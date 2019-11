La Banque Nationale présente sa nouvelle expérience en succursale

Approche personnalisée

Les employés sont devant le comptoir-caisse et interagissent côte à côte avec les clients.

Ces derniers peuvent réaliser leurs transactions au comptoir-caisse ou en libre-service.

Selon leurs besoins, les clients peuvent aussi être accompagnés sur les solutions numériques.

Les clients pourront obtenir des conseils sur leurs finances personnelles.

Design novateur

Ambiance musicale décontractée et dynamique.

Table de collaboration pour favoriser la discussion, tout en assurant la confidentialité des échanges. Des bureaux fermés sont également disponibles.

« Nos clients souhaitent avoir accès à des services numériques, tout en ayant la possibilité d'obtenir des conseils en succursale. C'est pourquoi la Banque continue de faire des investissements importants sur tous ces plans. Notre nouvelle expérience en succursale propose un heureux mélange entre la technologie et le relationnel. Nous sommes fiers de l'offrir progressivement à nos clients », a précisé Paolo Pizzuto, premier vice-président, Particuliers à la Banque Nationale.

Succursales qui offrent la nouvelle expérience en 2019

Région Adresse Laurentides 9596, rue Henri-Piché, Saint-Canut 477, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines 2575, rue d'Annemasse, Boisbriand 265, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme 13675, boul. Curé-Labelle, Mirabel Laval 2995, boul. Dagenais Ouest, Laval 3131, boul. de la Concorde Est, Laval 61, boul. des Laurentides, Laval 47, boul. Samson, Laval Montérégie 8200, boul. Taschereau, Brossard 1356, boul. Monseigneur-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield 500, rue d'Avaugour, Boucherville 1043, boul. Armand-Frappier, Sainte-Julie 3380, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe 1955, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe 3626, boul. Taschereau, Greenfield Park 6250, boul. Cousineau, Saint-Hubert 2877, chemin de Chambly, Longueuil 5645, boul. Grande-Allée, Brossard Montréal 8091, rue Saint-Denis, Montréal 1201, rue Fleury Est, Montréal 5355, chemin Côte-des-Neiges, Montréal 5498, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal 10650, boul. Pie-IX, Montréal 14965, boul. de Pierrefonds, Pierrefonds 8020, boul. Langelier, Montréal 4506, rue Saint-Denis, Montréal 600, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal 5705 rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard - à venir Centre-du-Québec 1430, rue Édouard-Dufour, Plessisville Bas-Saint-Laurent | Gaspésie 688, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles Lanaudière 979, boul. Firestone, Joliette 318, rue de La Visitation, St-Charles-Borromée 1080, boul. des Seigneurs, Terrebonne 5333, boul. Laurier, Terrebonne Saguenay-Lac-Saint-Jean | Côte-Nord 600, boul. Laflèche, Baie-Comeau Mauricie 4000, boul. des Forges, Trois-Rivières

À propos de la Banque Nationale

Forte d'un actif de 276 milliards de dollars au 31 juillet 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte près de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

