La Banque Nationale du Canada annonce la clôture d'un placement de billets avec remboursement de capital à recours limité AT1 FPUNV

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MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement précédemment annoncé de 600 millions de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité, à 6,067 %, série 4 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (titres secondaires) (les « billets »).

Les billets ont été placés par un groupe de placeurs dirigé par Financière Banque Nationale inc.

Parallèlement à l'émission des billets, la Banque Nationale a également émis des actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif, série 51 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées série 51 »), qui seront détenues par Société de fiducie Computershare du Canada en qualité de fiduciaire de Fiducie à recours limité BNC LRCN (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur échéance, le recours de chaque porteur de billets se limitera à sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité à l'égard des billets, qui se composeront, sauf dans des circonstances particulières, d'actions privilégiées série 51.

Les billets et les actions privilégiées série 51 ont été émis aux termes d'un supplément de prospectus daté du 4 juin 2026 au prospectus simplifié préalable de base de la Banque Nationale daté du 6 septembre 2024.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ils ne peuvent pas être offerts, vendus, directement ou indirectement, ou livrés aux États-Unis d'Amérique, dans leurs territoires ou leurs possessions, ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'achats de titres aux États-Unis.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 618 milliards de dollars au 30 avril 2026, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des médias sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, [email protected], 514 412-5125