La Banque Nationale devient actionnaire à 100 % de ABA Bank au Cambodge

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce la réalisation d'un investissement additionnel de 63 M$ US (83,5 M$ CA) dans l'institution cambodgienne ABA Bank (Advanced Bank of Asia Limited) portant le niveau de sa participation à 100 %. Fondée en 1996, ABA Bank est une institution financière d'importance au Cambodge. Elle compte des actifs de près de 4 G$ US (5,3 G$ CA).

« La Banque Nationale est fière du succès de ABA Bank, une institution financière bien ancrée dans son marché, qui joue un rôle clé dans le développement économique et social », a affirmé Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « ABA Bank connaît une croissance rapide et contribue à rendre les services bancaires encore plus accessibles. Son modèle d'affaires, axé sur les services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises, offre des perspectives d'avenir prometteuses. »

La Banque Nationale s'est jointe à l'actionnariat de ABA Bank en 2014 avec une première prise de participation de 10 %. Des investissements supplémentaires ont ensuite été réalisés pour porter cette participation à 42 % au cours de l'année 2015 et à 90 % en 2016. Le montant de l'investissement dans ABA Bank totalise maintenant 320 M$ US (424 M$ CA).

Depuis l'investissement initial de la Banque Nationale, ABA Bank a connu une forte croissance et ses parts de marché ont plus que doublé. Le nombre d'employés est passé de 600 à plus de 5 000; le nombre de succursales, de 12 à 70 et le nombre de clients, de 60 000 à 600 000.

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019, l'acquisition de la participation additionnelle de 10 % dans ABA Bank aurait augmenté le résultat dilué par action de la Banque Nationale de 0,03 $. Au quatrième trimestre de l'exercice 2019, la transaction aura un impact négligeable sur le ratio des fonds propres réglementaires attribuables aux actions ordinaires de catégorie 1 selon Bâle III.

Depuis 2014, la profitabilité de l'investissement de la Banque Nationale dans ABA Bank a plus que décuplé. Le rendement des capitaux s'élève, pour sa part, à environ 30 %.

À ce stade-ci, la Banque Nationale est très satisfaite de ses investissements au Cambodge et ne prévoit pas réaliser d'autres projets d'expansion à l'étranger. Elle maintient donc en vigueur son moratoire sur tout investissement additionnel significatif dans les marchés émergents.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque, y compris l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, les risques associés aux changements dans la conjoncture générale de l'économie et les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque, et leur interprétation. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou pour son compte. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation des renseignements contenus dans les présentes et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 276 milliards de dollars au 31 juillet 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte près de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Linda Boulanger, Vice-présidente, Relations investisseurs, Banque Nationale, Tél. : 514 394-0296; Claude Breton, Vice-président, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale, Tél. : 514 394-8644

Related Links

https://www.nbc.ca