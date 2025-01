MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La Banque Nationale accorde un prêt vert à Kevric et à son partenaire financier afin de contribuer à la transformation et d'améliorer la performance énergétique de son ancien siège social, situé au 600, rue De La Gauchetière Ouest, à Montréal. Aux termes des rénovations, le projet vise à obtenir la certification environnementale LEED OR, renforçant ainsi l'engagement collectif en faveur du développement durable.

Ce partenariat marque une étape significative dans l'évolution de cet immeuble, que la Banque Nationale a occupé pendant plus de 40 ans. À travers cette initiative, l'objectif est de préparer l'édifice pour les générations futures, en lui insufflant une nouvelle vie et en le dotant d'infrastructures modernes et durables.

Faits saillants

Le projet vise les objectifs suivants :

Réduction de la consommation énergétique : Adoption de technologies et d'approches innovantes pour diminuer l'impact environnemental.

: Adoption de technologies et d'approches innovantes pour diminuer l'impact environnemental. Remise en service de tous les équipements électromécaniques de l'immeuble : Recalibration et optimisation des systèmes pour garantir un fonctionnement confortable, efficace et durable.

Recalibration et optimisation des systèmes pour garantir un fonctionnement confortable, efficace et durable. Optimisation de la lumière naturelle : Ajout de nouvelles fenêtres et réaménagement des espaces pour maximiser l'éclairage naturel.

: Ajout de nouvelles fenêtres et réaménagement des espaces pour maximiser l'éclairage naturel. Un environnement de travail de nouvelle génération : Conception d'espaces modernes et flexibles, intégrant des technologies de pointe, une lumière naturelle abondante et des aménagements favorisant le bien-être et la productivité des futurs occupants et occupantes.

: Conception d'espaces modernes et flexibles, intégrant des technologies de pointe, une lumière naturelle abondante et des aménagements favorisant le bien-être et la productivité des futurs occupants et occupantes. Connexion à l'écosystème économique montréalais : Intégration du bâtiment rénové dans le tissu économique du centre-ville, favorisant son attractivité pour de nouveaux locataires et soutenant la vitalité économique de Montréal.

: Intégration du bâtiment rénové dans le tissu économique du centre-ville, favorisant son attractivité pour de nouveaux locataires et soutenant la vitalité économique de Montréal. Adoption de pratiques de construction responsables : afin de minimiser l'impact environnemental tout au long de la transformation de l'immeuble ainsi que de son opération à long terme.

« En soutenant le projet de rénovation de cet immeuble qui occupe une grande place dans notre histoire, nous affirmons notre désir de laisser un environnement meilleur aux futures générations de travailleurs et travailleuses. Cette modernisation contribuera non seulement à réduire l'empreinte carbone du bâtiment, mais aussi à revitaliser le centre-ville et à en faire un lieu de vie toujours plus agréable et plus dynamique », dit René Demers, premier vice-président, Entreprises et Gestion privée, Immobilier, à la Banque Nationale.

« La transformation du 600, rue De La Gauchetière reflète notre vision : moderniser des immeubles iconiques pour en faire des espaces contemporains, performants pour les occupants et à l'avant-garde des pratiques environnementales du secteur. Le soutien financier de la Banque Nationale est un élément clé pour donner vie à cette vision ambitieuse », mentionne Sébastien Hylands, Président de Kevric.

Notes

* LEED® - acronyme de Leadership in Energy and Environmental Design™ - est une marque déposée du U.S. Green Building Council® cédée sous licence au Canada au Conseil du bâtiment durable du Canada.

La Banque Nationale définit les prêts « verts » en s'appuyant sur des méthodologies internationalement reconnues telles que les Principes des prêts verts (Green Loan Principles) publiés par la Loan Market Association.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale et dont les effets sont difficilement prévisibles. De plus, les normes, les méthodologies et la terminologie utilisées par la Banque pour définir certains concepts et termes, notamment les « prêts verts » ou la « durabilité », continuent d'évoluer et peuvent différer considérablement de celles utilisées par d'autres, de celles que nous pourrions utiliser à l'avenir ou qui pourraient être ultérieurement imposées par les autorités gouvernementales ou d'autres autorités. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque Nationale ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 462 milliards de dollars au 31 octobre 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos de Kevric

Depuis plusieurs années, Investissement Kevric s'est imposé comme chef de file de l'immobilier montréalais et canadien. Son rayonnement toujours grandissant dans la région de Montréal, Ottawa et Toronto lui vaut une place de choix parmi les grands développeurs, propriétaires privés et gestionnaires d'immobilier commercial au Canada. L'expertise de Kevric, soit l'identification, l'acquisition et le repositionnement d'immeubles, lui a permis de redévelopper de nombreux édifices en actifs de première classe et ainsi participer à la création de valeur tant recherchée par ses partenaires. La Corporation offre des services spécialisés dans l'édification et le réaménagement d'immeubles, la gestion d'actifs, la location ainsi que le financement de projets. Elle est actuellement copropriétaire et gestionnaire de la Place Bonaventure, de la Tour AIMIA (bientôt Air Canada) et du 1100 Atwater à Montréal en plus d'une dizaine d'immeubles à Toronto.

