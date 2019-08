La Banque Nationale divulgue ses résultats du troisième trimestre de 2019

L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le trimestre et les neuf mois terminés le 31 juillet 2019 préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), sauf indication contraire. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les symboles M$ et G$ désignent respectivement les millions et les milliards de dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale déclare un résultat net de 608 M$ au troisième trimestre de 2019, en hausse de 7 % par rapport à 569 M$ pour le trimestre correspondant de 2018. Le résultat dilué par action de 1,66 $ au troisième trimestre de 2019 se compare à 1,52 $ au trimestre correspondant de 2018, une hausse de 9 %. Ces croissances sont attribuables à la progression du résultat net de tous les secteurs d'exploitation. Le résultat net excluant les éléments particuliers de 606 M$ au troisième trimestre de 2019, est en hausse de 7 % par rapport à 569 M$ pour le trimestre correspondant de 2018. Les éléments particuliers sont décrits à la page 5.

Le résultat net de la Banque pour les neuf premiers mois de 2019 se chiffre à 1 718 M$, en hausse de 52 M$ ou 3 % par rapport à 1 666 M$ pour la période correspondante de 2018. Le résultat dilué par action atteint 4,67 $ pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2019, contre 4,42 $ pour la période correspondante de 2018, une hausse de 6 % essentiellement attribuable à la croissance de la plupart des secteurs d'exploitation, atténuée par un ralentissement des activités dans le secteur des Marchés financiers au cours du premier semestre de 2019.

« Chaque secteur d'exploitation a contribué à la croissance du résultat net, permettant à la Banque d'afficher une solide performance au troisième trimestre de 2019, a déclaré M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada. Dans un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques, la Banque maintiendra son approche disciplinée en matière de gestion des coûts, du crédit et du capital. »

Faits saillants





(en millions de dollars canadiens) Trimestre terminé le 31 juillet Neuf mois terminés le 31 juillet

2019

2018

Variation % 2019

2018

Variation %





















Résultat net 608

569

7 1 718

1 666

3 Résultat dilué par action (en dollars) 1,66 $ 1,52 $ 9 4,67 $ 4,42 $ 6 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires 18,7 % 18,4 %

17,9 % 18,5 %

Ratio de versement des dividendes 42 % 41 %

42 % 41 %























Excluant les éléments particuliers (1)



















Résultat net excluant les éléments particuliers 606

569

7 1 716

1 666

3 Résultat dilué par action excluant les éléments particuliers (en dollars) 1,66 $ 1,52 $ 9 4,67 $ 4,42 $ 6 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires excluant les éléments particuliers 18,6 % 18,4 %

17,9 % 18,5 %

Ratio de versement des dividendes excluant les éléments particuliers 42 % 41 %

42 % 41 %



































Au 31 juillet

2019

Au 31 octobre

2018



Ratio des fonds propres CET1 selon Bâle III









11,7 % 11,7 %

Ratio de levier selon Bâle III









4,0 % 4,0 %







(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 4 et 5 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR.

Particuliers et Entreprises

Résultat net de 277 M$ au troisième trimestre de 2019 par rapport à 250 M$ au troisième trimestre de 2018, en hausse de 11 %.

Revenu total de 891 M$ au troisième trimestre de 2019, en hausse de 41 M$ ou 5 % par rapport au trimestre correspondant de 2018.

Croissance du crédit aux particuliers de 4 %, notamment en raison du crédit hypothécaire, et croissance du crédit aux entreprises de 7 %, depuis un an.

La marge nette d'intérêts de 2,23 % au troisième trimestre de 2019 se compare à 2,26 % au troisième trimestre de 2018.

Les frais autres que d'intérêts sont en hausse de 2 % par rapport au troisième trimestre de 2018.

Le ratio d'efficience de 51,2 % s'améliore par rapport à 52,7 % au trimestre correspondant de 2018.

Gestion de patrimoine

Résultat net de 126 M$ au troisième trimestre de 2019 par rapport à 120 M$ au trimestre correspondant de 2018, une hausse de 5 %.

Revenu total de 437 M$ au troisième trimestre de 2019, contre 425 M$ au trimestre correspondant de 2018, une augmentation de 12 M$ ou 3 %, provenant principalement de la croissance des revenus tirés des services tarifés.

Les frais autres que d'intérêts s'établissent à 267 M$ au troisième trimestre de 2019 par rapport à 262 M$ au trimestre correspondant de 2018, une hausse de 2 %.

Le ratio d'efficience de 61,1 % s'améliore comparativement à 61,6 % au troisième trimestre de 2018.

Marchés financiers

Résultat net de 182 M$ au troisième trimestre de 2019 contre 178 M$ au trimestre correspondant de 2018, en hausse de 2 %.

