoute :

« En faisant partie de RBC, nous accélérons notre stratégie visant à devenir un gestionnaire de patrimoine de premier plan, axé sur les conseils et adapté à l'ère numérique. Nous continuons de mettre l'accent sur le client et l'excellence de la prestation de conseils, des qualités qui ont fait notre réussite et qui ont suscité l'intérêt de RBC. En devenant RBC Dolphin Brewin, nous combinons deux grands noms et nous indiquons notre intention d'améliorer notre proposition clientèle. Nous sommes tous emballés par cette acquisition. »

Cliquez ici pour obtenir plus d'information sur la conclusion de l'acquisition de la part de David Thomas et Robin Beer.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de RBC Gestion de patrimoine

RBC Gestion de patrimoine sert directement des clients aisés, fortunés et ultrafortunés dans le monde entier en leur offrant une gamme complète de services bancaires, de services de placement, de services de fiducie et d'autres solutions de gestion de patrimoine depuis ses principaux centres opérationnels au Canada, aux États-Unis, dans les îles Britanniques et en Asie. Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des produits et des services de gestion d'actifs directement et par l'intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion mondiale d'actifs (qui comprend BlueBay Asset Management). RBC Gestion de patrimoine compte près de 1,3 billion de dollars canadiens d'actifs sous administration, plus de 929 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion et plus de 4 800 conseillers financiers (au Québec, conseillers experts en services bancaires), conseillers, banquiers privés et chargés de comptes des services fiduciaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbcgestiondepatrimoine.com.

À propos de RBC Brewin Dolphin

Fondée en 1762, RBC Brewin Dolphin représente l'un des principaux gestionnaires de patrimoine au Royaume-Uni et en Irlande. Nous offrons des services de gestion de patrimoine personnalisés primés, allant de la gestion de placements discrétionnaire personnalisée à la planification de la retraite en passant par les investissements avantageux sur le plan fiscal.

Nos gestionnaires de placement et nos planificateurs financiers agréés offrent leurs services dans 33 bureaux répartis au Royaume-Uni, à Jersey et en République d'Irlande. Ils se sont engagés à respecter les normes les plus élevées en matière de service à la clientèle, en faisant de la réflexion à long terme et de l'attention absolue aux besoins de nos clients leur priorité.

En faisant maintenant partie de la Banque Royale du Canada (RBC), nous sommes en mesure de tirer parti de la force d'une institution financière internationale pour continuer d'améliorer le service que nous offrons à nos clients et de stimuler l'innovation dans l'ensemble de notre entreprise.

____________________ ¹ Taux de change (£ / $ CA) = 1,47713462

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « règles d'exonération » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, en ce qui a trait au rendement financier, aux croyances, aux projets, aux attentes et aux estimations de RBC et de Brewin Dolphin. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives aux projets visant les activités regroupées de RBC et de Brewin Dolphin, aux incidences financières, opérationnelles et aux incidences sur les fonds propres de l'opération envisagée, à nos stratégies ou à nos futures mesures, ainsi qu'à nos objectifs et à nos engagements. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée afin d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre l'opération envisagée et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « viser », « prévoir », « se proposer », « estimer », « objectif », « planifier », « s'efforcer de », « cible » et « projet », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, comprennent notamment les suivants : la possibilité que les avantages prévus de la transaction proposée, comme la croissance des bénéfices par action ajustés (BPA), la création d'occasions de synergie et la croissance de nos activités au Royaume-Uni, ne soient pas réalisés dans les délais prévus ou du tout en raison des changements dans les conditions générales économiques et du marché, les taux d'intérêt et de change, la politique monétaire, les lois et les règlements (y compris les changements apportés aux besoins de trésorerie) et leur application, ainsi que le degré de concurrence dans les zones géographiques et les secteurs commerciaux dans lesquels RBC et Brewin Dolphin mènent actuellement leurs activités ; le risque que toute annonce relative au regroupement comporte des effets défavorables sur le prix du marché de l'action ordinaire de RBC ; la possibilité que les activités de RBC et Brewin Dolphin ne se déroulent pas comme prévu ou d'une manière conforme au rendement historique ; la capacité d'intégrer rapidement et efficacement Brewin Dolphin ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière de capital ; notre capacité à vendre plus de produits à des clients ; les risques réputationnels et la réaction des clients et des employés de Brewin Dolphin à la transaction ; l'attribution de temps de gestion aux questions liées à l'intégration ; l'exposition accrue aux fluctuations des taux de change ; les changements défavorables importants dans les conditions économiques et sectorielles ; les conditions générales, économiques, politiques, de concurrence et du marché ; et d'autres risques abordés dans les sections sur les risques et l'incidence de la pandémie de COVID-19 de notre Rapport annuel 2021 et la section sur la gestion du risque de notre rapport aux actionnaires du T3 de 2022, ainsi que les facteurs abordés dans le rapport annuel et comptes 2021 de Brewin Dolphin, qui présentent tous certains facteurs clé et risques susceptibles d'influer sur nos résultats futurs et notre capacité de prévoir et de gérer efficacement les risques découlant de tous les facteurs susmentionnés.

Nous avertissons les lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions à notre égard doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives de communiqué de presse sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux sections Priorités stratégiques et Perspectives du rapport annuel de 2021 de RBC, mises à jour aux rubriques Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives du rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2022 de RBC.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de RBC et de Brewin Dolphin uniquement à la date des présentes. Sauf si la loi l'exige, ni RBC ni Brewin Dolphin ne s'engage à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu'elles peuvent faire ou qui peut être faite pour leur compte à l'occasion.

