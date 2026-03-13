MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (« la Banque ») annonce aujourd'hui la publication de son Rapport ESG 2025, qui présente les principales données en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance pour la dernière année.

Le rapport met en lumière les progrès continus de la Banque dans l'intégration de pratiques durables et les efforts déployés pour maintenir une gouvernance solide et améliorer ses processus internes dans un contexte de transformation.

« Notre démarche ESG s'inscrit au cœur de notre responsabilité envers nos clients, nos employés et nos partenaires. Le Rapport ESG 2025 témoigne de notre engagement à agir de manière responsable, même dans un environnement en changement », a déclaré Sonia Hernandez, vice-présidente, Stratégie et Gouvernance des projets.

Le Rapport ESG 2025 est disponible sur le site Web de la Banque Laurentienne, dans la section Notre société - Responsabilité sociale.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle saisit les occasions d'affaires là où elle dispose d'un avantage concurrentiel, en misant sur la force des partenariats et la collaboration.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Pour plus d'informations : Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère principale, relations médias et investisseurs, 438 364-1596, [email protected]