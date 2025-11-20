EDMONTON, AB, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Nationale (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui un investissement de 1,25 million de dollars visant à soutenir la revitalisation des centres-villes et à favoriser des améliorations concrètes pour les membres des communautés vulnérables dans les deux principales villes de l'Alberta. En s'associant à l'Edmonton Downtown Business Association, au Bissell Centre d'Edmonton et au Inn from the Cold de Calgary, la Banque s'inscrit dans le mouvement communautaire en cours visant à mieux comprendre et à relever les défis urgents et complexes auxquels sont confrontés nos centres-villes.

« La vitalité d'un centre-ville a une influence déterminante sur sa capacité de croître et de prospérer, ce qui profite à l'ensemble de la région. Il est essentiel de travailler ensemble afin de relever les défis complexes auxquels font face nos villes et créer les conditions propices à la création de milieux de vie et d'affaires florissants dans les plus grandes villes de la province », a déclaré Victoria Girardo, première vice-présidente, Entreprises, Ouest du Canada, à la Banque Nationale, et membre de la Downtown Revitalization Coalition d'Edmonton. « Nous sommes fiers de soutenir ces organismes qui œuvrent en première ligne pour bâtir des communautés urbaines plus fortes et plus résilientes. »

Une contribution de 330 000 $ destinée à l'Edmonton Downtown Business Association sera consacrée à la nouvelle programmation de jour de Core Patrol, un service qui déploie des équipes composées de pairs aidants et de personnel formé en sécurité provenant de son partenaire à vocation sociale, HireGood, afin d'assurer une présence proactive dans les rues.

« Grâce au généreux soutien de la Banque Nationale, nous élargissons la couverture de la Core Patrol, qui sera désormais active non seulement la nuit, mais aussi le jour, six jours par semaine, tout au long de 2026. Ce service contribue à offrir une expérience accueillante au centre-ville d'Edmonton en prévenant les incidents avant qu'ils ne s'aggravent, en rendant visite aux personnes à risque pour s'assurer de leur bien-être et en faisant preuve de vigilance pour signaler toute activité suspecte », a déclaré James Robinson, directeur général de l'Edmonton Downtown Business Association.

Reconnaissant que la stabilité sociale est une pierre angulaire de la prospérité des collectivités et de la revitalisation des centres-villes, la Banque consacrera le reste de son investissement, soit 925 000 $ sur trois ans, à des organismes communautaires qui se consacrent à la prévention et au soutien des personnes en situation de pauvreté et d'itinérance à Edmonton et à Calgary.

À Calgary, la Banque remettra 450 000 $ à Inn from the Cold pour soutenir à la fois un refuge d'urgence et un programme de logement transitoire qui adoptent une approche holistique et axée sur les traumatismes, afin de répondre aux besoins immédiats de chaque personne, tout en favorisant la résilience et la stabilité à long terme. Une somme supplémentaire de 25 000 $ sera investie dans le Calgary Drop-In Centre cette année pour son programme de repas destiné au refuge d'urgence.

« Notre travail repose sur la force de la collaboration communautaire », a déclaré Heather Morley, cheffe de la direction de Inn from the Cold. « Le soutien de nos partenaires locaux nous permet de répondre aux besoins immédiats, tout en investissant dans des solutions à long terme pour mettre fin à l'itinérance. »

À Edmonton, une somme de 450 000 $ sera versée au pôle de services du Bissell Centre, qui met l'accent sur la prévention, la stabilisation et le bien-être à long terme afin de s'assurer que les personnes vulnérables soient mieux outillées pour répondre à leurs besoins actuels et futurs.

« Les besoins de notre communauté continuent de grandir et aucune organisation ne peut y répondre seule », a déclaré Johanna Knettig, directrice générale du Bissell Centre. « Des partenaires comme la Banque Nationale nous permettent de pallier des besoins prioritaires. C'est grâce à ce type de collaboration que de véritables progrès deviennent possibles. »

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos de l'Edmonton Downtown Business Association

L'Edmonton Downtown Business Association agit au nom de ses membres pour offrir une expérience accueillante au centre-ville, en soutenant et en créant des occasions permettant aux entreprises de prospérer au cœur de la capitale de l'Alberta.

À propos du Bissel Centre

Le Bissell Centre vise à s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté tout en soutenant les personnes dans la recherche de leur propre voie vers l'autonomie. Nous croyons qu'il est possible de mettre fin à la pauvreté et à l'itinérance si nous unissons nos efforts : tous les paliers de gouvernement, les organisations et l'ensemble de la communauté.

À propos d'Inn from the Cold

Depuis plus de 27 ans, Inn from the Cold aide les familles vulnérables à retrouver une certaine stabilité en période de crise. En tant que seul refuge pour les familles en Alberta, nous croyons que chaque enfant et chaque famille mérite un chez-soi sûr et stable. Pour concrétiser notre vision, nous offrons trois principaux programmes : la prévention et la réorientation, l'hébergement familial et le logement avec soutien.

