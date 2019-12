La Banque Nationale divulgue ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 et hausse son dividende trimestriel de 4 % à 71 cents par action

L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019 et les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019 préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), sauf indication contraire. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les symboles M$ et G$ désignent respectivement les millions et les milliards de dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale déclare un résultat net de 604 M$ au quatrième trimestre de 2019, en hausse de 7 % par rapport à 566 M$ pour le trimestre correspondant de 2018. Le résultat dilué par action de 1,67 $ au quatrième trimestre de 2019 se compare à 1,52 $ au trimestre correspondant de 2018, une hausse de 10 %. Ces croissances sont attribuables à la progression du résultat net de tous les secteurs d'exploitation.

Le résultat net de la Banque pour l'exercice 2019 se chiffre à 2 322 M$, en hausse de 90 M$ ou 4 % par rapport à 2 232 M$ pour l'exercice 2018. Le résultat dilué par action atteint 6,34 $ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, contre 5,94 $ en 2018, une hausse de 7 % essentiellement attribuable à la croissance de la plupart des secteurs d'exploitation, atténuée par un ralentissement des activités dans le secteur des Marchés financiers au cours du premier semestre de 2019. Le résultat net excluant les éléments particuliers de 2 328 M$ pour l'exercice 2019 est en hausse de 4 % par rapport à 2 232 M$ pour l'exercice 2018. Les éléments particuliers sont décrits à la page 3.

« La Banque Nationale a de nouveau obtenu d'excellents résultats en 2019. Nous avons affiché une solide croissance et une rentabilité record. Notre qualité du crédit est excellente, nos ratios de fonds propres réglementaires sont robustes et la gestion disciplinée des coûts demeure une priorité dans l'ensemble de l'organisation », a indiqué M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada. « Les perspectives au Québec demeurent favorables, et nous continuons de profiter de la solidité économique du Canada. Dans l'environnement actuel, nous avons confiance en notre positionnement et nous veillons à équilibrer notre objectif de croissance durable avec celui de gestion prudente des risques. Notre objectif global est de positionner la Banque afin qu'elle puisse bien performer sur l'ensemble du cycle économique », a ajouté monsieur Vachon.

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2019

2018

Variation

% 2019

2018

Variation

%

Résultat net 604

566

7 2 322

2 232

4 Résultat dilué par action (en dollars) 1,67 $ 1,52 $ 10 6,34 $ 5,94 $ 7 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires 18,2 % 17,8 %

18,0 % 18,4 %

Ratio de versement des dividendes 42 % 41 %

42 % 41 %



Excluant les éléments particuliers (1)



















Résultat net excluant les éléments particuliers 612

566

8 2 328

2 232

4 Résultat dilué par action excluant les éléments particuliers (en dollars) 1,69 $ 1,52 $ 11 6,36 $ 5,94 $ 7 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires excluant les éléments particuliers 18,4 % 17,8 %

18,0 % 18,4 %

Ratio de versement des dividendes excluant les éléments particuliers 42 % 41 %

42 % 41 %















Au 31 octobre

2019 Au 31 octobre

2018

Ratio des fonds propres CET1 selon Bâle III









11,7 % 11,7 %

Ratio de levier selon Bâle III









4,0 % 4,0 %







(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 2 et 3 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR.

Mode de présentation de l'information

La Banque a adopté l'IFRS 15 le 1er novembre 2018 tel qu'indiqué à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2019 (les états financiers consolidés). Tel que permis par l'IFRS 15, la Banque n'a pas retraité les états financiers consolidés comparatifs et la note 1 afférente aux états financiers consolidés présente l'incidence de l'adoption de l'IFRS 15 sur le bilan consolidé de la Banque le 1er novembre 2018. Puisque les états financiers consolidés intermédiaires ne comprennent pas toute l'information exigée aux termes des IFRS dans les états financiers annuels, ils doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels consolidés audités et les notes y afférant de l'exercice terminé le 31 octobre 2019.

La présentation des informations sectorielles est conforme à la présentation que la Banque a adoptée pour l'exercice qui a débuté le 1er novembre 2018. Cette présentation tient compte du fait que les activités des services bancaires aux conseillers, qui étaient présentées dans le secteur de Gestion de patrimoine, sont maintenant présentées dans le secteur des Particuliers et Entreprises. La Banque a procédé à ce changement afin d'aligner le suivi de ses activités sur sa structure de gestion.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Banque a recours à diverses mesures financières pour évaluer les résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées selon les PCGR, lesquels sont fondés sur les IFRS. Le fait de recourir à des mesures financières non conformes aux PCGR donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments particuliers sur les résultats des périodes visées et de mieux évaluer les résultats en ne tenant pas compte de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque. Les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières exigent que les entreprises préviennent les lecteurs que les mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et qu'il pourrait donc être impossible de les comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises.

À l'instar de plusieurs autres institutions financières, la Banque utilise l'équivalent imposable comme méthode de calcul du revenu net d'intérêts, des revenus autres que d'intérêts et de la charge d'impôts. Cette méthode consiste à ajuster certains revenus exempts d'impôts (notamment les dividendes) en les majorant de l'impôt qui aurait autrement été exigible. Un montant équivalent est ajouté à la charge d'impôts. Cet ajustement est nécessaire pour comparer le rendement des différents éléments de l'actif sans égard à leur traitement fiscal.

Les éléments particuliers liés aux acquisitions des dernières années (principalement celles du secteur de Gestion de patrimoine) ne sont plus présentés comme des éléments particuliers à compter du 1er novembre 2018 puisque ces montants sont jugés non significatifs. Les données du trimestre et de l'exercice terminés le 31 octobre 2018 reflètent ce changement.

Données financières





(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2019

2018

Variation % 2019

2018

Variation %

Résultat net excluant les éléments particuliers (1)





















Particuliers et Entreprises 270

257

5 1 027

952

8

Gestion de patrimoine 130

118

10 499

464

8

Marchés financiers 205

192

7 717

764

(6)

Financement spécialisé aux États-Unis et International 78

55

42 279

222

26

Autres (71)

(56)



(194)

(170)



Résultat net excluant les éléments particuliers 612

566

8 2 328

2 232

4

Gain sur cession d'actions de Fiera Capital (2) −

−



68

−





Gain sur cession d'immobilisations corporelles (3) −

−



43

−





Réévaluation à la juste valeur d'une participation (4) −

−



(27)

−





Pertes de valeur d'immobilisations corporelles et incorporelles (5) −

−



(42)

−





Provisions pour contrats déficitaires (6) −

−



(33)

−





Charge relative à Maple (7) (8)

−



(8)

−





Indemnités de départ (8) −

−



(7)

−



Résultat net 604

566

7 2 322

2 232

4

Résultat dilué par action excluant les éléments particuliers 1,69 $ 1,52 $ 11 6,36 $ 5,94 $ 7

Gain sur cession d'actions de Fiera Capital (2) −

−



0,20

−





Gain sur cession d'immobilisations corporelles (3) −

−



0,12

−





Réévaluation à la juste valeur d'une participation (4) −

−



(0,08)

−





Pertes de valeur d'immobilisations corporelles et incorporelles (5) −

−



(0,12)

−





Provisions pour contrats déficitaires (6) −

−



(0,10)

−





Charge relative à Maple (7) (0,02)

−



(0,02)

−





Indemnités de départ (8) −

−



(0,02)

−



Résultat dilué par action 1,67 $ 1,52 $ 10 6,34 $ 5,94 $ 7

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires























Incluant les éléments particuliers 18,2 % 17,8 %

18,0 % 18,4 %





Excluant les éléments particuliers 18,4 % 17,8 %

18,0 % 18,4 %







(1) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2018, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment, principalement les activités des services bancaires aux conseillers qui ont été transférées du secteur de Gestion de patrimoine au secteur des Particuliers et Entreprises. (2) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019, à la suite de la disposition d'une portion de son placement dans Corporation Fiera Capital (Fiera Capital), un gain sur cession de 79 M$ (68 M$ déduction faite des impôts), incluant un gain sur réévaluation à la juste valeur de la participation restante de 31 M$ (27 M$ déduction faite des impôts), a été enregistré dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (3) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019, la Banque a conclu la vente du terrain et de l'immeuble de son siège social situé au 600, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) Canada, pour un produit brut de 187 M$. Un gain sur cession d'immobilisations corporelles de 50 M$ (43 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (4) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019, la Banque a réévalué à la juste valeur son placement dans NSIA Participations (NSIA) et a enregistré une perte de 33 M$ (27 M$ déduction faite des impôts) dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (5) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019, la Banque a enregistré des pertes de valeur d'immobilisations corporelles et incorporelles de 57 M$ (42 M$ déduction faite des impôts) relativement à des équipements informatiques et des développements technologiques dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (6) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019, la Banque a révisé l'ensemble des baux de ses édifices corporatifs et a enregistré une provision pour contrats déficitaires de 45 M$ (33 M$ déduction faite des impôts) dans la rubrique Autres des informations sectorielles. (7) Au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2019, la Banque a enregistré une charge de 11 M$ (8 M$ déduction faite des impôts) relativement à l'entreprise Maple Financial Group Inc. (Maple) dans la rubrique Autres des informations sectorielles, suite à l'événement survenu le 19 novembre 2019, tel que décrit dans la section « Événement postérieur à la date du bilan consolidé » à la page 12. (8) Au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019, la Banque a enregistré des indemnités de départ de 10 M$ (7 M$ déduction faite des impôts) à la rubrique Autres des informations sectorielles, à la suite de la révision de certaines structures organisationnelles.

