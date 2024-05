MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - La Banque Nationale (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui que William « Bill » Bonnell, premier vice-président à la direction, Gestion des risques, et chef de la gestion des risques (CGR) prendra sa retraite à partir du 1er novembre 2024, et assumera un rôle de conseiller stratégique pour une période de transition. Le 1er novembre, Jean-Sébastien Grisé, actuellement premier vice-président et chef du crédit, prendra la relève de M. Bonnell. Il se joindra à l'Équipe de direction de la Banque et relèvera de Laurent Ferreira, président et chef de la direction. Ces changements font partie d'un processus rigoureux de planification et de développement de la relève.

« Au nom du Conseil d'administration et de l'Équipe de direction, je tiens à exprimer à Bill toute notre reconnaissance pour ses importantes contributions à la Banque durant ses 23 années parmi nous ainsi qu'à notre industrie pendant l'ensemble de sa carrière. En qualité de CGR, pendant les 12 dernières années, Bill a joué un rôle crucial en perpétuant notre solide culture de gestion des risques et en nous guidant à travers chaque stade des cycles économiques. Je me réjouis de pouvoir bénéficier de son expertise et de ses conseils avisés d'ici sa retraite bien méritée », a commenté Laurent Ferreira.

Bill Bonnell est entré au service de la Banque en 2001, apportant une expérience internationale et une grande expertise dans le domaine de la gestion du risque de crédit et de marché. Il a occupé des postes de direction dans la gestion des risques de crédit, la négociation pour compte propre et la gestion des risques de marché avant sa nomination à titre de CGR en 2012. Pendant sa carrière, M. Bonnell a aussi laissé sa marque dans l'industrie bancaire et dans la collectivité, notamment en ayant siégé en tant que président du conseil d'administration de la Risk Management Association et de l'International Financial Risk Institute et en ayant été membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Jean-Sébastien Grisé est un cadre supérieur chevronné du domaine de la gestion des risques qui a occupé une succession de postes de direction depuis son arrivée à la Banque en 2015 en tant que vice-président, Gestion du risque, Particuliers, Gestion de patrimoine et PME. En 2016, son rôle a été élargi pour inclure la gestion des risques de crédit du secteur Entreprises et, en 2019, il a été nommé premier vice-président et chef du crédit, Entreprises, Particuliers et Gestion de patrimoine. Il occupe ses fonctions actuelles depuis 2023. Précédemment, il a travaillé au sein d'un conglomérat international pendant plus de 15 ans où il a occupé des fonctions aux responsabilités croissantes liées au crédit. M. Grisé est membre du Risk Management Association, Climate Risk Consortium, depuis 2021 et a auparavant agi en tant que secrétaire du conseil d'administration de l'International Financial Risk Institute.

En tant que chef de la gestion des risques, Jean-Sébastien Grisé sera responsable de la supervision de la gestion des risques financiers et non financiers à l'échelle de la Banque et dirigera nos fonctions de Gestion des risques et de Conformité.

« J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Jean-Sébastien au sein de l'Équipe de direction comme chef de la gestion des risques, après près d'une dizaine d'années d'étroite collaboration. Son expertise et sa compréhension approfondies de la Banque et de son environnement de risque, jumelées à sa vision stratégique et son leadership rassembleur, seront des atouts précieux dans ses nouvelles fonctions », a ajouté Laurent Ferreira.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale et dont les effets sont difficilement prévisibles. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque Nationale ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 434 milliards de dollars au 31 janvier 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Marianne Ratté, Vice-présidente et cheffe, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, 1 866 517-5455; Debby Cordeiro, Première vice-présidente, Communications, Affaires publiques et ESG, Banque Nationale du Canada, 514 412-0538