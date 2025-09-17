MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX :LB) annonce qu'elle abaisse son taux préférentiel, ainsi que celui de B2B Banque, de 25 points de base, soit de 4,95 % à 4,70 %, et ce, à compter du 18 septembre 2025.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 49,9 milliards $ de même que des actifs administrés de 25,0 milliards $.

