MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Nationale (la « Banque ») est heureuse d'annoncer un partenariat à long terme avec Victoria Mboko, athlète qui incarne l'avenir du tennis canadien, et la plus récente gagnante de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers. Cette collaboration reflète l'engagement de la Banque envers la progression du sport féminin au pays et envers l'équité dans le sport.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'appui apporté par la Banque au programme Jeu. Set. Équité. lancé en 2023 en collaboration avec Tennis Canada. Ce programme présenté par la Banque Nationale vise à faire évoluer durablement l'écosystème du tennis au pays pour offrir aux femmes et aux filles les mêmes opportunités, la même reconnaissance, notamment sur le plan des bourses offertes aux athlètes dans le cadre de l'Omnium Banque Nationale, et les mêmes conditions de réussite que leurs homologues masculins, du terrain de jeu jusqu'aux circuits professionnels.

En devenant la nouvelle ambassadrice tennis de la Banque Nationale, Victoria Mboko jouera un rôle clé dans la promotion des initiatives tennis de la Banque. Son engagement auprès de la relève, son alignement naturel avec les valeurs de persévérance et d'égalité portées par la Banque font d'elle une ambassadrice forte pour faire progresser la conversation et renforcer la visibilité du sport féminin au Canada.

Des résultats concrets déjà visibles

Depuis le lancement de Jeu. Set. Équité., plusieurs avancées majeures ont été réalisées :

L'équité salariale progresse à l'Omnium Banque Nationale : en 2026, l'écart entre les bourses versées aux femmes et aux hommes sera réduit à 21 % , pour atteindre la parité en 2027 .

, pour atteindre la parité . Depuis 2023, près de 300 000 $ ont été investis dans le cadre de cette initiative qui favorise la participation, la rétention et l'avancement des femmes et des filles au tennis. En 2025, 28 organisations partout au pays ont reçu du financement pour encourager la pratique sportive des filles et des femmes.

partout au pays ont reçu du financement pour encourager la pratique sportive des filles et des femmes. La participation féminine au tennis atteint désormais 46 %, comparativement à 29,2 % en 2021, selon le rapport mondial sur le tennis 2024 de l'ITF.

Citations

« La Banque Nationale est heureuse de s'associer à Victoria Mboko, une athlète dont le talent et la détermination incarnent parfaitement l'avenir du tennis canadien. Pour la Banque, ce partenariat s'aligne avec notre engagement à faire progresser le sport féminin et l'équité dans le tennis, tout en mettant en valeur le parcours inspirant d'une grande athlète. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité de notre programme Jeu. Set. Équité., créé avec Tennis Canada, qui pose des gestes concrets pour offrir aux femmes et aux filles toute la place qu'elles méritent dans le sport. »

- Lucie Blanchet, Conseillère stratégique à la direction, Banque Nationale

« Je suis très honorée de m'associer à la Banque Nationale, une organisation réellement engagée dans l'équité et le développement du tennis au pays. Ce partenariat est pour moi une façon de rejoindre et d'inspirer les jeunes filles qui rêvent de faire leur place dans notre sport. »

- Victoria Mboko, Athlète et championne en titre de l'Omnium Banque Nationale 2025

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 577 milliards de dollars au 31 octobre 2025, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos de Jeu. Set. Équité.

Présenté par la Banque Nationale, en collaboration avec Tennis Canada, l'engagement Jeu, Set. Équité. est une stratégie ambitieuse et holistique qui décrit comment Tennis Canada entend faire évoluer l'équité pour les femmes et les filles à tous les niveaux de l'écosystème du tennis au Canada, du terrain de jeu aux circuits professionnels. Cet engagement, qui marque le début d'une nouvelle ère pour le tennis canadien, est le premier du genre dans l'histoire de Tennis Canada. Pour en savoir plus sur Jeu. Set. Équité., rendez-vous au https://www.tenniscanada.com/fr/redefinir-jeu/jeu-set-equite.