Revenu total en équivalent imposable (1) de 441 M$, en hausse de 25 M$ ou 6 %, principalement en raison des revenus des marchés mondiaux.

de 441 M$, en hausse de 25 M$ ou 6 %, principalement en raison des revenus des marchés mondiaux. Les frais autres que d'intérêts se chiffrent à 183 M$ au troisième trimestre de 2019, par rapport à 171 M$ au trimestre correspondant de 2018.

Le ratio d'efficience en équivalent imposable (1) de 41,5 % se compare à 41,1 % au troisième trimestre de 2018.

Financement spécialisé aux États-Unis et International

Résultat net de 69 M$ au troisième trimestre de 2019 contre 54 M$ au trimestre correspondant de 2018, une augmentation de 28 %.

Revenu total de 174 M$ au troisième trimestre de 2019, en hausse de 28 M$ par rapport au troisième trimestre de 2018, une augmentation attribuable à la croissance des revenus de la filiale ABA Bank.

Les frais autres que d'intérêts augmentent de 5 M$ pour atteindre 69 M$ au troisième trimestre de 2019, en lien avec l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank.

Autres

Perte nette de 46 M$ au troisième trimestre de 2019 contre une perte nette de 33 M$ au trimestre correspondant de 2018.

Gestion du capital

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) selon Bâle III de 11,7 % au 31 juillet 2019, stable par rapport au 31 octobre 2018.

Ratio de levier selon Bâle III de 4,0 % au 31 juillet 2019, stable par rapport au 31 octobre 2018.

Dividendes

Le 27 août 2019, le conseil d'administration a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d'actions privilégiées de premier rang, ainsi qu'un dividende de 68 cents par action ordinaire, payable le 1er novembre 2019 aux actionnaires inscrits le 30 septembre 2019.

(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » à la page 4 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR.

Faits saillants









(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 31 juillet Neuf mois terminés le 31 juillet

2019

2018

Variation % 2019

2018

Variation %





















Résultats d'exploitation



















Revenu total 1 948

1 792

9 5 517

5 352

3 Résultat net 608

569

7 1 718

1 666

3 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 591

546

8 1 666

1 595

4 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires 18,7 % 18,4 %

17,9 % 18,5 %

Résultat par action



















de base 1,68 $ 1,54 $ 9 4,71 $ 4,48 $ 5 dilué 1,66

1,52

9 4,67

4,42

6





















Résultats d'exploitation en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers (1)



















Revenu total en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers 1 946

1 854

5 5 658

5 537

2 Résultat net excluant les éléments particuliers 606

569

7 1 716

1 666

3 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires excluant les éléments particuliers 18,6 % 18,4 %

17,9 % 18,5 %

Ratio d'efficience en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers 53,5 % 54,5 %

54,7 % 54,7 %

Résultat par action excluant les éléments particuliers (1)



















de base 1,67 $ 1,54 $ 8 4,70 $ 4,48 $ 5 dilué 1,66

1,52

9 4,67

4,42

6





















Informations sur les actions ordinaires



















Dividendes déclarés 0,68 $ 0,62 $

1,98 $ 1,82 $

Valeur comptable 36,12

33,91



36,12

33,91



Cours de l'action



















haut 64,16

64,29



64,16

65,35



bas 60,71

61,26



54,97

58,69



clôture 63,88

63,77



63,88

63,77



Nombre d'actions ordinaires (en milliers) 334 210

337 441



334 210

337 441



Capitalisation boursière 21 349

21 519



21 349

21 519













(en millions de dollars canadiens) Au 31 juillet 2019

Au 31 octobre 2018

Variation %











Bilan et hors bilan









Actif total 276 312

262 471

5 Prêts et acceptations, déduction faite des provisions 151 348

146 082

4 Dépôts 187 219

170 830

10 Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires 12 070

11 526

5 Actifs sous administration et sous gestion 557 858

485 080

15











Ratios réglementaires selon Bâle III









Ratios des fonds propres









catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) 11,7 % 11,7 %

catégorie 1 15,2 % 15,5 %

total 16,3 % 16,8 %

Ratio de levier 4,0 % 4,0 %

Ratio de liquidité à court terme (LCR) 154 % 147 %













Autres renseignements









Nombre d'employés - mondial 24 881

23 450

6 Nombre de succursales au Canada 429

428

− Nombre de guichets automatiques au Canada 940

937

−





(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 4 et 5 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR.

