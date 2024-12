/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité de ses 12 000 000 d'actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif série 32 (les « actions de série 32 ») émises et en circulation, le 15 février 2025, en espèces à un prix de rachat correspondant à 25,00 $ l'action, majoré de tous les dividendes déclarés et impayés.

Le dividende trimestriel de 0,2399375 $ par action de série 32 déclaré le 3 décembre 2024 représente le dividende final sur les actions de série 32, et est payable de la manière usuelle le 15 février 2025 aux actionnaires inscrits au registre le 6 janvier 2025, tel qu'annoncé précédemment.

Puisque le 15 févier 2025 n'est pas un jour ouvrable, les sommes dues aux porteurs d'actions série 32 à cette date, seront payées le premier jour ouvrable qui suit cette date, soit le lundi 17 février 2025.

Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières. Un avis officiel sera transmis aux porteurs d'actions de série 32 conformément aux modalités relatives aux actions.

Le rachat des actions de série 32 fait partie de la gestion continue de la Banque à l'égard de son capital réglementaire.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, à de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale et dont les effets sont difficilement prévisibles. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque Nationale ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

