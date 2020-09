MONTRÉAL, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale a remporté pour la septième fois, et pour la quatrième année consécutive, le prix Meilleure performance au Canada pour ses billets et ses CPG liés aux marchés lors de l'édition virtuelle de la SRP Americas Conference tenue du 14 au 18 septembre 2020.



Faits saillants



Initiée en 2001, la SRP Americas Conference est devenue un lieu de rencontre de choix pour les décideurs en matière d'investissement alternatif au Canada , aux États-Unis et en Amérique latine.

est devenue un lieu de rencontre de choix pour les décideurs en matière d'investissement alternatif au , aux États-Unis et en Amérique latine. Les SRP Americas Awards sont basés sur une analyse de la plus grande base de données sur les produits structurés ainsi que sur l'enquête la plus vaste de l'industrie.

sont basés sur une analyse de la plus grande base de données sur les produits structurés ainsi que sur l'enquête la plus vaste de l'industrie. Les lauréats sont sélectionnés d'après les rendements mesurables de leurs produits.



Citations



« Félicitations à la Banque Nationale qui a de nouveau remporté le prix Meilleure performance au Canada décerné par SRP. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu de la Banque Nationale envers ses clients, ainsi que de son souci d'offrir à la fois des produits novateurs et des rendements supérieurs », a déclaré Amélie Labbé-Thompson, directrice de produits et du contenu - SRP.



« La Banque Nationale est fière de se démarquer pour une quatrième année consécutive avec cette prestigieuse distinction. Cela démontre notre volonté d'offrir à nos clients des solutions innovatrices d'investissement et maintenir l'excellence en matière de conception des produits », a déclaré Vincent Marquis, directeur général, Groupe solutions structurées à la Banque Nationale.



À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 322 milliards de dollars au 31 juillet 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

