La Banque Nationale annonce un nouveau partenariat avec la Fondation canadienne d'éducation économique

Mois de la littératie financière 2019

MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de souligner le Mois de la littératie financière, la Banque Nationale annonce un partenariat avec la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE). Cette collaboration permettra la création d'un programme éducatif sur la gestion des finances personnelles.

Des recherches démontrent un lien clair entre la santé financière et la santé physique et mentale. En effet, les gens aux prises avec du stress financier sont deux fois plus susceptibles de déclarer un mauvais état de santé général. Pour de nombreux Canadiens, les soucis financiers représentent une plus grande source de stress que le travail, la santé personnelle et les relations interpersonnelles.

La mise sur pied de ce programme éducatif permettra à la Banque Nationale et à la FCEE d'aider les particuliers à se bâtir un avenir financier qui répondra à leurs besoins. Le programme comprendra une gamme complète d'ateliers et de formations qui seront organisés partout au pays et qui ciblera trois groupes :

les étudiants de niveau secondaire

les étudiants de niveau collégial et universitaire

les nouveaux arrivants au Canada

« Nous sommes très heureux de lancer le Mois de la littératie financière aux côtés de la FCEE. Nous croyons que la santé financière passe d'abord par l'éducation financière et c'est pourquoi nous soutenons la Fondation dans le développement de ressources pour les jeunes. Par ailleurs, nous croyons qu'aider les nouveaux arrivants à s'approprier un nouveau système financier facilitera leur intégration à l'économie canadienne », a affirmé Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale.

« La Fondation est choyée de pouvoir compter sur le soutien de la Banque Nationale pour cette initiative », affirme Gary Rabbior, président de la FCEE. « Beaucoup de personnes sont craintives ou démotivées à l'idée de traiter de finances au quotidien et c'est pourquoi nous désirons faire grandir un sentiment de confiance chez tous nos participants. Les finances personnelles, c'est l'affaire de tous. »

La Banque Nationale profitera aussi du Mois de la littératie financière pour proposer une série d'articles et de vidéos portant sur les hauts et les bas de la vie familiale :

Les contenus se retrouveront également dans la section conseils du bnc.ca. Cette plateforme renferme quelque 3 000 articles, vidéos, dossiers et capsules qui font la lumière sur une foule de sujets liés à la gestion des finances personnelles. Près de 1,5 million de visiteurs consultent cette section chaque mois.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 276 milliards de dollars au 31 juillet 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Au sujet de la FCEE

La FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif, constitué en vertu d'une loi fédérale et fondé en 1974, qui a pour mandat de renforcer la littératie financière et économique au Canada et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore étroitement avec les ministères, notamment ceux de l'éducation, ainsi qu'avec les conseils et commissions scolaires, les éducateurs, et les associations d'enseignants. En outre, la FCEE s'investit dans des activités visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants du Canada, ainsi que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux gérer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et compétence.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Jean-François Cadieux, Directeur principal, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, Jean-Francois.Cadieux@bnc.ca, Tél. : 514 394-6500; Brian Smith, Vice-président, Québec, Fondation canadienne d'éducation économique, bsmith@cfee.org, Tél. : 514 817-3941; Joseph F. Clark, Directeur des communications, Fondation canadienne d'éducation économique, jclark@cfee.org, Tél. : 416 968-2236

Related Links

https://www.nbc.ca