Faits saillants





(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre

2019

2018

Variation % 2019

2018

Variation %





















Résultats d'exploitation



















Revenu total 1 915

1 814

6 7 432

7 166

4 Résultat net 604

566

7 2 322

2 232

4 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 590

550

7 2 256

2 145

5 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires 18,2 % 17,8 %

18,0 % 18,4 %

Résultat par action





















de base 1,68 $ 1,53 $ 10 6,39 $ 6,01 $ 6

dilué 1,67

1,52

10 6,34

5,94

7























Résultats d'exploitation en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers (1)



















Revenu total en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers 2 008

1 874

7 7 666

7 411

3 Résultat net excluant les éléments particuliers 612

566

8 2 328

2 232

4 Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires excluant les éléments particuliers 18,4 % 17,8 %

18,0 % 18,4 %

Ratio d'efficience en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers 54,0 % 55,3 %

54,5 % 54,8 %

Résultat par action excluant les éléments particuliers (1)





















de base 1,70 $ 1,53 $ 11 6,40 $ 6,01 $ 6

dilué 1,69

1,52

11 6,36

5,94

7





















Informations sur les actions ordinaires



















Dividendes déclarés 0,68 $ 0,62 $

2,66 $ 2,44 $

Valeur comptable 36,89

34,40



36,89

34,40



Cours de l'action





















haut 68,02

65,63



68,02

65,63





bas 60,38

58,93



54,97

58,69





clôture 68,02

59,76



68,02

59,76



Nombre d'actions ordinaires (en milliers) 334 172

335 071



334 172

335 071



Capitalisation boursière 22 730

20 024



22 730

20 024

























(en millions de dollars canadiens)









Au

31 octobre 2019

Au

31 octobre 2018

Variation %





















Bilan et hors bilan



















Actif total









281 458

262 471

7 Prêts et acceptations, déduction faite des provisions









153 251

146 082

5 Dépôts









189 566

170 830

11 Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires









12 328

11 526

7 Actifs sous administration et sous gestion









565 396

485 080

17





















Ratios réglementaires selon Bâle III



















Ratios des fonds propres





















catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)









11,7 % 11,7 %



catégorie 1









15,0 % 15,5 %



total









16,1 % 16,8 %

Ratio de levier









4,0 % 4,0 %

Ratio de liquidité à court terme (LCR)









146 % 147 %























Autres renseignements



















Nombre d'employés - mondial









25 487

23 450

9 Nombre de succursales au Canada









422

428

(1) Nombre de guichets automatiques au Canada









939

937

−





(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 2 et 3 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR.

Analyse financière

Ce communiqué doit être lu conjointement avec le Rapport annuel 2019 (qui comprend les états financiers annuels consolidés audités et le rapport de gestion) disponible sur le site Internet de la Banque à l'adresse bnc.ca. On peut obtenir de l'information additionnelle sur la Banque, y compris la notice annuelle, sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca, ou celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com .

Résultats consolidés

Revenu total

Le revenu total de la Banque s'établit à 1 915 M$ au quatrième trimestre de 2019, en hausse de 101 M$ ou 6 % comparativement au trimestre correspondant de 2018. Le revenu total du secteur des Particuliers et Entreprises est en hausse de 3 % en raison de la croissance des volumes de prêts et de dépôts. Les revenus du secteur de Gestion de patrimoine affichent une croissance de 4 % qui s'explique par la hausse des revenus des fonds communs de placement et des services fiduciaires. Les revenus enregistrés dans le secteur des Marchés financiers augmentent de 14 % en raison de la hausse des revenus des marchés mondiaux qui a plus que compensé la baisse des revenus des services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement. De plus, le revenu total du secteur du Financement spécialisé aux États-Unis et International (FSEU&I) est en hausse de 22 %, essentiellement en raison de la progression des revenus de la filiale ABA Bank. Le revenu total en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers s'établit à 2 008 M$ au quatrième trimestre de 2019, en hausse de 7 % comparativement à 1 874 M$ au quatrième trimestre de 2018.

Le revenu total s'élève à 7 432 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, contre 7 166 M$ pour l'exercice 2018, une hausse de 266 M$ ou 4 %. Le revenu total de 2019 comprend un gain sur cession d'actions de Fiera Capital de 79 M$, un gain sur cession d'immobilisations corporelles de 50 M$ ainsi qu'une perte de 33 M$ à la suite de la réévaluation à la juste valeur de la participation de la Banque dans NSIA. De plus, le revenu total du secteur des Particuliers et Entreprises affiche une hausse de 4 %, principalement attribuable à la croissance des volumes de prêts et des dépôts, ainsi que par la hausse des revenus sur cartes et des revenus d'assurances. L'augmentation du revenu total s'explique également par la hausse du revenu net d'intérêts du secteur de Gestion de patrimoine, attribuable à la croissance des volumes de prêts et de dépôts ainsi que par la hausse des revenus des fonds communs de placement et des services fiduciaires. Par ailleurs, les commissions de courtage en valeurs mobilières sont en baisse en raison d'un recul du volume de transactions au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019. Les revenus du secteur des Marchés financiers sont en hausse de 7 M$ par rapport à la période correspondante de 2018 malgré un ralentissement des activités sur les marchés financiers au cours du premier semestre de 2019. Enfin, le revenu total du secteur FSEU&I affiche une croissance de 12 %, en lien avec l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank, alors que les revenus de la filiale Credigy sont en baisse par rapport à l'exercice 2018 en raison de changements au niveau de la composition du portefeuille de prêts. Le revenu total en équivalent imposable et excluant les éléments particuliers s'établit à 7 666 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019 comparativement à 7 411 M$ pour la période correspondante de 2018, une hausse de 3 %.

Frais autres que d'intérêts

Au quatrième trimestre de 2019, les frais autres que d'intérêts s'établissent à 1 095 M$, en hausse de 6 % par rapport au trimestre correspondant de 2018. L'augmentation des frais autres que d'intérêts s'explique principalement par la hausse de la rémunération et des avantages du personnel, notamment la rémunération variable en lien avec la croissance des revenus ainsi que la rémunération liée à l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank. La hausse des honoraires professionnels et des frais d'occupation contribue également à la hausse des frais autres que d'intérêts. Les autres frais du quatrième trimestre de 2019 comprennent une charge relative à Maple de 11 M$. Les frais autres que d'intérêts excluant les éléments particuliers enregistrés au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2019 se chiffrent à 1 084 M$ comparativement à 1 036 M$ pour la période correspondante de 2018, en hausse de 5 %.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 4 301 M$, en hausse de 6 % par rapport à l'exercice 2018. Les frais autres que d'intérêts de l'exercice 2019 comprennent des pertes de valeur d'immobilisations corporelles et incorporelles de 57 M$, des provisions pour contrats déficitaires de 45 M$, une charge relative à Maple de 11 M$ et des indemnités de départ de 10 M$. De plus, l'augmentation des frais autres que d'intérêts provient également de la hausse de la rémunération et des avantages du personnel et des frais d'occupation, découlant principalement de l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank, ainsi que des frais liés aux investissements technologiques, en lien avec le plan de transformation de la Banque et le développement des affaires. La hausse des autres frais s'explique principalement par les frais liés aux activités du secteur des Marchés financiers ainsi que par la charge relative à Maple. Les frais autres que d'intérêts excluant les éléments particuliers enregistrés au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019 se chiffrent à 4 178 M$ comparativement à 4 063 M$ pour la période correspondante de 2018, en hausse de 3 %.

Dotations aux pertes de crédit

Pour le quatrième trimestre de 2019, la Banque a enregistré des dotations aux pertes de crédit de 89 M$ par rapport à 73 M$ au trimestre correspondant de 2018. Cette augmentation s'explique par la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts aux particuliers, sur les créances sur cartes de crédit et sur les prêts du secteur des Marchés financiers. Ces augmentations ont été atténuées en partie par une baisse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts du secteur FSEU&I, essentiellement en raison de la filiale ABA Bank.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, la Banque a enregistré des dotations aux pertes de crédit de 347 M$, en hausse de 20 M$ par rapport à la période correspondante de 2018. Cette augmentation s'explique essentiellement par la hausse des dotations aux pertes de crédit sur les créances sur cartes de crédit et sur les prêts du secteur des Marchés financiers, atténuée par la baisse des dotations aux pertes de crédit sur les prêts du secteur FSEU&I, essentiellement attribuable à la filiale Credigy.

Les prêts dépréciés comprennent tous les prêts classés en phase 3 selon le modèle de détermination des pertes de crédit attendues ainsi que les prêts dépréciés dès leur acquisition ou leur création (DAC) de la filiale Credigy. Au 31 octobre 2019, les prêts dépréciés bruts excluant les prêts DAC se chiffrent à 684 M$, alors qu'ils s'élevaient à 630 M$ au 31 octobre 2018. Les prêts dépréciés nets excluant les prêts DAC se chiffrent à 450 M$ au 31 octobre 2019 comparativement à 404 M$ au 31 octobre 2018, une augmentation de 46 M$ qui provient des prêts dépréciés nets des portefeuilles de prêts aux entreprises et du secteur des Marchés financiers. Les prêts DAC bruts s'établissent à 1 166 M$ au 31 octobre 2019, alors qu'ils se chiffraient à 1 576 M$ au 31 octobre 2018, en raison d'échéances et de remboursements de certains portefeuilles.

Charge d'impôts

La charge d'impôts pour le quatrième trimestre de 2019 totalise 127 M$ comparativement à 139 M$ pour le trimestre correspondant de 2018. Le taux effectif d'imposition du quatrième trimestre de 2019 s'établit à 17 % par rapport à 20 % au trimestre correspondant de 2018. La variation du taux effectif d'imposition s'explique par la hausse des revenus de juridictions à taux d'imposition plus faibles et par des revenus de dividendes exonérés d'impôts plus élevés par rapport au trimestre correspondant de 2018.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, le taux effectif d'imposition se chiffre à 17 %, par rapport à 20 % pour la période correspondante de 2018. La variation du taux effectif d'imposition s'explique par les mêmes raisons que celles mentionnées pour le trimestre ainsi que par la réalisation de gains en capital imposés à un taux plus faible.

Résultats sectoriels

La Banque exerce ses activités dans quatre secteurs d'exploitation : Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine, Marchés financiers et Financement spécialisé aux États-Unis et International. Les autres activités opérationnelles, certains éléments non récurrents ainsi que les activités de trésorerie sont regroupés à des fins de présentation dans la rubrique Autres. Chaque secteur se distingue par le service offert, le type de clientèle visé et la stratégie de commercialisation mise en place.

