MONTRÉAL et TORONTO, le 27 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Fairstone du Canada et sa filiale la Financière Fairstone Inc. (ci-après collectivement « Fairstone ») a publié son premier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui décrit son approche et sa performance en matière de développement durable.

Le rapport ESG 2022 de Fairstone est un aperçu de son approche environnementale, sociale et de gouvernance et parle de ses opérations et de son impact sur la société et l'environnement. Le rapport comprend une vue d'ensemble du cadre de gouvernance, environnemental et social de Fairstone et une description de ses priorités ESG en fonction de cinq piliers : propulser nos employés, soutenir la croissance de nos clients, travailler aux côtés des communautés que nous servons, protéger nos valeurs communes et réduire nos incidences opérationnelles. Le rapport fait preuve de transparence et démontre le rendement sur les facteurs ESG pertinents qui créent une valeur significative pour les parties prenantes de Fairstone, y compris les employés, la clientèle, les investisseurs et les communautés locales partout au Canada.

« Nous sommes heureux de publier notre premier rapport ESG et de partager notre engagement envers les facteurs ESG comme une partie intégrante du bien-être de nos employés et de notre capacité à mieux servir nos clients et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités », a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction chez Fairstone.

Le rapport souligne les dernières réalisations de Fairstone concernant la promotion de la diversité et de l'inclusion, le bien-être des employés, le calcul de son empreinte carbone et le soutien aux communautés locales. Il décrit également l'engagement de Fairstone à élaborer ses cibles quantifiées en matière de facteurs ESG, y compris son ambition de réduire et de mesurer davantage son incidence opérationnelle dans les années à venir.

« En tant qu'entreprise socialement responsable cherchant à stimuler la croissance durable, nous nous engageons à intégrer les facteurs ESG que nous considérons comme essentiels pour notre entreprise et nos parties prenantes dans nos activités. La publication de notre premier rapport ESG est une étape importante pour démontrer notre engagement à mettre en place des pratiques d'affaires durables significatives et à valeur ajoutée », a expliqué M. Wood.

Pour lire le rapport ESG de Fairstone et découvrir les réalisations effectuées en2022, consultez le rapport complet ici.

À propos de l'entreprise

La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») et sa filiale, la Financière Fairstone Inc. (« Fairstone »), forment un chef de file offrant des prêts à la consommation. La Banque Fairstone et la Financière Fairstone proposent des services financiers novateurs qui permettent aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, la Banque Fairstone et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompenses, du financement aux points de vente par l'intermédiaire de commerçants partenaires, du financement automobile par l'entremise de concessionnaires, ainsi que des prêts personnels et des hypothèques garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 245 succursales de la Financière Fairstone d'un océan à l'autre. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone s'engagent à améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes grâce à des solutions financières accessibles et axées sur la création de valeur.

Pour en savoir plus : www.Fairstone.ca et www.BanqueFairstone.ca

Renseignements: Personne-ressource : Caroline Morin, Vice-présidente, Communications d'entreprise, [email protected], 1 833 461-2900