Mode de présentation de l'information

La Banque a adopté l'IFRS 15 le 1er novembre 2018 tel qu'indiqué à la note 2 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Tel que permis par l'IFRS 15, la Banque n'a pas retraité les états financiers consolidés comparatifs et la note 2 afférente aux présents états financiers consolidés présente l'incidence de l'adoption de l'IFRS 15 sur le bilan consolidé de la Banque le 1er novembre 2018. Puisque les états financiers consolidés intermédiaires ne comprennent pas toute l'information exigée aux termes des IFRS dans les états financiers annuels, ils doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels consolidés audités et les notes y afférant de l'exercice terminé le 31 octobre 2018.

La présentation des informations sectorielles est conforme à la présentation que la Banque a adoptée pour l'exercice qui a débuté le 1er novembre 2018. Cette présentation tient compte du fait que les activités des services bancaires aux conseillers, qui étaient présentées dans le secteur de Gestion de patrimoine, sont maintenant présentées dans le secteur des Particuliers et Entreprises. La Banque a procédé à ce changement afin d'aligner le suivi de ses activités sur sa structure de gestion.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Banque a recours à diverses mesures financières pour évaluer les résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées selon les PCGR, lesquels sont fondés sur les IFRS. Le fait de recourir à des mesures financières non conformes aux PCGR donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments particuliers sur les résultats des périodes visées et de mieux évaluer les résultats en ne tenant pas compte de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque. Les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières exigent que les entreprises préviennent les lecteurs que les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et qu'il pourrait donc être impossible de les comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises.

À l'instar de plusieurs autres institutions financières, la Banque utilise l'équivalent imposable comme méthode de calcul du revenu net d'intérêts, des revenus autres que d'intérêts et de la charge d'impôts. Cette méthode consiste à ajuster certains revenus exempts d'impôts (notamment les dividendes) en les majorant de l'impôt qui aurait autrement été exigible. Un montant équivalent est ajouté à la charge d'impôts. Cet ajustement est nécessaire pour comparer le rendement des différents éléments de l'actif sans égard à leur traitement fiscal.

Les éléments particuliers liés aux acquisitions des dernières années (principalement celles du secteur de Gestion de patrimoine) ne sont plus présentés comme des éléments particuliers à compter du 1er novembre 2018 puisque ces montants sont jugés non significatifs. Les données du trimestre et des neuf mois terminés le 31 juillet 2018 reflètent ce changement.

Données financières









(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 31 juillet Neuf mois terminés le 31 juillet

2019

2018

Variation % 2019

2018 Variation %





















Résultat net excluant les éléments particuliers (1)



















Particuliers et Entreprises 277

250

11 757

695

9 Gestion de patrimoine 126

120

5 369

346

7 Marchés financiers 182

178

2 512

572

(10) Financement spécialisé aux États-Unis et International 69

54

28 201

167

20 Autres (48)

(33)



(123)

(114)



Résultat net excluant les éléments particuliers 606

569

7 1 716

1 666

3 Gain sur cession d'actions de Fiera Capital (2) 68

−



68

−



Gain sur cession d'immobilisations corporelles (3) 43

−



43

−



Réévaluation à la juste valeur d'une participation (4) (27)

−



(27)

−



Pertes de valeur d'immobilisations corporelles et incorporelles (5) (42)

−



(42)

−



Provisions pour contrats déficitaires (6) (33)

−



(33)

−



Autres (7) (7)

−



(7)

−



Résultat net 608

569

7 1 718

1 666

3





















Résultat dilué par action excluant les éléments particuliers 1,66 $ 1,52 $ 9 4,67 $ 4,42 $ 6 Gain sur cession d'actions de Fiera Capital (2) 0,20

−



0,20

−



Gain sur cession d'immobilisations corporelles (3) 0,12

−



0,12

−



Réévaluation à la juste valeur d'une participation (4) (0,08)

−



(0,08)

−



Pertes de valeur d'immobilisations corporelles et incorporelles (5) (0,12)

−



(0,12)

−



Provisions pour contrats déficitaires (6) (0,10)

−



(0,10)

−



Autres (7) (0,02)

−



(0,02)