Particuliers et Entreprises











































(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre



2019



2018 (1)



Variation %

2019



2018 (1)



Variation %



































Résultats d'exploitation































Revenu net d'intérêts

613



588



4

2 383



2 276



5 Revenus autres que d'intérêts

263



261



1

1 069



1 033



3 Revenu total

876



849



3

3 452



3 309



4 Frais autres que d'intérêts

450



446



1

1 816



1 782



2 Contribution

426



403



6

1 636



1 527



7 Dotations aux pertes de crédit

59



52



13

237



228



4 Résultat avant charge d'impôts

367



351



5

1 399



1 299



8 Charge d'impôts

97



94



3

372



347



7 Résultat net

270



257



5

1 027



952



8 Marge nette d'intérêts (2)

2,23 %

2,25 %





2,23 %

2,24 %



Actif moyen portant intérêts

109 179



103 769



5

106 995



101 446



5 Actif moyen

114 975



109 490



5

112 798



106 857



6 Prêts et acceptations moyens

114 481



109 116



5

112 290



106 513



5 Prêts dépréciés nets (3)

409



386



6

409



386



6 Prêts dépréciés nets (3) en % des prêts et acceptations moyens

0,4 %

0,4 %





0,4 %

0,4 %



Dépôts moyens

64 488



61 068



6

62 487



58 383



7 Ratio d'efficience

51,4 %

52,5 %





52,6 %

53,9 %













































(1) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2018, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment, principalement les activités des services bancaires aux conseillers qui ont été transférées du secteur de Gestion de patrimoine au secteur des Particuliers et Entreprises. (2) La marge nette d'intérêts est calculée en divisant le revenu net d'intérêts par l'actif moyen portant intérêt. (3) Les prêts dépréciés nets sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit sur les montants utilisés de la phase 3.

Le secteur des Particuliers et Entreprises affiche un résultat net de 270 M$ au quatrième trimestre de 2019 comparativement à 257 M$ au quatrième trimestre de 2018, une hausse de 5 %. Le revenu total du secteur a progressé de 27 M$, ou 3 %, principalement en raison de la croissance du revenu net d'intérêts de 25 M$ au quatrième trimestre de 2019. L'augmentation du revenu net d'intérêts provient de la croissance des volumes de prêts et de dépôts des particuliers et des entreprises. Cette croissance a été atténuée par un recul de la marge nette d'intérêts qui atteint 2,23 % au quatrième trimestre de 2019, par rapport à 2,25 % au quatrième trimestre de 2018, une diminution principalement attribuable aux marges sur les dépôts.

Le revenu total des Services aux particuliers a progressé de 15 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018. Cette augmentation provient de la hausse du revenu net d'intérêts, attribuable à la croissance des volumes de prêts et de dépôts. Le revenu total des Services aux entreprises est en hausse de 12 M$, en raison de l'augmentation du revenu net d'intérêts, attribuable à la croissance des volumes de prêts et de dépôts au cours du quatrième trimestre de 2019. Ces hausses ont été atténuées par une diminution des revenus tirés des instruments financiers dérivés et des acceptations bancaires.

Les frais autres que d'intérêts du secteur des Particuliers et Entreprises, au quatrième trimestre de 2019, sont en hausse de 4 M$ ou 1 % par rapport au trimestre correspondant de 2018. Une approche disciplinée en matière de gestion des coûts explique cette faible augmentation. Le ratio d'efficience à 51,4 % pour le quatrième trimestre de 2019 s'améliore de 1,1 point de pourcentage par rapport au trimestre correspondant de 2018. Les dotations aux pertes de crédit du secteur de 59 M$ augmentent de 7 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2018, hausse principalement attribuable à l'augmentation des dotations sur les créances sur cartes de crédit et sur les prêts non dépréciés des Services aux particuliers.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, le résultat net du secteur des Particuliers et Entreprises s'établit à 1 027 M$, en hausse de 8 % par rapport à 952 M$ pour l'exercice 2018. Le revenu total du secteur a augmenté de 4 %. La progression du revenu total des Services aux particuliers s'explique par la croissance des volumes de prêts et de dépôts, atténuée par un recul des marges sur prêts, ainsi que par l'augmentation des revenus sur cartes et des revenus d'assurances qui tiennent compte de révisions de réserves actuarielles. L'augmentation du revenu total des Services aux entreprises s'explique par la croissance des volumes de prêts et de dépôts, ainsi que par l'augmentation des revenus d'acceptations bancaires et des revenus tirés des instruments financiers dérivés. Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, les frais autres que d'intérêts sont en hausse de 34 M$ ou 2 % par rapport à la période correspondante de 2018. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des frais de soutien aux opérations et de la charge d'amortissement liés aux activités du secteur, ainsi que de la rémunération et des avantages du personnel. La contribution du secteur augmente de 109 M$ ou 7 %. Le ratio d'efficience s'améliore de 1,3 point de pourcentage par rapport à l'exercice 2018, pour s'établir à 52,6 % pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019. Les dotations aux pertes de crédit du secteur des Particuliers et Entreprises sont en hausse de 9 M$ par rapport à la période correspondante de 2018, principalement en raison de la hausse des dotations sur les créances sur cartes de crédit.

Gestion de patrimoine



































(en équivalent imposable) (1)































(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre



2019



2018 (2)



Variation %

2019



2018 (2)



Variation %



































Résultats d'exploitation































Revenu net d'intérêts en équivalent imposable

115



115



−

470



446



5 Revenus tirés des services tarifés

262



247



6

1 013



983



3 Revenus tirés des transactions et autres revenus

69



65



6

260



260



− Revenu total en équivalent imposable

446



427



4

1 743



1 689



3 Frais autres que d'intérêts

269



267



1

1 067



1 058



1 Contribution en équivalent imposable

177



160



11

676



631



7 Dotations aux pertes de crédit

−



−







−



1





Résultat avant charge d'impôts en équivalent imposable

177



160



11

676



630



7 Charge d'impôts en équivalent imposable

47



42



12

177



166



7 Résultat net

130



118



10

499



464



8 Actif moyen

6 082



6 356



(4)

6 219



6 167



1 Prêts et acceptations moyens

4 824



4 926



(2)

4 855



4 720



3 Prêts dépréciés nets (3)

3



3



−

3



3



− Dépôts moyens

31 759



31 833



−

32 321



31 261



3 Actifs sous administration et sous gestion

565 396



485 080



17

565 396



485 080



17 Ratio d'efficience en équivalent imposable (1)

60,3 %

62,5 %





61,2 %

62,6 %













































(1) Consulter le « Mode de présentation » aux pages 2 et 3 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (2) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2018, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment, principalement les activités des services bancaires aux conseillers qui ont été transférées du secteur de Gestion de patrimoine au secteur des Particuliers et Entreprises. (3) Les prêts dépréciés nets sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit sur les montants utilisés de la phase 3.

Le résultat net du secteur de Gestion de patrimoine s'élève à 130 M$ au quatrième trimestre de 2019 comparativement à 118 M$ au trimestre correspondant de 2018, une augmentation de 10 %. Le revenu total en équivalent imposable du secteur de 446 M$ est en hausse de 19 M$ ou 4 % comparativement à 427 M$ au quatrième trimestre de 2018. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des revenus tirés des services tarifés, qui augmentent de 6 % en raison de la croissance du volume d'actifs sous administration et sous gestion générée par les entrées nettes dans les diverses solutions et par les cours boursiers plus élevés ce trimestre qu'au cours du trimestre terminé le 31 octobre 2018. Les revenus tirés des transactions et les autres revenus augmentent de 4 M$ en raison de la hausse des revenus de commissions d'assurances. Par ailleurs, le revenu net d'intérêts en équivalent imposable est stable par rapport au quatrième trimestre de 2018, alors que la croissance des volumes de prêts et de dépôts a été compensée par un recul des marges sur les dépôts.

Les frais autres que d'intérêts sont en hausse de 1 % par rapport au trimestre correspondant de 2018 et se chiffrent à 269 M$ au quatrième trimestre de 2019. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse de la rémunération variable en lien avec la hausse des revenus du secteur. Le ratio d'efficience en équivalent imposable, à 60,3 % pour le quatrième trimestre de 2019, s'améliore de 2,2 points de pourcentage par rapport au trimestre correspondant de 2018. Les dotations aux pertes de crédit sont nulles aux quatrièmes trimestres de 2019 et de 2018.

Le résultat net du secteur de Gestion de patrimoine atteint 499 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019 comparativement à 464 M$ pour la période correspondante de 2018, en hausse de 8 %. Le revenu total en équivalent imposable du secteur s'établit à 1 743 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, par rapport à 1 689 M$ pour l'exercice 2018, une hausse de 3 %. Le revenu net d'intérêts en équivalent imposable est en hausse de 5 % en raison de la croissance des volumes de prêts et de dépôts. L'augmentation des revenus tirés des services tarifés provient de la croissance des actifs sous administration et sous gestion, en raison des entrées nettes dans les diverses solutions et de la progression des marchés boursiers au cours de l'exercice 2019. Par ailleurs, les revenus tirés des transactions et les autres revenus sont stables à 260 M$ pour les exercices de 2019 et de 2018. Les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 1 067 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019 par rapport à 1 058 M$ pour l'exercice 2018, une augmentation qui s'explique par la hausse de la rémunération et des avantages du personnel ainsi que des frais de soutien aux opérations liés aux initiatives du secteur. Par ailleurs, le ratio d'efficience en équivalent imposable à 61,2 % pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019 s'est amélioré comparativement à 62,6 % pour la période correspondante de 2018.

Enfin, les actifs sous administration et sous gestion ont augmenté de 80,3 G$ ou 17 % depuis un an, en raison des entrées nettes dans les diverses solutions et de la hausse des cours boursiers au cours de l'exercice 2019.

Marchés financiers



































(en équivalent imposable) (1)































(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre



2019



2018 (2)



Variation %

2019



2018 (2)



Variation %

































Résultats d'exploitation































Marchés mondiaux

































Titres de participation

198



141



40

624



576



8

Titres à revenus fixes

79



65



22

289



267



8

Produits de base et devises

24



29



(17)

126



130



(3)





301



235



28

1 039



973



7 Services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement

196



202



(3)

719



750



(4) Gains sur investissements et autres

(2)



(1)







(8)



20





Revenu total en équivalent imposable

495



436



14

1 750



1 743



− Frais autres que d'intérêts

206



174



18

743



697



7 Contribution en équivalent imposable

289



262



10

1 007



1 046



(4) Dotations aux pertes de crédit

10



−







30



4





Résultat avant charge d'impôts en équivalent imposable

279



262



6

977



1 042



(6) Charge d'impôts en équivalent imposable

74



70



6

260



278



(6) Résultat net

205



192



7

717



764



(6) Actif moyen

119 244



97 976



22

112 493



100 721



12 Prêts et acceptations moyens

16 950



16 005



6

16 575



15 116



10 Prêts dépréciés nets (3)

23



−







23



−





Dépôts moyens

35 311



25 234



40

30 311



23 510



29 Ratio d'efficience en équivalent imposable (1)

41,6 %

39,9 %





42,5 %

40,0 %









(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 2 et 3 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (2) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2018, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment. (3) Les prêts dépréciés nets sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit sur les montants utilisés de la phase 3.

