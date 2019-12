La Banque Nationale ouvrira un centre d'appels à Sherbrooke

Création de 200 emplois et ouverture prévue à l'été 2020

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale a annoncé aujourd'hui l'implantation d'un nouveau centre d'appels à Sherbrooke. Le projet, qui représente un investissement de 4,7M $, entraînera la création de 200 emplois dans la région. L'ouverture est prévue pour l'été 2020.

Le centre sera situé dans la Cité du Parc (95, boulevard Jacques-Cartier Sud à l'angle de la rue King Ouest), au cœur de Sherbrooke, à quelques pas du parc Jacques-Cartier. La Banque Nationale, qui compte parmi les plus importants employeurs au Québec, offrira une expérience employé de premier plan grâce à des conditions de travail distinctives, ainsi qu'un environnement et des outils de travail dynamiques qui favorisent l'échange, la collaboration et le développement de carrière. Le centre servira des clients de l'ensemble du Canada.

La Banque entamera prochainement le recrutement dans la région pour des emplois à temps plein et à temps partiel. Les candidats sélectionnés recevront une formation sur mesure, seront accompagnés et bénéficieront de nombreux avantages sociaux et d'une rémunération concurrentielle. Parmi les postes offerts :

Agents service à la clientèle

Chefs d'équipes

Directeur de centre

Avec l'ouverture de ce centre, la Banque vise à créer une équipe diversifiée et intergénérationnelle qui est passionnée du service à la clientèle. Les travailleurs de tous âges, qu'ils soient en début de carrière ou expérimentés, les étudiants, les nouveaux arrivants de même que les retraités sont invités à postuler à l'un ou l'autre des postes offerts.

« Nous nous faisons un devoir d'être à l'écoute de nos employés et de leur offrir un environnement stimulant, dans lequel ils peuvent se réaliser pleinement. Nous croyons que c'est le meilleur moyen de créer une équipe mobilisée et compétente qui offrira une expérience client distinctive. J'invite les travailleurs de tous les horizons, passionnés par les gens, à postuler sur l'un des postes offerts. Ensemble, nous bâtirons à Sherbrooke une équipe forte, qui aura un impact positif dans la vie de nos clients », a déclaré Laurent Blanchard, premier vice-président, Vente et service à distance à la Banque Nationale.

« Ce projet démontre la grande confiance que nous avons envers la région de l'Estrie, qui est déjà le lieu de travail de 225 de nos employés. Reconnue pour sa qualité de vie, Sherbrooke est de plus une ville de choix pour recruter des équipes mobilisées, talentueuses qui souhaitent offrir à nos clients une expérience authentique, distinctive, axée sur l'humain d'abord. L'ajout d'un centre d'appels permettra un cheminement de carrière encore plus varié pour les employés de la Banque en Estrie », a déclaré Martine Boulay, vice-présidente régionale - Estrie à la Banque Nationale.

Les affichages de postes pour le centre d'appels de Sherbrooke débuteront au cours des prochains mois. Pour rester à l'affût, consultez régulièrement le emplois.bnc.ca.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 281 milliards de dollars au 31 octobre 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter .

