MONTRÉAL, le 15 juin 2021 La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui son intention, sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières, de racheter la totalité de ses 16 000 000 d'actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif série 36 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées série 36 ») émises et en circulation le 15 août 2021 (la « date de rachat »), en espèces à un prix de rachat correspondant à 25,00 $ l'action, majoré de tous les dividendes déclarés et impayés.

Le 28 mai 2021, la Banque Nationale a annoncé qu'un dividende trimestriel de 0,3375 $ par action privilégiée série 36 a été déclaré. Il s'agit du dividende final sur les actions privilégiées série 36, qui sera payable de la manière usuelle le 15 août 2021 aux actionnaires inscrits au registre le 6 juillet 2021, tel qu'annoncé précédemment.

Puisque le 15 août 2021 n'est pas un jour ouvrable, les sommes dues aux porteurs d'actions privilégiées série 36 à cette date, seront payées le premier jour ouvrable qui suit cette date, soit le lundi 16 août 2021.

Un avis officiel sera transmis aux porteurs d'actions privilégiées série 36 conformément aux modalités relatives aux actions.

Le rachat des actions privilégiées série 36 fait partie de la gestion continue de la Banque Nationale à l'égard de son capital réglementaire.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. En raison de leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances d'importance, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire requise pour procéder au rachat proposé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque Nationale ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 351 milliards de dollars au 30 avril 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