Le secteur des Marchés financiers affiche un résultat net de 205 M$ au quatrième trimestre de 2019 comparativement à 192 M$ au trimestre correspondant de 2018, et le revenu total en équivalent imposable se chiffre à 495 M$, contre 436 M$ au quatrième trimestre de 2018, une hausse de 14 %. Les revenus des marchés mondiaux augmentent de 28 % compte tenu de l'augmentation des revenus sur les titres de participation et sur les titres à revenus fixes, de 40 % et 22 % respectivement, alors que les revenus sur les contrats sur produits de base et devises diminuent de 17 %. Les revenus des services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement ont diminué de 3 % par rapport au quatrième trimestre de 2018, la croissance des revenus des services bancaires et des activités sur les marchés des capitaux ayant été compensée par la baisse des activités de fusions et acquisitions.

Les frais autres que d'intérêts du quatrième trimestre de 2019 s'établissent à 206 M$, en hausse de 18 % par rapport au quatrième trimestre de 2018. Cette augmentation s'explique essentiellement par la hausse de la rémunération variable résultant de la croissance des revenus au quatrième trimestre de 2019 ainsi que par l'augmentation des frais liés aux investissements technologiques et au développement des affaires du secteur. Le ratio d'efficience en équivalent imposable s'élève à 41,6 % et se compare à 39,9 % au trimestre correspondant de 2018. Les dotations aux pertes de crédit se chiffrent à 10 M$ pour le quatrième trimestre de 2019 alors qu'elles étaient nulles au trimestre correspondant de 2018, une hausse qui provient tant des dotations sur les prêts non dépréciés que dépréciés.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, le résultat net du secteur s'établit à 717 M$, une baisse de 6 % par rapport à l'exercice 2018. Le revenu total en équivalent imposable s'établit à 1 750 M$ contre 1 743 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018. Les revenus des marchés mondiaux pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019 sont en hausse de 7 % comparativement à l'exercice 2018. La croissance des revenus sur les titres de participation ainsi que sur les titres à revenus fixes, qui augmentent tous deux de 8 %, a été atténuée par une diminution de 3 % des revenus sur les contrats sur produits de base et devises. Par ailleurs, les revenus des services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement diminuent de 4 % par rapport à la période correspondante de 2018 en raison d'un ralentissement des activités sur les marchés des capitaux ainsi qu'à des revenus liés aux activités de fusions et acquisitions moins élevés en 2019. Enfin, des gains sur investissements et autres revenus plus élevés avaient été enregistrés au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2018.

Les frais autres que d'intérêts pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019 sont en hausse de 46 M$ ou 7 % par rapport à la période correspondante de 2018, ce qui s'explique par la hausse de la rémunération et des avantages du personnel, des frais liés aux investissements technologiques et au développement des affaires du secteur ainsi que des frais de soutien aux opérations. Le ratio d'efficience en équivalent imposable se chiffre à 42,5 % pour l'exercice 2019 comparativement à 40,0 % pour la même période en 2018. Le secteur a enregistré des dotations aux pertes de crédit de 30 M$ au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019, comparativement à 4 M$ au cours de la période correspondante de 2018, une hausse qui provient principalement des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés.

Financement spécialisé aux États-Unis et International (FSEU&I)



































(en millions de dollars canadiens)



Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre



2019



2018



Variation %

2019



2018



Variation %



































Revenu total

































Credigy

95



100



(5)

402



446



(10)

ABA Bank

90



57



58

303



192



58

International

7



1







10



1











192



158



22

715



639



12 Frais autres que d'intérêts

































Credigy

38



38



−

152



156



(3)

ABA Bank

36



27



33

131



93



41

International

−



−







2



2











74



65



14

285



251



14 Contribution

118



93



27

430



388



11 Dotations aux pertes de crédit

































Credigy

18



18



−

68



81



(16)

ABA Bank

2



4



(50)

12



13



(8)





20



22



(9)

80



94



(15) Résultat avant charge d'impôts

98



71



38

350



294



19 Charge d'impôts

20



16



25

71



72



(1) Résultat net

78



55



42

279



222



26 Participations ne donnant pas le contrôle

7



8



(13)

40



38



5 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque

71



47



51

239



184



30 Actif moyen

11 909



9 957



20

10 985



9 270



19 Prêts et créances moyens

9 333



8 218



14

8 907



7 853



13 Prêts dépréciés nets - Phase 3 (1)

15



15



−

15



15



− Prêts dépréciés dès leur acquisition ou leur création (DAC)

1 166



1 576



(26)

1 166



1 576



(26) Dépôts moyens

4 227



2 289



85

3 474



1 907



82 Ratio d'efficience

38,5 %

41,1 %





39,9 %

39,3 %









(1) Les prêts dépréciés nets - Phase 3 excluent les prêts DAC et sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit sur les montants utilisés de la phase 3.

Le secteur FSEU&I affiche un résultat net de 78 M$ au quatrième trimestre de 2019, par rapport à 55 M$ au trimestre correspondant de 2018, en hausse de 42 %. Le revenu total du secteur se chiffre à 192 M$ comparativement à 158 M$ au quatrième trimestre de 2018. La hausse des revenus de la filiale ABA Bank de 58 %, qui s'explique par la croissance soutenue des volumes de prêts et de dépôts, a été atténuée par une baisse des revenus de la filiale Credigy comparativement au trimestre correspondant de 2018 en raison de changements au niveau de la composition du portefeuille de prêts.

Les frais autres que d'intérêts du quatrième trimestre de 2019 de 74 M$ augmentent de 9 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2018, principalement en raison de l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank. Les dotations aux pertes de crédit totalisent 20 M$ pour le quatrième trimestre de 2019, par rapport à 22 M$ au trimestre correspondant de 2018, une baisse qui provient des dotations aux pertes de crédit de la filiale ABA Bank.

Le secteur FSEU&I affiche un résultat net de 279 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, par rapport à 222 M$ pour l'exercice 2018, une hausse de 26 %. Le revenu total du secteur se chiffre à 715 M$, contre 639 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2018, une croissance de 12 % qui s'explique principalement par la hausse des revenus de la filiale ABA Bank de 111 M$ ou 58 % par rapport à l'exercice terminé le 31 octobre 2018, compensée par une baisse des revenus de la filiale Credigy de 44 M$ ou 10 %.

Les frais autres que d'intérêts pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019 de 285 M$ augmentent de 34 M$ par rapport à la période correspondante de 2018, en lien avec l'expansion du réseau bancaire de la filiale ABA Bank. Par ailleurs, les frais autres que d'intérêts de la filiale Credigy sont légèrement en baisse. Les dotations aux pertes de crédit du secteur totalisent 80 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, une baisse de 14 M$ par rapport à la période correspondante de 2018. Cette baisse s'explique principalement par la diminution des dotations aux pertes de crédit de la filiale Credigy, suite à des remboursements et des échéances de certains portefeuilles de prêts, alors que les dotations aux pertes de crédit de la filiale ABA Bank sont relativement stables à 12 M$.

Autres

















(en équivalent imposable) (1)









(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre



2019

2018 (2)

2019

2018 (2)

















Résultats d'exploitation















Revenu net d'intérêts en équivalent imposable

(44)

(60)

(192)

(189) Revenus autres que d'intérêts en équivalent imposable

43

64

294

220 Revenu total en équivalent imposable

(1)

4

102

31 Frais autres que d'intérêts

96

84

390

275 Contribution en équivalent imposable

(97)

(80)

(288)

(244) Dotations aux pertes de crédit

−

(1)

−

− Résultat avant charge d'impôts en équivalent imposable

(97)

(79)

(288)

(244) Charge (économie) d'impôts en équivalent imposable

(18)

(23)

(88)

(74) Perte nette

(79)

(56)

(200)

(170) Participations ne donnant pas le contrôle

7

8

26

49 Perte nette attribuable aux actionnaires de la Banque

(86)

(64)

(226)

(219) Éléments particuliers après impôts (1)

8

−

6

− Perte nette excluant les éléments particuliers (1)

(71)

(56)

(194)

(170) Actif moyen

41 416

44 086

43 667

42 925





(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 2 et 3 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (2) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2018, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment.

La rubrique Autres des résultats sectoriels affiche une perte nette de 79 M$ au quatrième trimestre de 2019, comparativement à une perte nette de 56 M$ pour le trimestre correspondant de 2018. La variation de la perte nette s'explique principalement par la hausse des frais autres que d'intérêts, notamment en raison de la charge relative à Maple, et par un taux d'impôt plus élevé en raison de la portion non récupérable des crédits d'impôt étrangers. La perte nette excluant les éléments particuliers de 71 M$ pour le trimestre terminé le 31 octobre 2019 se compare à une perte nette de 56 M$ pour la période correspondante de 2018.

Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, la perte nette s'élève à 200 M$, comparativement à une perte nette de 170 M$ pour l'exercice 2018. La variation de la perte nette s'explique en partie par une contribution plus faible des activités de trésorerie au cours de l'exercice 2019 provenant en partie de l'incidence de la volatilité des marchés sur l'évaluation du portefeuille de gestion de l'appariement du bilan de la Banque au cours du premier trimestre de 2019. Les éléments particuliers enregistrés au cours de l'exercice 2019 ont un impact défavorable de 6 M$ sur le résultat net de la rubrique Autres. La perte nette excluant les éléments particuliers de 194 M$ pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019 se compare à une perte nette de 170 M$ pour l'exercice 2018.

La hausse du revenu total en équivalent imposable s'explique principalement par les éléments particuliers enregistrés au cours de l'exercice 2019 qui comprennent un gain sur cession d'actions de Fiera Capital de 79 M$, un gain sur cession d'immobilisations corporelles de 50 M$ ainsi qu'une perte de 33 M$ à la suite de la réévaluation à la juste valeur de la participation de la Banque dans NSIA. Par ailleurs, les éléments particuliers, dont les pertes de valeur d'immobilisations corporelles et incorporelles de 57 M$, les provisions pour contrats déficitaires de 45 M$, la charge relative à Maple de 11 M$ et les indemnités de départ de 10 M$, expliquent l'augmentation des frais autres que d'intérêts de l'exercice 2019.

