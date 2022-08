La nouvelle plateforme de paiement numérique de la Banque Scotia offre aux clients des services de paiement en temps réel et des API de gestion de trésorerie

TORONTO, le 9 août 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé le lancement de Scotia TranXactMC, une plateforme de paiement numérique qui offre aux clients des Services bancaires aux entreprises un accès sur demande aux API des Services de paiements et de gestion de trésorerie de la Banque Scotia. Grâce aux API de Scotia TranXact, ces clients ont désormais accès aux services de paiement en temps réel, de demande de paiement et de renseignements sur le compte.

« Les entreprises demandent de plus en plus un accès facile aux services bancaires et de paiement. Avec notre suite grandissante d'API, accessibles par la plateforme Scotia TranXact, nos clients peuvent simplifier leur gestion des liquidités et leurs opérations de trésorerie, a précisé Chris Manning, premier vice-président, Paiements mondiaux pour entreprises à la Banque Scotia. En effet, Scotia TranXact permet aux entreprises de toute taille d'induire une transformation numérique dans leurs processus, d'accroître l'efficacité opérationnelle et de favoriser l'innovation. Notre amélioration continue de la plateforme aidera en ce sens. »

En s'intégrant directement dans les plateformes de trésorerie et de planification des ressources d'entreprise, les API de Scotia TranXact augmentent l'automatisation, la prévisibilité et la convivialité de l'expérience de paiement. Elles permettent aux clients de numériser leurs activités financières routinières, d'optimiser les prévisions de trésorerie et d'améliorer leurs processus de paiement en temps réel.

« Nous avons conçu Scotia TranXact comme une solution sécuritaire et clé en main pour que les entreprises puissent intégrer rapidement les API dans leurs flux de travail et pour aider les entreprises étrangères qui utilisent déjà des API bancaires dans d'autres pays, a renchéri M. Manning. Comme les entreprises cherchent à diminuer leurs coûts et à accélérer la numérisation de leurs processus de paiement, les API de Scotia TranXact ouvrent des portes quant à l'innovation numérique. »

Scotia TranXact et le lancement des API s'inscrivent dans une série d'investissements de la Banque Scotia visant à améliorer l'expérience des clients des Services bancaires aux entreprises dans l'écosystème numérique en pleine évolution. La Banque Scotia continuera à investir dans la numérisation de ses services de gestion de liquidités et de répondre aux besoins grandissants en matière de services numériques des clients des Services mondiaux aux entreprises.

Pour en savoir plus sur les API de Scotia TranXact, visitez le portail des développeurs de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Demandes des médias : Jennifer Dillabough, Banque Scotia, Tél. : 1 647 409-1327, Courriel : [email protected]