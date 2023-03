MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Banque Nationale du Canada (la « Banque ») annonce aujourd'hui la mise en ligne de ses plus récentes publications environnementales, sociales et de gouvernance couvrant l'année 2022. Il s'agit du Rapport sur les avancées pour le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (le « Rapport GIFCC »), du Cahier Inclusion et Diversité, du Rapport sur les avancées environnementales, sociales et de gouvernance (le « Rapport ESG »), ainsi que du Cahier de protection des renseignements personnels.

Destinées à un vaste éventail de parties prenantes, ces publications présentent les engagements, les programmes et les progrès de la Banque en la matière, ainsi que ses principaux indicateurs de performance. Elles peuvent être consultées dans la section Responsabilité d'entreprise sur le bnc.ca.

Ajout de nouvelles cibles intermédiaires de réduction des gaz à effet de serre (GES) dans des secteurs à forte intensité carbone

Conformément à ses engagements auprès de l'alliance bancaire Net Zéro (la « NZBA »), la Banque a ajouté deux cibles intermédiaires de réduction des GES dans des secteurs à forte intensité carbone. Ces cibles, présentées dans le Rapport GIFCC, visent la réduction de l'intensité des émissions financées des secteurs de l'immobilier commercial et de la production d'énergie, de 50 % et 33 % respectivement, d'ici 20301.

Ces cibles s'ajoutent aux autres objectifs annoncés depuis que la Banque s'est engagée à suivre les recommandations du GIFCC et de la NZBA, soit :

La fixation d'un objectif intermédiaire de réduction des émissions de GES de nos propres activités de 25 % d'ici la fin de 2025 2 pour aider à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, soit l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris .

pour aider à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, soit l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de . L'adoption d'un objectif d'émissions nettes nulles de GES pour nos activités d'exploitation et de financement d'ici 2050.

La fixation d'un objectif intermédiaire de réduction de l'intensité des émissions financées pour le sous-secteur des producteurs de pétrole et de gaz de 31 % d'ici 20303.

De plus, la Banque a poursuivi ses efforts pour faire croître son portefeuille de prêts liés aux énergies renouvelables à un rythme supérieur à celui des prêts liés aux énergies non renouvelables.

Un milieu de travail propice à l'inclusion et à la diversité

La Banque compte un plan d'action triennal 2020-2023 qui définit, de façon concrète, les champs d'action pour créer un environnement plus inclusif.

La publication du troisième Cahier Inclusion et Diversité de la Banque permet de faire état des progrès et des défis entourant ce thème important. Ce document découle notamment de notre engagement auprès de l'Organisation des Nations unies en tant que signataire des Principes bancaires responsables, des Principes d'autonomisation des femmes et des Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises pour lutter contre la discrimination à l'égard des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI).

Banque Nationale : un impact positif dans la vie des gens

Le plus récent Rapport ESG de la Banque fait par ailleurs état de l'étendue de l'engagement de la Banque auprès de ses différentes parties prenantes. Un tableau de bord permet d'en suivre l'évolution à travers le temps. Neuf principes ESG adoptés par le conseil d'administration de la Banque guident les actions des équipes dans le déploiement des initiatives et font l'objet d'un suivi rigoureux par celui-ci.

Le Cahier de protection des renseignements personnels présente les mesures qui ont été mises en place afin de renforcer les pratiques de la Banque et d'assurer la confiance de ses parties prenantes en matière de protection des renseignements personnels et de divulgation. Ce cahier vise à susciter le dialogue, afin de permettre l'enrichissement des pratiques et l'atteinte des normes les plus avancées.

Toutes ces publications sont des documents riches en informations, et nous invitons nos parties prenantes à s'y référer pour poursuivre les conversations constructives que nous entretenons depuis de nombreuses années.

Notes

1 La cible pour le secteur de l'immobilier commercial couvre les domaines 1 et 2 avec 2019 comme année de référence. La cible pour le secteur de la production d'énergie couvre le domaine 1 avec 2019 comme année de référence. 2 Cette cible vise les domaines 1, 2 et 3 (le domaine 3 inclut les déplacements d'affaires des employés et la consommation de papier dans la chaîne d'approvisionnement) avec 2019 comme année de référence. Cette cible inclut nos activités au Canada et aux États-Unis ainsi que notre filiale à Dublin, notre succursale à Londres et nos bureaux de représentation à l'étranger. 3 Cette cible vise les domaines 1, 2 et 3, par rapport à l'année de référence 2019.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme certaines déclarations prospectives, notamment à l'égard de l'objectif d'émissions nettes nulles de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050 de la Banque, de même que ses cibles et objectifs intermédiaires de réduction des GES, tant pour ses propres activités opérationnelles que pour ses activités de financement, et des mesures qu'elle prendra pour les réaliser. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles. Ces facteurs, risques et incertitudes sont décrits dans la mise en garde concernant les déclarations prospectives contenues dans le Rapport sur les avancées environnementales, sociales et de gouvernance, dans le Cahier Inclusion et Diversité ainsi que dans le Rapport sur les avancées pour le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques. Des renseignements supplémentaires sont également fournis dans la section « Gestion des risques » du Rapport annuel 2022 de la Banque et peuvent être mis à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs susmentionnés ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils comportent. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 31 janvier 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

