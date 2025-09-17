MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada annonce une baisse de son taux préférentiel de 25 points de base pour l'établir à 4,70 % à compter du 18 septembre 2025.

