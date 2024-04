MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) annonce que chacun des candidats à un poste d'administrateur figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 20 février 2024 a été élu administrateur de la Banque lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires (l'« assemblée ») qui s'est tenue aujourd'hui.

Le Conseil d'administration accueille ainsi Arielle Meloul-Wechsler à titre d'administratrice élue pour la première fois.

Arielle Meloul-Wechsler occupe le poste de vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada depuis 2021, faisant suite à différents mandats exécutifs au sein des Ressources humaines chez Air Canada depuis 2013. Elle est également présidente du réseau mondial de dirigeants des ressources humaines de Airline People Director's Council (APDC) depuis 2017 et présidente du conseil du Conseil National des lignes aériennes du Canada depuis 2020. Mme Meloul-Wechsler a été lauréate du Prix Elsie MacGill de la Northern Lights Aero Foundation (NLAF), catégorie Affaires en 2022 et du Prix Top 100 du réseau des femmes exécutives (WXN) en 2019. Membre du Barreau du Québec, elle est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal ainsi que d'un baccalauréat en science de la psychologie de l'Université McGill.

Lors de l'assemblée, le président du Conseil, M. Robert Paré a mentionné que Mme Meloul-Wechsler possède un riche parcours professionnel ainsi que des connaissances approfondies en matière de gouvernance, de ressources humaines et d'expérience client, ce qui constitue des atouts de taille pour le Conseil.

M. Paré a aussi adressé un mot aux administrateurs sortants : « Je remercie très chaleureusement Maryse Bertrand et Lino A. Saputo, lesquels ne sollicitent pas le renouvellement de leur mandat. Leur dévouement, leur collégialité, leur sens de la Banque, bref leur apport global, au cours des 12 dernières années, a participé à la croissance de la Banque, qui s'impose comme un leader dans son secteur ».

Voici les résultats détaillés des votes :

CANDIDAT RÉSULTAT EN FAVEUR EN FAVEUR % ABSTENTION ABSTENTION % Pierre Blouin Élu 184 924 860 99,54 % 856 522 0,46 % Pierre Boivin Élu 181 735 714 97,82 % 4 045 620 2,18 % Yvon Charest Élu 183 522 504 98,78 % 2 258 878 1,22 % Patricia Curadeau-Grou Élue 184 466 645 99,29 % 1 314 737 0,71 % Laurent Ferreira Élu 185 027 873 99,59 % 753 509 0,41 % Annick Guérard Élue 184 326 768 99,22 % 1 454 614 0,78 % Karen Kinsley Élue 183 781 498 98,92 % 1 999 884 1,08 % Lynn Loewen Élue 183 238 986 98,63 % 2 542 396 1,37 % Rebecca McKillican Élue 184 961 466 99,56 % 819 916 0,44 % Arielle Meloul-Wechsler Élue 174 902 211 94,14 % 10 879 171 5,86 % Robert Paré Élu 182 356 594 98,16 % 3 424 788 1,84 % Pierre Pomerleau Élu 184 979 742 99,57 % 801 640 0,43 % Macky Tall Élu 184 061 186 99,07 % 1 720 210 0,93 %

Les résultats des votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires, ainsi que de l'assemblée extraordinaire des détenteurs d'actions privilégiées de premier rang, sont disponibles sur le site de la Banque ainsi que sur celui de SEDAR+.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 434 milliards de dollars au 31 janvier 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Marianne Ratté, Vice-présidente et cheffe, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada , Tél. : 1 866 517-5455; Debby Cordeiro, Première vice-présidente, Communications, Affaires publiques et ESG, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-0538