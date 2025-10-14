SAINT-HUBERT, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX :LB) est fière d'annoncer l'ouverture officielle de son tout nouveau point de service sur le boulevard Cousineau, à Saint-Hubert. Dès les premiers jours, les clients se sont montrés enthousiastes et reconnaissants de voir leur institution bancaire s'installer dans leur communauté, venant compléter ainsi l'offre de service offerte à la succursale de Brossard.

« L'ouverture de ce nouveau point de service à Saint-Hubert vient renforcer notre présence dans le secteur et répondre à la demande croissante, tant du quartier que de notre clientèle », souligne Sophie Boucher, première vice-présidente, chef des Services aux particuliers de la Banque Laurentienne. « En plus du guichet automatique déjà en place, les clients peuvent maintenant y rencontrer leur conseiller. Il s'agit donc d'un bon complément de notre succursale située à Brossard, ce qui offre à nos clients une plus grande flexibilité pour choisir l'emplacement le plus accessible, ce qui reflète notre volonté de leur offrir une expérience personnalisée, de proximité et adaptée à leur réalité », ajoute Mme Boucher.

Ce nouveau point de service est installé dans un espace repensé pour répondre aux besoins actuels des clients.

Déménagements de succursales : un réseau en évolution

Au cours de la dernière année, plusieurs succursales de la Banque Laurentienne ont été relocalisées afin d'offrir à la clientèle des environnements plus accessibles et modernes :

Succursale Saint-Jean-sur-Richelieu (429) → 285, rue Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu

→ Succursale Rivière-des-Prairies (153) → 8230, boul. Henri-Bourassa Est, Rivière-des-Prairies

→ Succursale Langelier (073) → 7178, boul. Langelier, Montréal

→ Succursale Sauvé (066) → 2220, rue Sauvé Ouest, Montréal

→ Succursale Châteauguay (097) → 299, boul. D'Anjou, Châteauguay

Ces déménagements s'inscrivent dans une volonté d'offrir aux clients des succursales au goût du jour, bien situées et facilement accessibles.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 49,9 milliards $ de même que des actifs administrés de 25,0 milliards $.

