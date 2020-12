MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada a annoncé qu'elle augmentait sa participation dans Credigy Ltd. à 100 %. La Banque Nationale du Canada s'est jointe à l'actionnariat de Credigy en 2006 et a par la suite accru sa participation à 80 %.

Fondée en 2001, Credigy est une société mondiale de financement spécialisé établie à Atlanta, en Géorgie. Grâce à sa flexibilité, Credigy peut acquérir ou financer une gamme diversifiée d'actifs. Elle investit dans de multiples catégories d'actifs liés au secteur de la consommation dans de nombreuses régions. Depuis sa fondation, Credigy a conclu plus de 320 opérations, ce qui représente à ce jour des investissements de plus de 16 milliards de dollars américains.

« La Banque Nationale est fière de la performance offerte par Credigy depuis son premier investissement en 2006. Credigy a largement dépassé nos attentes en matière de croissance et de rendement, et nous estimons qu'elle présente toujours un potentiel de croissance attrayant dans l'avenir », a déclaré Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.

La transaction fait suite à la décision des membres de l'équipe de direction d'exercer les options de vente de leurs actions ordinaires. « L'équipe de la haute direction réitère son engagement à mener à bien la prochaine phase de la stratégie de croissance de Credigy et sa confiance à l'égard des perspectives de la société », a indiqué Brett Samsky, chef de la direction de Credigy, précisant que « le produit de la vente sera affecté à la planification successorale, à la diversification des actifs et au financement de projets philanthropiques ».

Pour l'exercice 2020, la participation supplémentaire de 20 % acquise dans Credigy aurait augmenté le résultat dilué par action de la Banque Nationale de 0,07 $. La transaction n'aura aucune incidence sur le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires selon Bâle III.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque, y compris l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, les risques associés aux changements dans la conjoncture générale de l'économie et les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque, et leur interprétation. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 500 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

