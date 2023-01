MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) a annoncé aujourd'hui que Martin Gagnon, premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine, ainsi que coprésident et cochef de la direction de la Financière Banque Nationale, prendra sa retraite de la Banque le 1er avril 2023. Après son départ, Denis Girouard, actuellement premier vice-président à la direction et cochef, Marchés financiers, dirigera la Gestion de patrimoine par intérim jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé. Étienne Dubuc sera nommé chef du groupe Marchés financiers, fonction qu'il assumera seul.

« Sous la direction de Martin, le secteur Gestion de patrimoine a connu un important essor. Durant son parcours, qui a débuté en 1987, Martin a bâti une équipe solide, consolidant encore davantage l'importance de ce groupe comme pilier clé de croissance pour la Banque. Au nom de l'Équipe de direction et du conseil d'administration, je tiens à exprimer à Martin notre sincère gratitude pour sa contribution exceptionnelle au cours de sa carrière au sein de la Banque », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Depuis son entrée au service de la Banque il y a 33 ans, Denis Girouard, un vétéran du secteur et une référence dans le monde des titres à revenu fixe, joue un rôle actif dans l'expansion de la division Marchés financiers qu'il codirige depuis 2016. Sous sa responsabilité, la Banque Nationale s'est notamment positionnée comme un chef de file de la prise ferme de dettes gouvernementales au Canada pendant plus de dix ans. « La vaste expérience de Denis au sein de la Banque et sur les marchés des capitaux servira grandement le groupe Gestion de patrimoine en prenant appui sur le solide héritage de collaboration et de synergies entre les deux secteurs pendant cette transition de leadership », a ajouté Laurent Ferreira.

Étienne Dubuc travaille au sein de la Banque et des Marchés financiers depuis 25 ans, au cours desquels il a occupé des rôles d'importance croissante et a piloté la création de plusieurs secteurs d'activité, notamment la tenue de marché d'options et de FNB, ainsi que l'émission et la négociation de produits structurés. Au cours de son mandat, l'expertise unique et approfondie de son équipe a valu à la Banque Nationale des positions de leader dans ces segments au Canada. Étienne a intégré l'Équipe de direction en novembre 2022 lorsqu'il a été nommé premier vice-président à la direction et cochef, Marchés financiers.

« Architecte de nos activités liées aux actions, Étienne a aussi participé activement à la construction de la plateforme technologique de la division Marchés financiers. Fondamentalement axée sur la clientèle, l'innovation et la gestion des risques, cette plateforme de création interne a été un des facteurs clés du succès de notre activité de négociation et reflète fortement la culture entrepreneuriale de la Banque. Le leadership d'Étienne et sa capacité de collaborer avec l'ensemble des secteurs de la Banque ont fortement contribué à notre réussite collective », a conclu Laurent Ferreira.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 404 milliards de dollars au 31 octobre 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 29 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Linda Boulanger, Première vice-présidente, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 394-0296; Debby Cordeiro, Première vice-présidente, Communications et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-0538