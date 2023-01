MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) a publié aujourd'hui des modifications aux Informations financières complémentaires pour les exercices financiers terminés les 31 octobre 2022 et 2021.

La Banque a revu sa méthode d'allocation sectorielle des frais liés aux investissements technologiques. Certains frais encourus pour les projets, notamment les frais encourus au cours de la phase de recherche, étaient auparavant enregistrés dans la rubrique Autres des informations sectorielles. À compter du 1er novembre 2022, tous les frais enregistrés aux résultats pour les projets technologiques sont immédiatement alloués aux différents secteurs d'exploitation qui bénéficieront des retombées de ceux-ci.

Cette revue s'aligne avec la modification de méthode comptable appliquée au cours de l'exercice 2022, relativement aux coûts de configuration et de personnalisation d'un logiciel applicatif d'un fournisseur utilisé dans un accord infonuagique.

Les modifications ont été effectuées entre les secteurs et n'ont aucun impact sur les résultats consolidés. Les résultats de la Banque pour le premier trimestre 2023, qui seront publiés le 1er mars 2023, refléteront ces modifications.

Les Informations financières complémentaires révisées se retrouvent sur la page Relations investisseurs de la Banque au https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/investisseurs/relations-investisseurs/resultats-trimestriels.html.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

