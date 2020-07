Le Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. appuiera la relance économique et

la transformation numérique des PME

MONTRÉAL, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce aujourd'hui la création du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. (le « Fonds ») en partenariat à parts égales avec le gouvernement du Québec. Le Fonds permettra de soutenir la relance économique du Québec à la suite de la pandémie de la COVID-19 et d'appuyer la transformation numérique de ses PME. L'objectif est de le doter d'une capitalisation maximale de 200 millions de dollars qui seront engagés par le gouvernement du Québec d'une part et par la Banque Nationale et des investisseurs privés liés à celle-ci de l'autre.

Le Fonds viendra complémenter l'offre de financement bancaire offerte aux propriétaires de PME afin de leur permettre de réaliser leurs projets de relève, de croissance et d'acquisition sur les marchés québécois, canadiens ou internationaux. Il stimulera également l'investissement privé en faisant participer plusieurs types d'investisseurs au projet de relance.

Le Fonds ciblera les entreprises ayant un actif inférieur à 200 M$ ou un avoir net inférieur à 100 M$ œuvrant dans tous les secteurs de l'économie et qui sont à divers stades de leur développement. Banque Nationale Investissements inc. assumera les responsabilités de gestionnaire du Fonds. Le Fonds sera commercialisé au cours des prochains mois et de plus amples informations seront communiquées à ce moment.

Citations :

« Dans le cadre de la relance économique actuelle, les entrepreneurs doivent pouvoir compter sur différentes formes de capital pour stimuler leur croissance. C'est dans cette perspective que nous avons créé le Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. en partenariat avec le gouvernement du Québec. Ce fonds de capital-actions permettra de compléter le financement bancaire offert aux PME, de continuer à appuyer leurs projets et de contribuer à leur pérennité », souligne Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

« Le gouvernement du Québec a été proactif dès le début afin d'aider les entreprises de tous les secteurs d'activité à traverser la crise. Cette aide se poursuit dans le contexte de la transition et de la relance économique postpandémie. Aujourd'hui, en participant à la création du Fonds Banque Nationale, notre gouvernement continue d'investir dans l'avenir des entreprises québécoises. Grâce à ce partenariat, elles auront la possibilité de réussir leur transformation numérique et de mener à bien leurs projets de croissance afin de demeurer productives et compétitives dans le nouveau monde qui se dessine, et ce, au bénéfice de notre économie », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans les présentes et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 317 milliards de dollars au 30 avril 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

