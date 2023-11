MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada est heureuse d'annoncer qu'elle a émis, le 30 octobre 2023, la première série de son programme d'obligations panda 2023 en mobilisant 1 milliard RMB (équivalent d'environ 191 millions CAD) par l'entremise d'une offre publique sur l'Interbank Bond Market de la Chine continentale. Il s'agit de la première émission de la Banque Nationale du Canada dans le cadre de son plus récent programme d'obligations panda de 10 milliards RMB approuvé par la Banque populaire de Chine, le 17 février 2023, et ce, à la suite du lancement de son premier programme d'obligations panda en 2016. Le taux du coupon annuel a été fixé à 3,20 % pour un terme de trois ans.

L'émission a été réalisée avec l'aide du chef de file et teneur de livres nommé par la Banque Nationale du Canada, Bank of China Limited, des cochefs de file et teneurs de livres, notamment China Merchants Securities Co., Ltd, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Agricultural Bank of China Limited et DBS Bank (China) Limited, ainsi que des membres du syndicat Industrial Bank Co., Ltd. et Deutsche Bank (China), Co., Ltd.

Dans le cadre de cette émission, la Banque Nationale du Canada, l'une des six banques d'importance systémique au Canada, et ses obligations panda 2023 (série 1) ont obtenu la cote AAA de l'agence de notation de la Chine continentale, China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.