−



Résultat dilué par action 1,66 $ 1,52 $ 9 4,67 $ 4,42 $ 6





















Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires



















Incluant les éléments particuliers 18,7 % 18,4 %

17,9 % 18,5 %

Excluant les éléments particuliers 18,6 % 18,4 %

17,9 % 18,5 %







(1) Pour le trimestre et les neuf mois terminés le 31 juillet 2018, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment, principalement les activités des services bancaires aux conseillers qui ont été transférées du secteur de Gestion de patrimoine au secteur des Particuliers et Entreprises. (2) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2019, à la suite de la disposition d'une portion de son placement dans Corporation Fiera Capital (Fiera Capital), un gain sur cession de 79 M$ (68 M$ déduction faite des impôts), incluant un gain sur réévaluation à la juste valeur de la participation restante de 31 M$ (27 M$ déduction faite des impôts), a été enregistré dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (3) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2019, la Banque a conclu la vente du terrain et de l'immeuble de son siège social situé au 600, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) Canada, pour un produit brut de 187 M$. Un gain sur cession d'immobilisations corporelles de 50 M$ (43 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (4) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2019, la Banque a réévalué à la juste valeur son placement dans NSIA Participations (NSIA) et a enregistré une perte de 33 M$ (27 M$ déduction faite des impôts) dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (5) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2019, la Banque a enregistré des pertes de valeur d'immobilisations corporelles et incorporelles de 57 M$ (42 M$ déduction faite des impôts) relativement à des équipements informatiques et des développements technologiques dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (6) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2019, la Banque a révisé l'ensemble des baux de ses édifices corporatifs et a enregistré une provision pour contrats déficitaires de 45 M$ (33 M$ déduction faite des impôts) dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (7) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2019, la Banque a enregistré des indemnités de départ de 10 M$ (7 M$ déduction faite des impôts) dans la rubrique Autres des informations sectorielles, à la suite de la révision de certaines structures organisationnelles.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

À l'occasion, la Banque fait des déclarations prospectives écrites et verbales, notamment celles contenues dans la section « Survol et perspectives économiques » du Rapport aux actionnaires - Troisième trimestre 2019 et dans la section « Principales tendances économiques » du Rapport annuel 2018, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens et d'autres communications, et ce, aux fins de décrire le contexte économique dans lequel la Banque évoluera au cours de l'exercice 2019 et les objectifs qu'elle souhaite atteindre au cours de cette période. Ces déclarations prospectives sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada et aux États-Unis. Elles comprennent, entre autres, des déclarations à l'égard de l'économie - notamment les économies canadienne et américaine -, de l'évolution des marchés, des observations concernant les objectifs de la Banque et ses stratégies pour les atteindre, du rendement financier prévu de la Banque et de certains risques auxquels la Banque est confrontée. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'usage de verbes au futur et au conditionnel ou par l'emploi d'expressions comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « s'attendre à », « avoir l'intention de » et autres termes ou expressions similaires.

En raison de leur nature même, ces déclarations prospectives supposent l'élaboration d'hypothèses et elles comportent donc nécessairement des risques et des incertitudes d'ordre général et spécifique. Les hypothèses qui ont trait à la performance des économies du Canada et des États-Unis en 2019 et à leurs effets sur les activités de la Banque figurent parmi les principaux facteurs pris en considération au moment de déterminer les priorités et les objectifs stratégiques et de fixer les objectifs financiers, notamment en ce qui a trait aux provisions pour pertes de crédit. Au moment d'établir les prévisions concernant la croissance économique en général et dans le secteur des services financiers en particulier, la Banque s'appuie surtout sur les données économiques historiques fournies par les gouvernements du Canada et des États-Unis et leurs organismes.

Il est fort possible que les projections expresses ou implicites contenues dans ces déclarations prospectives ne se réalisent pas ou se révèlent inexactes. La Banque recommande aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Banque, pourraient faire en sorte que les résultats, les conditions, les mesures ou les événements futurs varieront sensiblement des objectifs, attentes, estimations ou intentions figurant dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque de non-conformité à la réglementation, le risque de réputation, le risque stratégique et le risque environnemental, lesquels sont décrits plus amplement dans la section « Gestion des risques » débutant à la page 52 du Rapport annuel 2018, et plus précisément la conjoncture économique générale et les conditions du marché financier au Canada, aux États-Unis et dans certains autres pays où la Banque exerce ses activités, y compris la modification à la réglementation touchant les activités de la Banque, les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que la Banque utilise à des fins de présentation de sa situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux principales estimations comptables, les lois fiscales en vigueur dans les pays où la Banque est présente, principalement le Canada et les États-Unis (y compris la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) aux États-Unis), les modifications aux lignes directrices sur les fonds propres et la liquidité ainsi que les instructions relatives à leur présentation et leur interprétation, les changements aux notations de crédit attribuées à la Banque, et les perturbations potentielles à l'égard des systèmes de technologie de l'information de la Banque, y compris l'évolution des risques liés aux cyberattaques.

La liste des facteurs de risques susmentionnés n'est pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis dans la section « Gestion des risques » du Rapport annuel 2018. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs susmentionnés ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils comportent. À moins que la loi ne l'exige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut être faite en son nom de temps à autre.

L'information prospective contenue dans le présent document est destinée à l'interprétation des renseignements contenus dans ce document et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

