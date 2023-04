La Banque Laurentienne annonce l'élection de ses administrateurs

MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que les candidats à l'élection des administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») identifiés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 10 février 2023 ont tous été élus. L'élection s'est déroulée plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque. Les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-dessous.

Les 11 candidats proposés par la direction ont été élus aux fonctions d'administrateurs de la Banque :

Candidats Votes pour Abstentions Sonia Baxendale 13 587 486 93,85 % 891 020 6,15 % Andrea Bolger 14 085 153 97,28 % 393 353 2,72 % Michael T. Boychuk 13 690 076 94,55 % 788 430 5,45 % Laurent Desmangles 14 316 013 98,88 % 162 493 1,12 % Suzanne Gouin 13 614 346 94,03 % 864 160 5,97 % Rania Llewellyn 14 013 551 96,79 % 464 955 3,21 % David Mowat 14 056 469 97,09 % 422 037 2,91 % Michael Mueller 13 904 711 96,04 % 573 795 3,96 % Michelle R, Savoy 13 918 605 96,13 % 559 901 3,87 % Susan Wolburgh Jenah 13 528 325 93,44 % 950 181 6,56 % Nicholas Zelenczuk 14 049 017 97,03 % 429 489 2,97 %

Les résultats du vote sur toutes les questions soumises à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque seront déposés sur SEDAR.

M. Michael Mueller, président du conseil d'administration de la Banque, est heureux d'annoncer l'élection d'un nouvel administrateur indépendant, M. Laurent Desmangles. S'exprimant aisément dans les deux langues officielles du Canada, M. Desmangles entretient un lien personnel étroit avec Montréal, la ville où il a grandi, fait ses études et où les membres de sa famille résident. M. Desmangles a passé la majeure partie de sa carrière aux États-Unis où il a notamment occupé les postes d'associé et d'associé directeur chez Boston Consulting Group (BCG).

