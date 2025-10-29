MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) a annoncé aujourd'hui des changements au sein de son Équipe de direction afin d'appuyer ses objectifs stratégiques et l'accélération de sa croissance pancanadienne. Ces changements seront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client, se retirera de son rôle actuel après 23 années de service à la Banque et deviendra conseillère stratégique au président et chef de la direction.

Possédant plus de 25 années d'expérience en technologies de l'information, Julie Lévesque, première vice-présidente à la direction, Technologie et Opérations, est nommée première vice-présidente à la direction, Particuliers. Cette nomination s'inscrit dans l'engagement de la Banque à répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle particuliers dans un environnement de plus en plus numérique et en rapide évolution. Dans ses nouvelles fonctions, elle conservera la responsabilité de la stratégie de la technologie et des opérations pour les services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

Julie Lévesque est responsable de la stratégie TI de la Banque depuis 2020 et des Opérations depuis 2022. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, elle supervise également les partenariats avec les entreprises fintechs. Auparavant, elle a occupé des fonctions de haute direction à la Banque et à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.« Je tiens à souligner l'apport exceptionnel de Lucie au cours des deux dernières décennies, durant lesquelles elle a joué un rôle déterminant pour faire de la Banque une cheffe de file en matière d'expérience client. Je suis heureux de pouvoir continuer à bénéficier de son expérience et de ses conseils dans le cadre de projets stratégiques », a souligné Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

« Julie est une dirigeante aguerrie reconnue pour son leadership transformationnel, son approche collaborative et son sens de l'innovation. Elle saura optimiser les leviers opérationnels et technologiques de la Banque pour faire évoluer notre modèle bancaire pour les particuliers et notre offre de services, en mettant l'accent sur l'augmentation de l'efficience et l'accélération de la croissance », a renchéri Laurent Ferreira.

Les fonctions ci-dessous sont également redistribuées :

Le réseau de distribution en investissement ainsi que les activités d'assurance, précédemment sous le secteur Particuliers, seront désormais rattachés à Nancy Paquet, première vice-présidente à la direction, Gestion de patrimoine. Ce changement s'effectue conformément à l'approche intégrée de la Banque entre ses segments d'affaires pour stimuler la croissance.

Étienne Dubuc, premier vice-président à la direction, Marché des capitaux, ajoutera à ses responsabilités la gestion de Banque Nationale Réseau Indépendant, précédemment sous la Gestion de patrimoine. Cette réorganisation permettra de tirer parti des capacités de négociation, des données de marché et des solutions d'investissement entre diverses stratégies et classes d'actifs. Il sera également responsable de la stratégie de la technologie et des opérations pour les Marchés des capitaux et la Gestion de patrimoine.

Dominic Paradis, premier vice-président à la direction, Affaires juridiques, voit son rôle élargi et est nommé premier vice-président à la direction Affaires juridiques, Technologie d'entreprise et résilience. Le chef des Technologies relèvera de lui et sera responsable de la gouvernance des technologies, de la cybersécurité et de l'infrastructure.

« Je suis fier de pouvoir compter sur une équipe de direction chevronnée, mobilisée et innovante, déterminée à accroître la collaboration entre nos secteurs d'affaires et à stimuler notre croissance, tout en gardant la clientèle au cœur de chacune de nos décisions », a conclu Laurent Ferreira.

Pour le moment, ces changements n'entraîneront aucune incidence sur la divulgation financière de la Banque.

