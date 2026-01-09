MONTRÉAL, le 9 janv. 2026 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX: LB) (la « Banque Laurentienne », la « Banque ») annonce aujourd'hui l'achat de contrats de rentes collectives d'un assureur canadien qui transfère environ 60 millions de dollars d'obligations, et d'actifs connexes, de ses régimes enregistrés de retraite à prestations déterminées.

En vertu de cette entente, l'assureur émettra des rentes couvrant la responsabilité des prestations de retraite dues à plus de 400 retraités, bénéficiaires et différés de la Banque Laurentienne du Canada et débutera d'administrer toutes les prestations de ces participants à compter d'avril 2026.

À la suite de la transaction, les prestations des participants aux régimes sont maintenant protégées par Assuris, l'association d'indemnisation en assurance-vie désignée en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances du Canada. Les obligations liées aux prestations de retraite des participants actifs aux régimes demeurent la responsabilité de la Banque et sont inchangées.

« Nous sommes fiers de cette entente qui contribue à assurer aux retraités, bénéficiaires et différés la sécurité de recevoir leurs prestations auprès d'un assureur canadien de premier plan, reconnu pour son expertise et sa capacité à gérer durablement les engagements à long terme. », affirme Yvan Deschamps, chef de la Direction financière de la Banque Laurentienne du Canada.

Pour l'avenir, l'entente réduit le risque financier hors exploitation et les coûts administratifs de la Banque Laurentienne, tout en simplifiant ses opérations. TELUS Santé, un fournisseur de premier plan de solutions de bien-être total basées sur la technologie et spécialisé dans le risque lié aux pensions, a conseillé la Banque Laurentienne pour cette transaction.

Finalement, cette entente n'aura aucune incidence notable sur les résultats financiers du premier trimestre 2026.