Bilan consolidé

Résumé du bilan consolidé













(en millions de dollars canadiens)

Au 31 octobre 2019

Au 31 octobre 2018

Variation %















Actif











Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières

13 698

12 756

7 Valeurs mobilières

82 226

69 783

18 Valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et valeurs mobilières empruntées

17 723

18 159

(2) Prêts et acceptations, déduction faite des provisions

153 251

146 082

5 Autres

14 560

15 691

(7)



281 458

262 471

7















Passif et capitaux propres











Dépôts

189 566

170 830

11 Autres

75 983

76 539

(1) Dette subordonnée

773

747

3 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Banque

14 778

13 976

6 Participations ne donnant pas le contrôle

358

379

(6)





281 458

262 471

7

Actif

Au 31 octobre 2019, la Banque a un actif total de 281,5 G$ comparativement à 262,5 G$ au 31 octobre 2018, une augmentation de 19,0 G$ ou 7 %. La trésorerie et les dépôts auprès d'institutions financières, soit 13,7 G$ au 31 octobre 2019, augmentent de 0,9 G$ ou 7 % principalement en raison des dépôts auprès d'institutions financières de la filiale ABA Bank. Les valeurs mobilières augmentent de 12,4 G$ par rapport au 31 octobre 2018, en partie en raison de l'augmentation de 6,0 G$ ou 11 % des valeurs mobilières à la juste valeur par le biais du résultat net, attribuable à la hausse des titres de participation de 13,5 G$ et des titres émis ou garantis par le Trésor et d'autres organismes américains et les gouvernements d'autres pays de 1,3 G$. Ces hausses sont atténuées par la baisse des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada de 4,2 G$ et des titres émis ou garantis par les gouvernements provinciaux et municipaux du Canada de 3,9 G$. De plus, les valeurs mobilières autres que celles évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net sont en hausse de 6,4 G$, essentiellement en raison de l'augmentation de 2,1 G$ des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, de l'augmentation de 3,5 G$ des titres émis ou garantis par le Trésor et d'autres organismes américains et les gouvernements d'autres pays ainsi que de l'augmentation de 0,8 G$ des autres titres de créance. Les valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et valeurs mobilières empruntées diminuent de 0,5 G$, principalement en lien avec les activités du secteur des Marchés financiers.

Les prêts et acceptations, déduction faite des provisions, de 153,3 G$ au 31 octobre 2019, augmentent de 7,2 G$ ou 5 % par rapport au 31 octobre 2018. Le détail des principaux portefeuilles de prêts et acceptations est présenté dans le tableau suivant.

(en millions de dollars canadiens)

Au 31 octobre 2019

Au 31 octobre 2018

Prêts et acceptations







Hypothécaires résidentiels et marges de crédit hypothécaires 80 214

75 773

Aux particuliers

13 901

15 235

Créances sur cartes de crédit

2 322

2 325

Aux entreprises et aux administrations publiques

57 492

53 407







153 929

146 740

Provisions pour pertes de crédit

(678)

(658)







153 251

146 082



Les prêts hypothécaires résidentiels (incluant les marges de crédit hypothécaires) augmentent de 4,4 G$ ou 6 % par rapport au 31 octobre 2018 compte tenu de la demande soutenue du crédit hypothécaire et de la croissance des activités de la filiale ABA Bank. Les prêts aux particuliers sont en baisse de 1,3 G$ depuis le 31 octobre 2018, en partie en raison de changements dans la composition du portefeuille de prêts de la filiale Credigy, et les créances sur cartes de crédit sont stables comparativement au 31 octobre 2018. Les prêts et acceptations aux entreprises et aux administrations publiques sont en hausse de 4,1 G$ ou 8 % principalement en raison d'une croissance des activités des Services aux entreprises et de la filiale Credigy.

Passif

La Banque a un passif total de 266,3 G$ au 31 octobre 2019 comparativement à 248,1 G$ au 31 octobre 2018.

Au 31 octobre 2019, le passif-dépôts total de la Banque s'établit à 189,6 G$ comparativement à 170,8 G$ au 31 octobre 2018, une augmentation de 18,8 G$ provenant essentiellement de la hausse des dépôts des entreprises et administrations publiques. Le détail de l'épargne totale des particuliers est présenté dans le tableau à la page suivante.

(en millions de dollars canadiens)

Au 31 octobre 2019

Au 31 octobre 2018













Bilan









Dépôts

60 065

55 688













Hors bilan









Courtage

135 768

123 458

Fonds communs de placement

36 819

31 874

Autres

319

440





172 906

155 772

Épargne totale des particuliers

232 971

211 460



Les dépôts des particuliers de 60,1 G$ au 31 octobre 2019 sont en hausse de 4,4 G$ par rapport au 31 octobre 2018, essentiellement en raison des initiatives de la Banque pour augmenter ce type de dépôts ainsi que de la croissance des activités de la filiale ABA Bank. Au 31 octobre 2019, l'épargne totale des particuliers s'élève à 233,0 G$, en hausse comparativement à 211,5 G$ au 31 octobre 2018. Dans l'ensemble, l'épargne hors bilan des particuliers, qui se chiffre à 172,9 G$ au 31 octobre 2019, augmente de 17,1 G$ ou 11 % depuis un an, en raison d'entrées nettes dans les activités de courtage et de la progression des marchés boursiers.

Les dépôts des entreprises et administrations publiques de 125,3 G$ au 31 octobre 2019 augmentent de 15,0 G$ par rapport au 31 octobre 2018. Cette hausse provient de la croissance des activités des Services aux entreprises, des activités de financement de la trésorerie, dont 3,5 G$ au titre des dépôts faisant l'objet de règlements sur la conversion aux fins de la recapitalisation interne des banques, du financement aux grandes entreprises et d'émissions de notes structurées. Les autres passifs de 76,0 G$ sont en baisse de 1 % depuis le 31 octobre 2018, essentiellement en raison d'une diminution de 5,0 G$ des engagements afférents à des titres vendus à découvert, atténuée par des hausses de 1,9 G$ des engagements afférents à des valeurs mobilières vendues en vertu de conventions de rachat et valeurs mobilières prêtées, de 0,9 G$ des instruments financiers dérivés ainsi que de 1,2 G$ des passifs relatifs à des créances cédées.

Capitaux propres

Au 31 octobre 2019, les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Banque s'établissent à 14,8 G$, en hausse de 0,8 G$ par rapport au 31 octobre 2018. Cette augmentation s'explique par le résultat net, déduction faite des dividendes, dont l'effet a été en partie compensé par les réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi, par la variation nette des gains (pertes) sur les instruments de couverture des flux de trésorerie ainsi que par les rachats d'actions ordinaires à des fins d'annulation, facteurs eux-mêmes atténués par les émissions d'actions ordinaires au titre du régime d'options d'achat d'actions et l'incidence des actions acquises ou vendues à des fins de négociation.

Acquisition

Le 27 septembre 2019, la Banque a acquis en totalité la participation ne donnant pas le contrôle restante dans la filiale cambodgienne Advanced Bank of Asia Limited (ABA Bank) pour un montant de 84 M$. Suite à cette transaction, ABA Bank est devenue une filiale en propriété exclusive de la Banque.

Événement postérieur à la date du bilan consolidé

Le 19 novembre 2019, la Banque a payé 7,7 millions d'euros aux autorités fiscales allemandes relativement à l'affaire Maple, en règlement d'une créance fiscale finale des autorités fiscales auprès de l'administrateur de faillite. Cette créance a été approuvée par l'assemblée des créanciers de Maple GmbH. Au 31 octobre 2019, une provision de 11 M$ a été comptabilisée afin de refléter cet évènement postérieur à la date du bilan consolidé donnant lieu à des ajustements. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Passifs éventuels à la page 13.

Impôts sur le résultat

En juin 2019, la Banque a reçu une nouvelle cotisation de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour des impôts supplémentaires et des intérêts pour un montant d'environ 150 M$ (incluant les impôts provinciaux estimés et les intérêts) à l'égard de certains dividendes de source canadienne reçus par la Banque durant l'année 2014.

Au cours des exercices antérieurs, la Banque avait reçu de nouvelles cotisations visant des impôts supplémentaires et des intérêts pour un montant d'environ 220 M$ (incluant les impôts provinciaux et les intérêts) à l'égard de certains dividendes de source canadienne reçus par la Banque durant les années 2013 et 2012.

Les opérations faisant l'objet des nouvelles cotisations précitées sont semblables à celles traitées par les mesures législatives d'application prospective adoptées suite au budget fédéral canadien de 2015.

Il est possible que l'ARC établisse de nouvelles cotisations à l'égard de la Banque pour les années d'imposition subséquentes à 2014, pour des activités similaires à celles visées par les nouvelles cotisations précitées. La Banque demeure convaincue que sa position fiscale était appropriée et entend défendre sa position vigoureusement. Par conséquent, aucun montant n'a été comptabilisé dans les états financiers consolidés au 31 octobre 2019.

Passifs éventuels

Maple Financial Group Inc.

La Banque détient une participation de 24,9 % dans Maple Financial Group Inc. (Maple), une société fermée canadienne qui exerçait ses activités par l'intermédiaire de filiales directes ou indirectes en propriété exclusive au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Maple Bank GmbH (Maple GmbH), une filiale en propriété exclusive indirecte de Maple, a fait l'objet d'enquêtes des autorités allemandes au sujet d'irrégularités fiscales alléguées. Ces enquêtes ont commencé en septembre 2015 et, à la connaissance de la Banque, elles se poursuivent actuellement. La Banque croit savoir que les enquêtes portent sur certaines activités de négociation effectuées par Maple GmbH et par certains de ses anciens employés, principalement au cours des exercices 2006 à 2010. Les autorités allemandes ont allégué que ces activités de négociation, qui sont souvent appelées opérations « CumEx », ont été réalisées en contravention de la législation fiscale allemande. Ni la Banque ni ses employés n'ont participé à ces activités de négociation ou n'ont fait, à la connaissance de la Banque, l'objet de ces enquêtes. À ce moment, la Banque a annoncé que s'il était déterminé que des portions de dividendes reçus de Maple pouvaient être raisonnablement attribuées à une fraude fiscale de Maple Bank GmbH, des moyens seraient mis en œuvre pour restituer ces montants à l'autorité compétente.

