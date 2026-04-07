Nouvelles fournies parBanque Laurentienne du Canada
07 avr, 2026, 18:14 ET
MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que les candidats à l'élection des administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») identifiés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 17 février 2026 ont tous été élus. L'élection s'est déroulée plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque. Les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-dessous.
Résultats
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Candidat
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Votes pour
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Abstentions
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Sonia Baxendale
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16 651 733
98,88 %
|
188 773
1,12 %
|
Andrea Bolger
|
16 649 012
98,86 %
|
191 494
1,14 %
|
Michael Boychuk
|
16 496 353
97,96 %
|
344 153
2,04 %
|
Johanne Brunet
|
16 637 095
98,79 %
|
203 411
1,21 %
|
Laurent Desmangles
|
16 676 808
99,03 %
|
163 698
0,97 %
|
Suzanne Gouin
|
16 704 531
99,19 %
|
135 975
0,81 %
|
Jamey Hubbs
|
16 636 565
98,79 %
|
203 941
1,21 %
|
David Mowat
|
16 574 244
98,42 %
|
266 262
1,58 %
|
Robert Ouellette
|
16 692 122
99,12 %
|
148 384
0,88 %
|
Éric Provost
|
16 692 122
99,14 %
|
148 384
0,86 %
|
Paul Stinis
|
16 695 014
99,14 %
|
145 492
0,86 %
|
Nicholas Zelenczuk
|
16 638 567
98,80 %
|
201 939
1,20 %
Les propositions d'actionnaires soumises par le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires minoritaires (« MÉDAC ») n'ont pas été adoptées, car elles n'ont pas reçu la majorité des votes exprimés lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Banque.
À propos de la Banque Laurentienne
Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle saisit les occasions d'affaires là où elle dispose d'un avantage concurrentiel, en misant sur la force des partenariats et la collaboration.
SOURCE Banque Laurentienne du Canada
Pour plus d'informations : Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère principale, relations médias et investisseurs, 438 364-1596, [email protected]
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