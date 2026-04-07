MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que les candidats à l'élection des administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») identifiés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 17 février 2026 ont tous été élus. L'élection s'est déroulée plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque. Les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-dessous.

Résultats

Candidat Votes pour Abstentions Sonia Baxendale 16 651 733 98,88 % 188 773 1,12 % Andrea Bolger 16 649 012 98,86 % 191 494 1,14 % Michael Boychuk 16 496 353 97,96 % 344 153 2,04 % Johanne Brunet 16 637 095 98,79 % 203 411 1,21 % Laurent Desmangles 16 676 808 99,03 % 163 698 0,97 % Suzanne Gouin 16 704 531 99,19 % 135 975 0,81 % Jamey Hubbs 16 636 565 98,79 % 203 941 1,21 % David Mowat 16 574 244 98,42 % 266 262 1,58 % Robert Ouellette 16 692 122 99,12 % 148 384 0,88 % Éric Provost 16 692 122 99,14 % 148 384 0,86 % Paul Stinis 16 695 014 99,14 % 145 492 0,86 % Nicholas Zelenczuk 16 638 567 98,80 % 201 939 1,20 %

Les propositions d'actionnaires soumises par le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires minoritaires (« MÉDAC ») n'ont pas été adoptées, car elles n'ont pas reçu la majorité des votes exprimés lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Banque.

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SOURCE Banque Laurentienne du Canada

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