Le 6 février 2016, l'autorité fédérale allemande de réglementation du secteur financier, BaFin, a instauré un moratoire sur les activités de Maple GmbH, rendant impossible la poursuite du cours normal de ses affaires. En août 2016, Maple s'est placée sous la protection de la loi sur la faillite en vertu des lois canadiennes applicables, et un syndic a été nommé pour administrer la société. Une procédure similaire a été lancée pour chacune des autres filiales importantes de Maple dans leur territoire respectif. À la lumière de ces événements, la Banque a radié la valeur comptable de sa participation dans Maple, pour un montant de 164 M$ (145 M$ déduction faite des impôts) au cours du premier trimestre de 2016. La radiation de la participation dans cette entreprise associée de 164 M$ a été comptabilisée à la rubrique Revenus autres que d'intérêts - Autres de l'état consolidé des résultats pour l'exercice terminé le 31 octobre 2016, et présentée dans le secteur des Marchés financiers.

Même s'il n'y a pas encore eu de détermination quant à une potentielle fraude fiscale de Maple GmbH ou de ses employés, le ministère des Finances allemand a émis, dans le cadre des procédures d'insolvabilité de Maple GmbH, une déclaration sur les résultats de la vérification fiscale de Maple GmbH et les conséquences fiscales pertinentes des opérations « CumEx » et qui a résulté en une créance fiscale finale auprès de l'administrateur de faillite. Cette créance a été approuvée par l'assemblée des créanciers de Maple GmbH.

La Banque a été en contact avec les procureurs allemands qui ont confirmé que, à leur avis et selon les preuves qu'ils ont examinées depuis qu'est survenue l'insolvabilité de Maple GmbH, la Banque n'a été impliquée à aucun égard dans la fraude fiscale alléguée de Maple GmbH et qu'elle n'a pas été négligente en n'identifiant pas la fraude alléguée. À la suite de discussions entre la Banque et les procureurs allemands au sujet des montants réputés attribuables à la fraude fiscale alléguée, la Banque a payé 7,7 millions d'euros aux autorités fiscales allemandes le 19 novembre 2019.

La Banque a entamé des discussions avec les administrateurs de faillite des entités de Maple concernées au sujet des réclamations potentielles qu'ils pourraient déposer contre les anciens actionnaires de Maple relativement à son insolvabilité et celle de ses filiales. La Banque estime qu'il n'existe pas de fondement juridique pour de telles réclamations, mais poursuit tout de même les discussions actuellement. Dans l'éventualité où des paiements seraient requis, la Banque estime que les sommes en cause n'auraient pas d'incidence importante sur sa situation financière.

Litiges

Dans le cours normal de leurs activités, la Banque et ses filiales sont impliquées dans diverses réclamations relativement, entre autres, aux portefeuilles de prêts, aux portefeuilles de placements et aux ententes avec des fournisseurs, incluant des procédures judiciaires, enquêtes ou réclamations de nature réglementaire, actions collectives ou autres recours légaux de natures variées.

La Banque est plus particulièrement impliquée comme défenderesse dans des actions collectives intentées par des consommateurs qui contestent, entre autres, certains frais de transactions ou qui veulent se prévaloir de certaines dispositions législatives relatives à la protection du consommateur. Les développements récents ayant trait aux principales poursuites judiciaires de la Banque sont décrits ci-dessous :

Watson

En 2011, un recours a été intenté devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre Visa Corporation Canada (Visa) et MasterCard International Incorporated (MasterCard) (les Réseaux), ainsi que la Banque Nationale et plusieurs autres institutions financières canadiennes. Un recours similaire a également été intenté au Québec, en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan. Dans chacun de ces recours, il est allégué que les Réseaux et les institutions financières seraient impliqués dans un système de collusion qui leur permettrait de maintenir et d'augmenter les frais payés par les marchands sur les transactions effectuées par les cartes de crédit des Réseaux. Ce faisant, ils enfreindraient notamment la Loi sur la concurrence. Des dommages-intérêts compensatoires et punitifs d'un montant non précisé sont réclamés. En 2017, un règlement a été conclu avec les demandeurs et a été approuvé en 2018 par les cours de première instance dans chacune des cinq juridictions où ce recours avait été initié. Les décisions approuvant le règlement font maintenant l'objet de certaines procédures en appel dans plusieurs juridictions.

Defrance

Le 21 janvier 2019, la Cour supérieure du Québec a autorisé l'exercice d'une action collective contre la Banque Nationale et plusieurs autres institutions financières canadiennes. La demande introductive d'instance a été notifiée à la Banque le 23 avril 2019. Dans cette action intentée au nom des consommateurs résidant au Québec, les demandeurs allèguent que les frais de type sans provision, facturés par l'ensemble des défenderesses lorsqu'un ordre de paiement est refusé pour insuffisance de fonds, seraient illégaux puisque notamment proscrits par la Loi sur la protection du consommateur. Les demandeurs réclament, à titre de dommages, le remboursement de ces frais et des dommages punitifs.

Même s'il n'est pas possible de déterminer quelle sera l'issue des réclamations entreprises ou qui pourraient être entreprises contre la Banque et ses filiales, la Banque considère que, d'après les renseignements dont elle dispose, bien que les montants des passifs éventuels s'y rapportant, pris individuellement ou collectivement, puissent avoir une incidence importante sur ses résultats d'exploitation consolidés pour une période donnée, il n'y aurait pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière consolidée de la Banque.

Gestion du capital

Ratios des fonds propres réglementaires

Le ratio des fonds propres CET1, le ratio des fonds propres de catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres s'établissent, respectivement, à 11,7 %, à 15,0 % et à 16,1 % au 31 octobre 2019, soit au-delà des exigences réglementaires, comparativement à des ratios de 11,7 %, de 15,5 % et de 16,8 %, respectivement, au 31 octobre 2018. Le ratio des fonds propres CET1 est stable. Le résultat net, déduction faite des dividendes, et les émissions d'actions ordinaires liées au régime d'options d'achat d'actions ont compensé la mise en place des règles du Standardized Approach for measuring Counterparty Credit Risk (SA-CCR) pour l'évaluation du risque de crédit de contrepartie, la croissance de l'actif pondéré en fonction des risques, les rachats d'actions ordinaires effectués au cours de l'exercice terminé le 31 octobre 2019 et les réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi. La diminution du ratio des fonds propres de catégorie 1 et du ratio du total des fonds propres est essentiellement attribuable à l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques. Enfin, le ratio de levier en date du 31 octobre 2019 s'établit à 4,0 %, stable par rapport au 31 octobre 2018. La croissance des fonds propres de catégorie 1 a été compensée par la croissance de l'exposition totale.

Fonds propres et ratios réglementaires selon Bâle III













(en millions de dollars canadiens) Au 31 octobre 2019



Au 31 octobre 2018















Fonds propres











CET1 9 692



8 608



catégorie 1 12 492



11 410



total 13 366



12 352















Actif pondéré en fonction des risques











pour les fonds propres CET1 83 039



73 654



pour les fonds propres de catégorie 1 83 039



73 670



pour le total des fonds propres 83 039



73 685















Exposition totale 308 902



284 337















Ratios des fonds propres











CET1 11,7 %

11,7 %

catégorie 1 15,0 %

15,5 %

total 16,1 %

16,8 % Ratio de levier 4,0 %

4,0 %

Dividendes

Le 3 décembre 2019, le conseil d'administration a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d'actions privilégiées de premier rang, ainsi qu'un dividende de 71 cents par action ordinaire, en hausse de 3 cents et 4 %, payable le 1er février 2020 aux actionnaires inscrits le 30 décembre 2019.

Bilans consolidés (non audités) (en millions de dollars canadiens)































Au 31 octobre 2019

Au 31 octobre 2018



















Actif













Trésorerie et dépôts auprès d'institutions financières





13 698

12 756

















Valeurs mobilières













À la juste valeur par le biais du résultat net





61 823

55 817

À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global





10 648

5 668

Au coût amorti





9 755

8 298











82 226

69 783



















Valeurs mobilières acquises en vertu de conventions de revente et valeurs mobilières empruntées





17 723

18 159



















Prêts













Hypothécaires résidentiels





57 171

53 651

Aux particuliers





36 944

37 357

Créances sur cartes de crédit





2 322

2 325

Aux entreprises et aux administrations publiques





50 599

46 606











147 036

139 939

Engagements de clients en contrepartie d'acceptations



6 893

6 801

Provisions pour pertes de crédit





(678)

(658)











153 251

146 082



















Autres













Instruments financiers dérivés





8 129

8 608

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises





385

645

Immobilisations corporelles





490

601

Goodwill





1 412

1 412

Immobilisations incorporelles





1 406

1 314

Autres actifs





2 738

3 111











14 560

15 691











281 458

262 471



















Passif et capitaux propres













Dépôts





189 566

170 830



















Autres













Acceptations





6 893

6 801

Engagements afférents à des titres vendus à découvert





12 849

17 780

Engagements afférents à des valeurs mobilières vendues en vertu de conventions de rachat et valeurs mobilières prêtées





21 900

19 998

Instruments financiers dérivés





6 852

6 036

Passifs relatifs à des créances cédées





21 312

20 100

Autres passifs





6 177

5 824











75 983

76 539



















Dette subordonnée





773

747



















Capitaux propres













Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Banque









Actions privilégiées





2 450

2 450

Actions ordinaires





2 949

2 822

Surplus d'apport





51

57

Résultats non distribués





9 312

8 472

Autres éléments cumulés du résultat global





16

175











14 778

13 976

Participations ne donnant pas le contrôle





358

379











15 136

14 355











281 458

262 471



États consolidés des résultats







(non audités) (en millions de dollars canadiens)

































Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre





2019

2018

2019

2018



















Revenus d'intérêts















Prêts

1 673

1 506

6 468

5 632 Valeurs mobilières à la juste valeur par le biais du résultat net

265

186

1 086

771 Valeurs mobilières à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

67

44

195

152 Valeurs mobilières au coût amorti

55

50

210

174 Dépôts auprès d'institutions financières

36

55

215

206





2 096

1 841

8 174

6 935



















Frais d'intérêts















Dépôts

911

748

3 468

2 562 Passifs relatifs à des créances cédées

117

110

444

414 Dette subordonnée

7

6

25

18 Autres

125

151

641

559





1 160

1 015

4 578

3 553 Revenu net d'intérêts (1)

