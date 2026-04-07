La Banque Laurentienne annonce l'élection de ses administrateurs English

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Banque Laurentienne du Canada

07 avr, 2026, 18:14 ET

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que les candidats à l'élection des administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») identifiés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 17 février 2026 ont tous été élus. L'élection s'est déroulée plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque. Les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-dessous.

Résultats

Candidat

Votes pour

Abstentions

Sonia Baxendale

16 651 733 

98,88 %

188 773 

1,12 %

Andrea Bolger

16 649 012 

98,86 %

191 494 

1,14 %

Michael Boychuk

16 496 353 

97,96 %

344 153 

2,04 %

Johanne Brunet

16 637 095 

98,79 %

203 411 

1,21 %

Laurent Desmangles

16 676 808 

99,03 %

163 698 

0,97 %

Suzanne Gouin

16 704 531 

99,19 %

135 975

0,81 %

Jamey Hubbs

16 636 565 

98,79 %

203 941 

1,21 %

David Mowat

16 574 244 

98,42 %

266 262 

1,58 %

Robert Ouellette

16 692 122 

99,12 %

148 384 

0,88 %

Éric Provost

16 692 122 

99,14 %

148 384 

0,86 %

Paul Stinis

16 695 014 

99,14 %

145 492 

0,86 %

Nicholas Zelenczuk

16 638 567 

98,80 %

201 939 

1,20 %

Les propositions d'actionnaires soumises par le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires minoritaires (« MÉDAC ») n'ont pas été adoptées, car elles n'ont pas reçu la majorité des votes exprimés lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Banque.

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Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle saisit les occasions d'affaires là où elle dispose d'un avantage concurrentiel, en misant sur la force des partenariats et la collaboration.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Pour plus d'informations : Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère principale, relations médias et investisseurs, 438 364-1596, [email protected]

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