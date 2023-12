MONTRÉAL, le 8 déc. 2023 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) annonce que la Bourse de Toronto (la « TSX ») et le Bureau du surintendant des institutions financières ont approuvé l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque afin d'acheter à des fins d'annulation un maximum de 7 000 000 de ses actions ordinaires, soit environ 2,07 % des 338 269 824 actions ordinaires émises et en circulation en date du 28 novembre 2023.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités commencera le 12 décembre 2023 et se terminera au plus tard le 11 décembre 2024. Elle offrira à la Banque une souplesse supplémentaire pour gérer le capital.

Les rachats seront effectués par l'intermédiaire de la TSX et/ou tout autre système de négociation parallèle canadien au cours du marché au moment de l'acquisition et seront effectués conformément aux exigences réglementaires applicables. Les actions ordinaires peuvent également être rachetées par d'autres moyens autorisés par la réglementation applicable, y compris par des ententes privées ou des programmes de rachat d'actions conformément à toute dispense émise par des autorités réglementaires en valeurs mobilières. Un achat privé fait aux termes d'une dispense délivrée par une autorité réglementaire en valeurs mobilières se fera à escompte par rapport au cours du marché en vigueur.

Financière Banque Nationale inc. a été chargée d'agir en tant que courtier désigné afin de racheter les actions de la Banque aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. La Banque peut établir des programmes automatiques de rachat d'actions périodiquement et selon certains critères prédéfinis par la Banque.

Le nombre réel d'actions ordinaires à être rachetées et le moment des rachats seront déterminés par la Banque. Les actions ordinaires rachetées seront annulées.

Conformément aux règles de la TSX, la Banque a le droit d'acheter lors d'un même jour de bourse jusqu'à 390 625 actions ordinaires (excluant les achats effectués en vertu de l'exception relative aux achats de blocs), ce qui correspond à 25 % de la moyenne quotidienne des opérations de ses actions ordinaires au cours des six derniers mois civils complets, soit 1 562 503 actions ordinaires.

Dans le cadre de la plus récente offre publique de rachat dans le cours normal des activités ayant débuté le 12 décembre 2022 et qui prendra fin le 11 décembre 2023, la Banque n'a pas effectué de rachat d'actions ordinaires.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 424 milliards de dollars au 31 octobre 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