936

826

3 596

3 382



















Revenus autres que d'intérêts















Commissions de prise ferme et honoraires de services-conseils

96

104

314

388 Commissions de courtage en valeurs mobilières

45

48

178

195 Revenus des fonds communs de placement

116

110

449

438 Revenus des services fiduciaires

158

150

609

587 Revenus de crédit

109

104

417

403 Revenus sur cartes

41

39

175

159 Frais d'administration sur les dépôts et les paiements

71

73

271

280 Revenus (pertes) de négociation

245

248

829

840 Gains (pertes) sur valeurs mobilières autres que de négociation, montant net

5

9

77

77 Revenus d'assurances, montant net

28

29

136

121 Revenus de change, autres que de négociation

23

23

96

95 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises

11

9

34

28 Autres

31

42

251

173





979

988

3 836

3 784 Revenu total

1 915

1 814

7 432

7 166 Dotations aux pertes de crédit

89

73

347

327





1 826

1 741

7 085

6 839



















Frais autres que d'intérêts















Rémunération et avantages du personnel

661

616

2 532

2 466 Frais d'occupation

66

60

298

236 Technologie

158

157

704

620 Communications

16

15

62

63 Honoraires professionnels

70

65

249

244 Autres

124

123

456

434





1 095

1 036

4 301

4 063 Résultat avant charge d'impôts

731

705

2 784

2 776 Charge d'impôts

127

139

462

544 Résultat net

604

566

2 322

2 232



















Résultat net attribuable aux















Actionnaires privilégiés

29

32

116

105 Actionnaires ordinaires

561

518

2 140

2 040 Actionnaires de la Banque

590

550

2 256

2 145 Participations ne donnant pas le contrôle

14

16

66

87





604

566

2 322

2 232



















Résultat par action (en dollars)

















de base

1,68

1,53

6,39

6,01

dilué

1,67

1,52

6,34

5,94 Dividendes par action ordinaire (en dollars)

0,68

0,62

2,66

2,44





(1) Le Revenu net d'intérêts comprend les revenus de dividendes. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2019.

États consolidés du résultat global (non audités) (en millions de dollars canadiens)































Trimestre terminé le 31 octobre

Exercice terminé le 31 octobre



2019

2018

2019

2018 Résultat net

604

566

2 322

2 232 Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts

















Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net



















Écart de change, montant net





















Gains (pertes) nets de change non réalisés sur les investissements dans des établissements à l'étranger

(10)

21

(9)

41





Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets de change sur les investissements dans des établissements à l'étranger

6

−

(2)

−





Incidence des opérations de couverture des gains (pertes) nets de change

2

(7)

4

(13)





Reclassement dans le résultat net de l'incidence des opérations de couverture des (gains) pertes nets de change

(6)

−

−

−







(8)

14

(7)

28



Variation nette des titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global





















Gains (pertes) nets non réalisés sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

11

(9)

54

(11)





Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(8)

4

(53)

(5)











3

(5)

1

(16)



Variation nette des instruments de couverture des flux de trésorerie





















Gains (pertes) nets sur les instruments financiers dérivés désignés comme couverture des flux de trésorerie (33)

27

(137)

51





Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les instruments financiers dérivés désignés

(5)

(14)

(20)

(46)











(38)

13

(157)

5



Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et des coentreprises

(1)

(5)

3

1

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le résultat net



















Réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi

(13)

(70)

(135)

103



Gains (pertes) nets sur les titres de participation désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(7)

(3)

(21)

(2)



Variation nette de la juste valeur attribuable au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

13

6

5

21











(7)

(67)

(151)

122 Total des autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts

(51)

(50)

(311)

140 Résultat global

553

516

2 011

2 372 Résultat global attribuable aux

















Actionnaires de la Banque

540

499

1 946

2 284

Participations ne donnant pas le contrôle

13

17

65

88





553

516

2 011

2 372

Impôts sur le résultat - Autres éléments du résultat global

La charge ou l'économie d'impôts relative à chaque composante des autres éléments du résultat global est présentée dans le tableau suivant.







Trimestre terminé le 31 octobre Exercice terminé le 31 octobre



2019

2018

2019

2018

Écart de change, montant net



















Gains (pertes) nets de change non réalisés sur les investissements dans des établissements à l'étranger

2

1

3

1



Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets de change sur les investissements dans des établissements à l'étranger

−

−

(1)

−



Incidence des opérations de couverture des gains (pertes) nets de change

1

(1)

2

−



Reclassement dans le résultat net de l'incidence des opérations de couverture des (gains) pertes nets de change

−

−

2

−











3

−

6

1

Variation nette des titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global



















Gains (pertes) nets non réalisés sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

3

(4)

19

(4)



Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(3)

2

(19)

(1)











−

(2)

−

(5)

Variation nette des instruments de couverture des flux de trésorerie



















Gains (pertes) nets sur les instruments financiers dérivés désignés comme couverture des flux de trésorerie

(13)

10

(50)

19



Reclassement dans le résultat net des (gains) pertes nets sur les instruments financiers dérivés désignés

(1)

(5)

(7)

(17)











(14)

5

(57)

2

Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et des coentreprises

(1)

(1)

−

−

Réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi

(4)

(26)

(48)

37





















Gains (pertes) nets sur les titres de participation désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(3)

(2)

(6)

(1)

Variation nette de la juste valeur attribuable au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

5

2

2

7





(14)

(24)

(103)

41



États consolidés de la variation des capitaux propres (non audités) (en millions de dollars canadiens)























Exercice terminé le 31 octobre









2019

2018

















Actions privilégiées au début







2 450

2 050 Émission d'actions privilégiées, séries 40 et 42







−

600 Rachat d'actions privilégiées, série 28, à des fins d'annulation







−

(200) Actions privilégiées à la fin







2 450

2 450

















Actions ordinaires au début







2 822

2 768 Émissions d'actions ordinaires au titre du régime d'options d'achat d'actions







122

128 Rachats d'actions ordinaires à des fins d'annulation







(40)

(64) Incidence des actions acquises ou vendues à des fins de négociation







45

(10) Actions ordinaires à la fin







2 949

2 822

















Surplus d'apport au début







57

58 Charge au titre des options d'achat d'actions







11

12 Options d'achat d'actions levées







(15)

(15) Autres







(2)

2 Surplus d'apport à la fin







51

57

















Résultats non distribués au début







8 472

7 706 Incidence de l'adoption de l'IFRS 15 le 1er novembre 2018 (IFRS 9 le 1er novembre 2017)







(4)

(139) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque







2 256

2 145 Dividendes sur actions privilégiées







(116)

(105) Dividendes sur actions ordinaires







(892)

(829) Prime versée sur actions ordinaires rachetées à des fins d'annulation







(241)

(403) Frais d'émission d'actions, déduction faite des impôts







−

(12) Réévaluations des régimes de retraite et d'autres avantages postérieurs à l'emploi







(135)

103 Gains (pertes) nets sur les titres de participation désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global







(21)

(2) Variation nette de la juste valeur attribuable au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net







5

21 Effet du passif financier lié aux options de vente émises à l'intention de participations ne donnant pas le contrôle

(12)

− Autres







−

(13) Résultats non distribués à la fin







9 312

8 472

















Autres éléments cumulés du résultat global au début







175

168 Incidence de l'adoption de l'IFRS 9 le 1er novembre 2017











(10) Écart de change, montant net







(6)

27 Variation nette des gains (pertes) non réalisés sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global







1

(16) Variation nette des gains (pertes) sur les instruments de couverture des flux de trésorerie





(157)

5 Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et des coentreprises







3

1 Autres éléments cumulés du résultat global à la fin







16

175 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Banque







14 778

13 976















Participations ne donnant pas le contrôle au début







379

808 Incidence de l'adoption de l'IFRS 9 le 1er novembre 2017











(16) Achat des participations ne donnant pas le contrôle de la filiale Advanced Bank of Asia Limited







(30)

− Rachat de parts de fiducie émises par Fiducie d'actifs BNC







−

(400) Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle







66

87 Autres éléments du résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle







(1)

1 Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle







(56)

(101) Participations ne donnant pas le contrôle à la fin







358

379

















Capitaux propres







15 136

14 355

Autres éléments cumulés du résultat global













Au 31 octobre 2019

Au 31 octobre 2018 Autres éléments cumulés du résultat global







Écart de change, montant net

8

14 Gains (pertes) nets non réalisés sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

14

13 Gains (pertes) nets sur les instruments de couverture des flux de trésorerie

(6)

151 Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et des coentreprises

−

(3)



16

175

Informations sectorielles

(non audités) (en millions de dollars canadiens)

La Banque exerce ses activités dans les quatre secteurs d'exploitation définis ci-dessous, et les autres activités sont regroupées à des fins de présentation dans la rubrique Autres. Chaque secteur se distingue par le service offert, le type de clientèle visé et la stratégie de commercialisation mise en place.

La présentation des informations sectorielles est conforme à la présentation que la Banque a adoptée pour l'exercice qui a débuté le 1er novembre 2018. Cette présentation tient compte du fait que les activités des services bancaires aux conseillers, qui étaient présentées dans le secteur de Gestion de patrimoine, sont maintenant présentées dans le secteur des Particuliers et Entreprises. La Banque a procédé à ce changement afin d'aligner le suivi de ses activités sur sa structure de gestion.

Particuliers et Entreprises

Le secteur des Particuliers et Entreprises regroupe les activités de services bancaires, de financement et d'investissement offerts aux particuliers, aux conseillers et aux entreprises ainsi que les activités d'assurances.

Gestion de patrimoine

Le secteur de Gestion de patrimoine regroupe les solutions de placements, de services fiduciaires, de services bancaires, de services de crédit et d'autres solutions de gestion de patrimoine offertes par l'entremise des réseaux de distribution internes et de tiers.

Marchés financiers

Le secteur des Marchés financiers comprend les services financiers et les services de banque d'investissement aux grandes entreprises ainsi que les solutions financières à une clientèle composée de moyennes et grandes entreprises, d'organismes du secteur public et d'investisseurs institutionnels. Il mène aussi des activités de négociation et d'investissement pour le compte de la Banque.

Financement spécialisé aux États-Unis et International (FSEU&I)

Le secteur FSEU&I regroupe l'expertise en financement spécialisé offerte par la filiale Credigy, les activités de la filiale ABA Bank qui offre des produits et services financiers à des particuliers et à des entreprises au Cambodge, ainsi que des investissements ciblés dans certains marchés émergents.

Autres

Cette rubrique regroupe les activités de trésorerie, la gestion des liquidités, le financement de la Banque, la gestion de l'appariement, certains éléments non récurrents ainsi que la portion non allouée des services centralisés.

Résultats par secteur d'exploitation









































































Trimestre terminé le 31 octobre (1)



Particuliers et

Gestion de

Marchés



























Entreprises

patrimoine

financiers

FSEU&I

Autres





Total

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

















































Revenu net d'intérêts (2) 613

588

115

115

129

71

180

147

(101)

(95)

936

826 Revenus autres que d'intérêts (2) 263

261

331

312

366

365

12

11

7

39

979

988 Revenu total 876

849

446

427

495

436

192

158

(94)

(56)

1 915

1 814 Frais autres que d'intérêts (3) 450

446

269

267

206

174

74

65

96

84

1 095

1 036 Contribution 426

403

177

160

289

262

118

93

(190)

(140)

820

778 Dotations aux pertes de crédit 59

52

−

−

10

−

20

22

−

(1)

89

73 Résultat avant charge (économie) d'impôts 367

351

177

160

279

262

98

71

(190)

(139)

731

705 Charge (économie) d'impôts (2) 97

94

47

42

74

70

20

16

(111)

(83)

127

139 Résultat net 270

257

130

118

205

192

78

55

(79)

(56)

604

566 Participations ne donnant pas le contrôle −

−

−

−

−

−

7

8

7

8

14

16















































Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 270

257

130

118

205

192

71

47

(86)

(64)

590

550 Actif moyen 114 975

109 490

6 082

6 356

119 244

97 976

11 909

9 957

41 416

44 086

293 626

267 865



























































































































Exercice terminé le 31 octobre (1)



Particuliers et

Gestion de

Marchés



























Entreprises

patrimoine

financiers





FSEU&I

Autres





Total

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

















































Revenu net d'intérêts (4) 2 383

2 276

470

446

474

409

656

584

(387)

(333)

3 596

3 382 Revenus autres que d'intérêts (4) (5) 1 069

1 033

1 273

1 243

1 276

1 334

59

55

159

119

3 836

3 784 Revenu total 3 452

3 309

1 743

1 689

1 750

1 743

715

639

(228)

(214)

7 432

7 166 Frais autres que d'intérêts (6) 1 816

1 782

1 067

1 058

743

697

285

251

390

275

4 301

4 063 Contribution 1 636

1 527

676

631

1 007

1 046

430

388

(618)

(489)

3 131

3 103 Dotations aux pertes de crédit 237

228

−

1

30

4

80

94

−

−

347

327 Résultat avant charge (économie) d'impôts 1 399

1 299

676

630

977

1 042

350

294

(618)

(489)

2 784

2 776 Charge (économie) d'impôts (4) 372

347

177

166

260

278

71

72

(418)

(319)

462

544 Résultat net 1 027

952

499

464

717

764

279

222

(200)

(170)

2 322

2 232 Participations ne donnant pas le contrôle −

−

−

−

−

−

40

38

26

49

66

87















































Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 1 027

952

499

464

717

764

239

184

(226)

(219)

2 256

2 145 Actif moyen 112 798

106 857

6 219

6 167

112 493

100 721

10 985

9 270

43 667

42 925

286 162

265 940





(1) Pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 octobre 2018, certains montants ont été reclassés par rapport à ceux présentés précédemment, principalement les activités des services bancaires aux conseillers qui ont été transférées du secteur de Gestion de patrimoine au secteur des Particuliers et Entreprises. (2) Le Revenu net d'intérêts, les Revenus autres que d'intérêts et la Charge (économie) d'impôts des secteurs d'exploitation sont présentés en équivalent imposable. L'équivalent imposable est une méthode de calcul qui consiste à ajuster certains revenus exempts d'impôts en les majorant de l'impôt qui aurait autrement été exigible. Pour l'ensemble des secteurs, le Revenu net d'intérêts a été majoré de 57 M$ (35 M$ en 2018), les Revenus autres que d'intérêts ont été majorés de 36 M$ (25 M$ en 2018) et un montant équivalent est constaté à la Charge (économie) d'impôts. L'effet de ces ajustements est renversé dans la rubrique Autres. (3) Pour le trimestre terminé le 31 octobre 2019, les frais autres que d'intérêts de la rubrique Autres incluent une charge relative à Maple de 11 M$. (4) Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, le Revenu net d'intérêts a été majoré de 195 M$ (144 M$ en 2018), les Revenus autres que d'intérêts ont été majorés de 135 M$ (101 M$ en 2018) et un montant équivalent est constaté à la Charge (économie) d'impôts. L'effet de ces ajustements est renversé dans la rubrique Autres. (5) Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, les Revenus autres que d'intérêts de la rubrique Autres incluent un gain sur cession d'actions de Fiera Capital Corporation de 79 M$, un gain sur cession d'immobilisations corporelles de 50 M$ et une perte liée à l'évaluation à la juste valeur d'une participation de 33 M$. (6) Pour l'exercice terminé le 31 octobre 2019, les Frais autres que d'intérêts de la rubrique Autres incluent des pertes de valeur d'immobilisations corporelles et incorporelles de 57 M$, des provisions pour contrats déficitaires de 45 M$, une charge relative à Maple de 11 M$ et des indemnités de départ de 10 M$.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

À l'occasion, la Banque fait des déclarations prospectives écrites et verbales, notamment celles contenues dans la section « Survol et perspectives économiques » du Rapport annuel 2019, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens et d'autres communications, et ce, aux fins de décrire le contexte économique dans lequel la Banque évoluera au cours de l'exercice 2020 et les objectifs qu'elle souhaite atteindre au cours de cette période. Ces déclarations prospectives sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada et aux États-Unis. Elles comprennent, entre autres, des déclarations à l'égard de l'économie - notamment les économies canadienne et américaine -, de l'évolution des marchés, des observations concernant les objectifs de la Banque et ses stratégies pour les atteindre, du rendement financier prévu de la Banque et de certains risques auxquels la Banque est confrontée. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'usage de verbes au futur et au conditionnel ou par l'emploi d'expressions comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « s'attendre à », « avoir l'intention de » et autres termes ou expressions similaires.

En raison de leur nature même, ces déclarations prospectives supposent l'élaboration d'hypothèses et elles comportent donc nécessairement des risques et des incertitudes d'ordre général et spécifique. Les hypothèses qui ont trait à la performance des économies du Canada et des États-Unis en 2020 et à leurs effets sur les activités de la Banque figurent parmi les principaux facteurs pris en considération au moment de déterminer les priorités et les objectifs stratégiques et de fixer les objectifs financiers, notamment en ce qui a trait aux provisions pour pertes de crédit. Au moment d'établir les prévisions concernant la croissance économique en général et dans le secteur des services financiers en particulier, la Banque s'appuie surtout sur les données économiques historiques fournies par les gouvernements du Canada et des États-Unis et leurs organismes.

Il est fort possible que les projections expresses ou implicites contenues dans ces déclarations prospectives ne se réalisent pas ou se révèlent inexactes. La Banque recommande aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Banque, pourraient faire en sorte que les résultats, les conditions, les mesures ou les événements futurs varieront sensiblement des objectifs, attentes, estimations ou intentions figurant dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque de non-conformité à la réglementation, le risque de réputation, le risque stratégique et le risque environnemental, lesquels sont décrits plus amplement dans la section « Gestion des risques » débutant à la page 58 du Rapport annuel 2019, et plus précisément la conjoncture économique générale et les conditions du marché financier au Canada, aux États-Unis et dans certains autres pays où la Banque exerce ses activités, y compris la modification à la réglementation touchant les activités de la Banque, les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que la Banque utilise à des fins de présentation de sa situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux principales estimations comptables, les lois fiscales en vigueur dans les pays où la Banque est présente, principalement le Canada et les États-Unis (y compris la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) aux États-Unis), les modifications aux lignes directrices sur les fonds propres et la liquidité ainsi que les instructions relatives à leur présentation et leur interprétation, les changements aux notations de crédit attribuées à la Banque, et les perturbations potentielles à l'égard des systèmes de technologie de l'information de la Banque, y compris l'évolution des risques liés aux cyberattaques.

La liste des facteurs de risques susmentionnés n'est pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis dans la section « Gestion des risques » du Rapport annuel 2019. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs susmentionnés ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils comportent. À moins que la loi ne l'exige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut être faite en son nom de temps à autre.

L'information prospective contenue dans le présent document est destinée à l'interprétation des renseignements contenus dans ce document et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.



Renseignements pour les actionnaires et investisseurs

Divulgation des résultats du quatrième trimestre de 2019

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour les analystes et investisseurs institutionnels aura lieu le mercredi 4 décembre 2019 à 13 h 00 HNE.

Accès par téléphone en mode écoute seulement : 1 800 806-5484 ou 416 340-2217. Le code d'accès est le 7294581#.

L'enregistrement téléphonique archivé sera accessible jusqu'au 1er janvier 2020 en composant le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451. Le code d'accès est le 9842774#.

Diffusion de l'appel sur Internet

La conférence téléphonique sur les résultats sera diffusée en direct via Internet à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Une version archivée de la conférence sera disponible après la fin de l'appel sur le site Internet de la Banque Nationale.

Documents financiers

Le Communiqué (qui inclut les états financiers consolidés trimestriels) est en tout temps disponible sur le site Internet de la Banque Nationale à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Le Communiqué et les informations financières complémentaires, les informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3, ainsi que la présentation, seront disponibles sur le site Internet de la Banque Nationale à la page des Relations investisseurs, le matin de la conférence téléphonique.

Le Rapport annuel 2019 (qui comprend les états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion) est également disponible sur le site Internet de la Banque Nationale.

Le Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre terminé le 31 janvier 2020 sera publié le 27 février 2020 (sous réserve d'approbation du conseil d'administration de la Banque).

